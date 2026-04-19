สัปดาห์เดือด! ปฏิทินการเมือง 20-24 เม.ย. 69 คดี สว. ดอง, ป.ป.ช. แจงปมศักดิ์สยาม, ศาลฎีกาพิจารณา 44 สส. ก้าวไกล

สัปดาห์หลังสงกรานต์ การเมืองไทยร้อนระอุด้วยประเด็นสำคัญทางการเมืองที่ศาลหลายแห่งเตรียมพิจารณา ตั้งแต่กรณีศาลรับหรือไม่รับคำร้อง สว. สำรอง ฟ้อง กกต. ดองคดีฮั้ว สว. การชี้แจงของ ป.ป.ช. เกี่ยวกับคำร้องของอดีตรัฐมนตรีศักดิ์สยาม รวมถึงการพิจารณาคำร้องของ 44 สส. พรรคก้าวไกล โดยพรรคประชาชนเตรียมพร้อมรับมือหากมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่.
สัปดาห์หลังเทศกาลสงกรานต์ การเมือง ไทยกำลังจะกลับมาคุกรุ่นอีกครั้ง ด้วยตาราง การเมือง ที่อัดแน่นไปด้วยประเด็นสำคัญที่น่าจับตา ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 24 เมษายน 2569 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทาง การเมือง ในระยะยาว จุดเริ่มต้นของความเคลื่อนไหวทาง การเมือง ที่สำคัญ จะเกิดขึ้นในเวลา 09.30 น. ที่ ศาล อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งจะมีการนัดพิจารณาว่า ศาล จะ “รับหรือไม่รับ” คำร้องของ สว. สำรอง ที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.
) ในประเด็นการ “ดองคดี” การฮั้วเลือก สว. ซึ่งถือเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ว่าท้ายที่สุดแล้ว กกต. จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ ตามมาติดๆ คือการติดตามท่าทีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีกำหนดจะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านเอกสารข่าว ในกรณีที่มีมติยกคำร้องคดีที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ การตัดสินใจของ ป.ป.ช. ในประเด็นนี้มีความสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่เกี่ยวข้องกับการซุกหุ้นหรือถือหุ้นแทน (นอมินี) ในห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น ประเด็นนี้เป็นที่ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและกระบวนการยุติธรรมของ ป.ป.ช. ว่าการแถลงชี้แจงของนายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการ ป.ป.ช. จะสามารถสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนได้หรือไม่ ในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการ กกต. จะเดินทางไปยังสำนักงานศาลปกครอง เพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลปกครองที่โยงถึงนักกฎหมายรายหนึ่ง ซึ่งเคยถูกไล่ออกจากตำแหน่งอัยการ แต่เหตุใดชื่อของบุคคลดังกล่าวกลับหายไปจากสารบบเว็บไซต์ของศาลปกครอง ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่นายสมชัยให้ความสำคัญ เนื่องจากเขามีความเข้าใจว่านักกฎหมายรายดังกล่าวได้เข้ามาเป็นพยานฝั่ง กกต. ในคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งติดบาร์โค้ด อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลอินไซด์ล่าสุดจากเนชั่นระบุว่า นักกฎหมายท่านนี้ได้ถอนตัวจากบัญชีพยานของ กกต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ประเด็นนี้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ในส่วนของกระทรวงพลังงาน นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนและกำหนดค่าการกลั่นรอบใหม่ โดยมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับลดราคาน้ำมันได้กว่า 2 บาทต่อลิตร ซึ่งจะเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่กำลังเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น และอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกเสียงฮือฮาในวงการเมือง คือ การนัดประชุมพิจารณาของศาลฎีกา เพื่อรับคำร้องในคดีของ สส. พรรคก้าวไกล จำนวน 44 คน ท่ามกลางการจับตาของนักการเมืองและประชาชนอย่างใกล้ชิด หากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องนี้ จะมีการสั่งให้ สส. ทั้ง 44 คน หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่ หรือจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เช่น การให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในบางกรณี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสภาผู้แทนราษฎร จากสถานการณ์ดังกล่าว พรรคประชาชน (ปชน.) ซึ่งมี สส. ในสภาฯ เตรียมจัดการประชุมใหญ่ในวันเดียวกัน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หาก 44 สส. พรรคก้าวไกล ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ อาจส่งผลกระทบต่อจำนวน สส. ของพรรคประชาชนด้วยเช่นกัน โดยมีข่าวว่าพรรคฯ เตรียมปรับทัพภายใน โดยอาจดันอาจารย์ต้น หรือ นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคฝ่ายยุทธศาสตร์ ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ “เท้ง” โดยที่นายณัฐพงษ์ จะขยับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคแทน เหตุผลของการปรับทัพครั้งนี้ มีรายงานว่า เพื่อให้นายวีระยุทธ สามารถเข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ได้ทันท่วงที หากมีโอกาสเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชน เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวล
การเมือง ศาล สว. กกต. ป.ป.ช. สส. ก้าวไกล พรรคประชาชน ศักดิ์สยาม
ขยายถึง 24 เม.ย. 69 ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือกลุ่มขนส่งใช้น้ำมันดีเซล-เบนซิน
