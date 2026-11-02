สัปเหน่อ 2 ภาพยนตร์ผีคอมเมดี้จาก True4U ชวนฮาวันที่ 7 พ.ย. 2569
สัปเหน่อ 2 ภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก True4U ชน 24 นำแสดงโดยนู๋เชิญยิ้มและแนนก่อนบ่าย คัดสรรความเฮี้ยนด้วย AI พบกันวันที่ 7 พ.ย. 2569 เวลา 18.30 น. รับชมสดออนไลน์ได้เลย
ภาพยนตร์เรื่อง สัปเหน่อ 2 ภาพยนตร์คอมเมดี้สยองขวัญลำดับที่ 10 ในโปรเจกต์ ล้อหนังดัง ยำหนังฮิต จาก True4U ช่อง 24 กำลังจะเข้าฉายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.30 น. พร้อมเพิ่มอรรถรสความเฮี้ยนด้วยเทคนิคการถ่ายทำและเทคโนโลยี AI เพื่อให้ฉากเหนือธรรมชาติสมจริงยิ่งขึ้น
สัปเหน่อ 2 เปิดเรื่อง ผีฮาช่วยชาวบ้าน
สัปเหน่อ 2 เกิดขึ้นหลัง ผู้ใหญ่วัยชาย เสียชีวิตไปแล้ว ขณะที่ ชวนชม ภรรยาสุดเกรง รับบทโดย แนนก่อนบ่าย ต้องขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนสามี และร่วมมือกับ มาด สัปเหร่อประจำหมู่บ้าน รับบทโดย เอ๋เชิญยิ้ม ขัดขวางแผนฮุบที่ดินของนายทุนเจ้าเล่ห์ เมื่อกฎหมายเอาไม่อยู่ มาดจึงเรียกวิญญาณผู้ใหญ่วัยกลับมาช่วย ทำให้ผีผู้ใหญ่สายฮาต้องแหกกฎนรก หนีทูต และแข่งกับเวลาเพื่อปกป้องภรรยา ชาวบ้านAlso readนายกฯ นำ ครม. ตรวจราชการอุดรธานี-หนองคาย 2-3 พ.ย. นี้ เปิดศูนย์หัวใจ วางศิลาฤกษ์ รพ.ใหม่
นู๋เชิญยิ้ม ชี้บทมีทั้งฮา หลอน และเสียสละ
นู๋เชิญยิ้ม ผู้รับบท ผู้ใหญ่วัย เผยว่า ถึงแม้จะตายไปแล้ว แต่เมื่อเห็นทุกคนเดือดร้อน เขาก็ยอมกลับมาช่วยทั้งที่รู้ว่าอาจต้องรับโทษหนัก บทนี้จึงมีความตลก ความหลอน ความรัก และการเสียสละ ส่วนการทำงานกับแนนสนุกมาก เรารับส่งมุกกันได้ดี ทำให้หลายฉากดูเป็นธรรมชาติ
ทีมงานคุณภาพ นำโดย หลุยส์ชวนชื่น
นอกจากนี้ ยังได้ทัพนักแสดงตลกมากฝีมือมาร่วมสร้างสีสันอย่างคับคั่ง ทั้ง หลุยส์ชวนชื่น, น้อยเชิญยิ้ม, ยาวลูกหยี, หวัง พระนคร และเอิร์น วัดใหญ่ ภายใต้การกำกับของ หลุยส์ชวนชื่น และอนุภาพ อรุณวงศ์สาก
ติดตามชม สัปเหน่อ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569
นู๋เชิญยิ้ม กล่าวทิ้งท้ายว่า ฝากแฟน ๆ ติดตาม สัปเหน่อ 2 กันด้วยนะ ทุกคนตั้งใจกันอย่างเต็มที่ รับรองว่าภาคนี้ความเฮี้ยนมีเพิ่ม แต่ความฮาไม่มีลดแน่นอน ห้ามพลาดวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.30 น. ทางทรูโฟรยู ช่อง 24 และรับชมสดออนไลน์ได้ที่ https://true4u.com/live/
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