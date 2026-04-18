สัมผัสรสชาติกาแฟอิตาเลียน illy และประสบการณ์อาหารเวียดนาม ณ Coffolk Coffee and Tea House พร้อมเคล็ดลับหลีกเลี่ยงรถติดช่วงสงกรานต์

บทความนี้พาคุณไปสัมผัสกับกาแฟ illy แบรนด์กาแฟอิตาเลียนระดับโลกที่มีความสม่ำเสมอและยั่งยืน พร้อมด้วยการแนะนำร้านอาหาร Coffolk Coffee and Tea House ที่นำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างกันสองขั้ว นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับการเดินทางหลีกเลี่ยงรถติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรีวิวร้านเป็ดพะโล้โอชา (เจ้าเก่า) บนถนนบางนา-ตราด
illy สะท้อนถึง กาแฟ อิตาเลียนสไตล์อุตสาหกรรมที่คงเส้นคงวา ด้วยรสชาติมาตรฐานเดียวทั่วโลก มีความเข้ม หอม และมั่นคง พร้อมด้วยแนวคิด ความยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในขณะที่ Coffolk Coffee and Tea House นำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างกันสองขั้ว Coffolk คือ กาแฟ สโลว์บาร์ที่เน้นเมล็ด กาแฟ ไทยและเอกลักษณ์เชิงศิลป์ ส่วน Tea House เป็นร้านอาหารบรรยากาศดีที่มีเมนูหลากหลาย โดยเฉพาะ อาหารเวียดนาม ที่รสชาติกลมกล่อม เหมาะสำหรับการพักผ่อนและต้อนรับแขก เทศกาล สงกรานต์ มาถึงแล้ว
แต่การขับรถออกนอกเมืองในช่วงเวลานี้อาจต้องคิดให้รอบคอบ การคำนวณวันเวลาให้เหมาะสม ทั้งการออกและการเดินทางกลับเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด แต่ก่อนจะถึงวันนั้น หลายคนก็ยังคงประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเดินทางกลับเข้าเมืองในช่วงพลบค่ำ บนถนนบางนา-ตราดในช่วงเย็นเป็นสมรภูมิแห่งความเร่งรีบที่รถติดขัดราวกับเต่าคลาน ซึ่งเกินกว่าสภาพการจราจรติดขัดทั่วไป เสียงเครื่องยนต์ที่ดังระงมปนกับแสงไฟเบรกสีแดงที่ทอดยาวสุดสายตา ความโดดเดี่ยวท่ามกลางความวุ่นวายบนถนนเส้นนี้ทำให้รู้สึกอยากถึงที่หมายปลายทางเร็วขึ้น แต่ยิ่งรีบเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งห่างไกลออกไป ดังนั้น เพื่อเติมพลังก่อนเดินทางต่อ จึงแวะพักที่ภัตตาคารเล็กๆ หน้าโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่คนย่านนี้รู้จักกันในนาม เป็ดพะโล้โอชา (เจ้าเก่า) สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากชลบุรีเข้าสู่กรุงเทพฯ และกำลังมองหาเป็ดรสชาติมีเอกลักษณ์ ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือเลือดเป็ดก้อนใหญ่ที่สดมาก ทางร้านปรุงโดยไม่ได้นำเลือดไปต้มรวมกับเป็ด ทำให้เลือดคงความฉ่ำ นุ่มเนียน จนถึงขั้นมีชีวิตชีวาในทุกคำที่กัดลงไป จากนั้นจึงนำไข่เยี่ยวม้าหั่นสี่เหลี่ยมลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆ จนไข่ขาวฟูกรอบบริเวณพื้นผิว จากนั้นจึงนำไปคลุกเคล้ากับหมูสับ กระเทียม พริก และปรุงรสให้เข้ากันดี โรยหน้าด้วยใบกระเพรากรอบที่ทอดจนคลายความฉุนลงไปครึ่งหนึ่ง เมื่อทานคู่กับไข่เยี่ยวม้า ความมันนวลของไข่จะเข้ากันได้ดีกับความหอมของหมูและกระเพรา สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นเพื่อตัดรสชาติ เมนูซุปเนื้อปลาต้มเกี๊ยมไฉ่เป็นสิ่งที่ห้ามพลาด เนื้อปลากะพงสดหั่นชิ้นพอดีคำต้มในน้ำซุปเกี๊ยมไฉ่ รสเปรี้ยวจากผักดองจะช่วยล้างปากและปลุกความสดชื่นได้อย่างดี เมื่อทานอิ่มแล้วจึงค่อยกลับไปคีบเป็ดชิ้นตะโพกจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวทานอีกครั้ง เมื่อเดินออกจากร้าน ถนนเส้นเดิมที่เคยดูวุ่นวายอาจจะยังเหมือนเดิม แต่ความรู้สึกภายในใจของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ขยับมาอีกมุมหนึ่งของวงการเครื่องดื่มสีเข้ม กาแฟแต่ละแบรนด์มีตัวตนและจิตวิญญาณที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ผู้เขียนดื่มกาแฟ illy มานาน เพราะชอบอะไรสีแดง จนกระทั่ง Lavazza สีฟ้าอาจจะเคือง การเลือกดื่มกาแฟแบบนี้เป็นเพราะต้องการคาเฟอีนที่มีรสชาติเข้มข้น ในบางช่วงเวลาของการทำงาน การดื่มกาแฟแบบฝรั่งเศสที่ใช้เครื่องชงแบบน้ำร้อนแช่กด อาจจะอ่อนไปสำหรับผู้เขียน ขณะที่กาแฟสำเร็จรูปที่วางขายในไทยอาจจะถูกใจผู้ที่ชอบรสเปรี้ยว แต่เมื่อผู้เขียนได้ทานบ๊วยเปรี้ยวมาแล้ว กาแฟจึงต้องเป็นรสขม เข้ม หอมมัน กาแฟ illy มีต้นกำเนิดจากเมืองตรีเอสเต ประเทศอิตาลี ก่อตั้งขึ้นในปี 1933 illy คือนิยามของความนิ่งและความเสถียรที่เป็นมาตรฐานระดับโลก ผลิตภัณฑ์ของ illy มาจากระบบอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ ทำให้ได้รสชาติที่คงที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะดื่มที่อิตาลีหรือที่ใดในโลก illy เป็นรสชาติสากลและมีความคงเส้นคงวาสูง บรรจุภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง โดยผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ในขณะที่ผู้คนคิดค้นระบบถ้วยแคปซูลมาใส่เครื่องชงไอน้ำ กาแฟ illy ใช้ระบบ E.S.E (Easy Serving Espresso) เพียงแค่ฉีกซองแล้วนำไปใส่ในก้านชงเฉพาะที่ออกแบบมาอย่างคลาสสิก โดย Luca Trazzi ยอดฝีมือชาวอิตาเลี่ยนผู้ออกแบบ Porsche 911 S/T ทำให้สามารถดื่มกาแฟอร่อยได้ในเวลาอันสั้น illy ยังสื่อสารกับผู้บริโภคว่าตนเองเป็นกาแฟจริยธรรม ด้วยความตั้งใจในการส่งมอบกาแฟคุณภาพดีแก่ผู้บริโภค โดยยึดมั่นในหลักการความยั่งยืนมาโดยตลอด ชาว illy ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรมาตั้งแต่ปี 1933 เพื่อคัดสรรเมล็ดกาแฟอราบิก้าที่ดีที่สุดในโลกที่มีเพียง 1% จ่ายในราคาที่สูงแก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟคุณภาพดี มีการสอนเทคนิคการปลูกที่ดีเยี่ยมที่ University of Coffee เพื่อพัฒนารสชาติกาแฟให้ดียิ่งขึ้น และส่งผลดีต่อดิน น้ำ และป่าไม้ ด้วยการใช้เกษตรฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) กาแฟ illy ที่เคยหายไปจากตลาดไทย กลับมาหาซื้อได้ที่คาเฟ่ชั้นล่างของโรงแรมเอราวัณ ตรงสี่แยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นคาเฟ่ที่มีอาหารบริการด้วย ในเวลาเดียวกัน กลุ่มศิลปินนักวาดภาพและนักปั้นประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอิตาลี (โดยมี ศ.ศิลป์ พีระศรี เป็นปรมาจารย์ชาวอิตาลี) ได้รวมตัวกันที่คอฟฟี่บาร์ในแกลเลอรีชื่อ Mute Studio 56 ย่านสี่แยกราชวัตร ใกล้ทางรถไฟสถานีสามเสน ที่นี่มีชื่อว่า Intense Bar เน้นเสิร์ฟกาแฟ illy ที่ชงด้วยเครื่องชงดีไซน์สวยงาม บรรยากาศร้านเล็กๆ ที่ตกแต่งด้วยกระจก มีงานศิลปะ หนังสือ และอื่นๆ
