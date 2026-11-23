สั่นสะเทือนต่อเนื่องแม่ฮ่องสอน-น่าน จีนเมียนมา 4 ครั้ง
แผ่นดินไหว 4 ครั้งใน 24 ชม. ที่แม่ฮ่องสอนและน่าน ความสั่นสะเทือน 1.6-2.7 แมกนิจูด ไม่พบรายงานความเสียหาย เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ 24 พ.ย. 2569
กรมอุตุ นิยมวิทยา รายงานเหตุ แผ่นดินไหว ขนาดเล็กต่อเนื่อง 4 ครั้ง ในรอบ 24 ชั่วโมง ล่าสุดเมื่อเวลา 01:53 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เกิดเหตุสั่นสะเทือนขนาด 2.7 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ในเขตประเทศ เมียนมา พื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ห่างประมาณ 135 กิโลเมตร ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุสั่นสะเทือนขนาดเล็กอีก 3 ครั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัด น่าน เมื่อวันก่อนหน้า โดยไม่มีรายงานความเสียหายจากโครงสร้างหรืออาคารบ้านเรือนแต่อย่างใด
รายละเอียดแผ่นดินไหวแม่ฮ่องสอน 3 ครั้ง
เหตุการณ์แรกในช่วงค่ำของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เกิดขึ้นเมื่อเวลา 22:59:30 น. โดยวัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 2.0 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ในเขตประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างประมาณ 102 กิโลเมตร ตามด้วยเหตุการณ์อีกนัดเมื่อเวลา 23:00:40 น. ซึ่งมีความรุนแรงขนาด 2.0 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร เช่นกัน แต่อยู่ในตำแหน่งที่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 99 กิโลเมตรAlso readการรถไฟฯ เปิดประมูลพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่สถานีปัตตานี
สำหรับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน เกิดขึ้นเมื่อเวลา 20:20:43 น. โดยวัดขนาดความรุนแรงได้ 2.3 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ในเขตประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างประมาณ 53 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าใกล้กับพื้นที่ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สุดเมื่อเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆ ในรายการนี้ แม้จะมีระยะทางที่ใกล้กว่าแต่ขนาดความรุนแรงก็ยังจัดอยู่ในระดับที่แทบไม่รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนจากพื้นดิน
เหตุการณ์แผ่นดินไหวน่านและขุนยวม
นอกจากพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดน่าน เมื่อเวลา 17:37:19 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 โดยวัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 1.6 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ในเขตประเทศลาว ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ห่างประมาณ 49 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเหตุที่เล็กที่สุดในรอบ 24 ชั่วโมง
ส่วนเหตุแผ่นดินไหวสุดท้ายของวันที่ 23 พฤศจิกายน เกิดขึ้นเมื่อเวลา 17:06:09 น. โดยวัดขนาดได้ 2.3 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ในเขตประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างประมาณ 178 กิโลเมตร ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือว่าอยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนประเทศไทยมากที่สุดเมื่อเทียบกับเหตุอื่นๆ ในรอบ 24 ชั่วโมงดังกล่าว
ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค พบว่าแรงสั่นสะเทือนทั้งหมดมีขนาดไม่เกิน 2.7 แมกนิจูด และมีความลึกอยู่ใต้พื้นดินเพียง 10 กิโลเมตร ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่สามารถตรวจจับได้แต่แทบไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในประเทศไทย และไม่มีรายงานการร้องเรียนหรือความเสียหายจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดน่านแต่อย่างใด
ลักษณะเหตุการณ์เหล่านี้มักเกิดจากแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวกระทบกันในแนวรอยเลื่อน ซึ่งแม้จะมีความถี่ในการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กบ่อยครั้ง แต่ด้วยขนาดของเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงจึงไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมประจำวันของประชาชน และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประกาศเตือนหากมีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น
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