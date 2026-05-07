สั่งระงับกิจการโรงงานปลากระป๋องสมุทรสาคร หลังพบผลิตอาหารปลอมใช้ปลานิลแทนแมคเคอเรลและระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน

รัฐบาลสั่งปิดโรงงานผลิตปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครชั่วคราว หลังพบการนำปลานิลมาใช้แทนปลาแมคเคอเรลซึ่งเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค พร้อมพบระบบบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กำชับผู้ประกอบการต้องปรับปรุงตามหลัก GMP และดำเนินคดีตาม พรบ.อาหาร เพื่อความปลอดภัยและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
จากกรณีการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในกรณีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่ไม่ตรงตามคำโฆษณาและฉลากสินค้า ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอย่างร้ายแรง โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก ณ บริษัท ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกาหลง อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับจังหวัดใน สมุทรสาคร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและมาตรฐานการผลิตของโรงงานดังกล่าว ผลจากการตรวจสอบโดยละเอียดภายใต้การนำของ นายอำนาจ เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสาคร พบประเด็นปัญหาที่น่ากังวลใจในสองมิติหลัก ประการแรกคือด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ซึ่งพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานแห่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งน้ำในชุมชนโดยรอบ ด้วยเหตุนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร จึงได้ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งการให้บริษัทหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวทันที เพื่อให้ทางผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงสถานที่ผลิตและระบบบำบัดน้ำเสียให้กลับมามีมาตรฐาน และต้องผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือที่รู้จักกันในนาม GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่รับประกันว่าอาหารที่ผลิตออกมามีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค ประการที่สองซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความตกใจให้กับผู้บริโภคคือการตรวจพบว่า โรงงานแห่งนี้ได้มีการผลิตอาหารปลอม โดยการนำปลานิลมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปลากระป๋อง แต่กลับระบุบนฉลากสินค้าว่าเป็นปลาแมคเคอเรล ซึ่งเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดชัดเจนตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.
ศ. 2522 ในหมวดของการผลิตอาหารปลอม ซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท นอกจากนี้ การแสดงฉลากสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของตัวสินค้า ยังมีโทษปรับเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งทางภาครัฐเน้นย้ำว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ผิดกฎหมาย แต่ยังเป็นการทำลายความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย นางสาวศุภมาส ได้กล่าวย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นธรรมของผู้บริโภค สินค้าทุกชนิดที่วางจำหน่ายในท้องตลาดจะต้อง ตรงปก หรือมีความถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ไว้วางใจในตราสินค้า สำหรับแนวทางการดำเนินการในอนาคตนั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามการปรับปรุงโรงงานอย่างใกล้ชิด หากผู้ประกอบการสามารถแก้ไขสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP และปรับปรุงระบบการแสดงฉลากให้เป็นไปตามความเป็นจริง จะมีการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบอีกครั้งอย่างละเอียด หากผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพทุกประการจึงจะได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้ตระหนักถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดของภาครัฐในการปราบปรามสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและการฉ้อโกงผู้บริโภค โดยทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจโรงงานผลิตอาหารในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นสินค้าที่สงสัยว่าไม่ตรงปกหรือไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทันที เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการบริโภคที่ปลอดภัยและเป็นธรรมสำหรับทุกคนในประเท
