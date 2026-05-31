สัญญาณกลับมาซื้อ Bitcoin ของ Strategy: ไมเคิล เซเลอร์ โพสต์ 'Working Better' พร้อม Orange Dots

ไมเคิล เซเลอร์ ประธานบริหาร Strategy ส่งสัญญาณกลับมาซื้อ Bitcoin ผ่านโพสต์ 'Working Better' และแผนภูมิ Orange Dots หลังหยุดซื้อชั่วคราวเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ สะท้อนความมั่นใจในกลยุทธ์และอาจหนุนราคา Bitcoin
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 ไมเคิล เซเลอร์ ( Michael Saylor ) ประธานบริหารของบริษัท สแตรทีจี ( Strategy ) ซึ่งเดิมมีชื่อว่า ไมโครสแตรทีจี (Micro Strategy ) ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ บนแพลตฟอร์ม X ว่า 'Working Better' พร้อมด้วยแผนภูมิ 'Orange Dots' ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นักลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีรู้จักกันดีว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการเข้าซื้อบิตคอยน์ ( Bitcoin ) ครั้งใหม่ของบริษัท การโพสต์ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สแตรทีจีได้หยุดซื้อบิตคอยน์ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เพื่อมุ่งเน้นการบริหารเงินทุนและการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพปลอดดอกเบี้ยมูลค่าเกือบ 1.
5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2572 โดยบริษัทได้ใช้เงินประมาณ 1.38 พันล้านดอลลาร์ในการซื้อคืนดังกล่าว การกลับมาสะสมบิตคอยน์อีกครั้งของสแตรทีจีถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือครองบิตคอยน์ในระดับสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในโลก การสะสมเพิ่มเติมอาจช่วยหนุนราคาบิตคอยน์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายอื่น ๆ แผนภูมิ Orange Dots ที่เซเลอร์แนบมาพร้อมโพสต์เป็นเครื่องมือที่ชุมชนบิตคอยน์ติดตามอย่างใกล้ชิดมาหลายปี ทุกครั้งที่มีการโพสต์แผนภูมินี้ มักจะตามมาด้วยการประกาศการซื้อบิตคอยน์อย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา เมื่อเซเลอร์โพสต์ข้อความ '₿ig Dot Energy' ก่อนที่จะประกาศการซื้อบิตคอยน์จำนวน 15,466 BTC ในช่วงวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นการซื้อครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัท ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 สแตรทีจีถือครองบิตคอยน์ทั้งสิ้น 843,738 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 6.22 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อเหรียญอยู่ที่ 75,701 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายที่จะสะสมบิตคอยน์ให้ถึง 1 ล้าน BTC อย่างต่อเนื่อง การหยุดซื้อชั่วคราวหลายครั้งในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2569 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารเงินทุนโดยรวม ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทแต่อย่างใด ผู้เขียนวิเคราะห์ว่าโพสต์ 'Working Better' ของเซเลอร์ในครั้งนี้น่าสนใจกว่าปกติ เพราะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับแรงขายจากสแตรทีจี หลังจากที่มีข่าวลือว่าบริษัทอาจถอนบิตคอยน์ออกจากแพลตฟอร์ม Coinbase Prime ก่อนหน้านี้ การส่งสัญญาณกลับมาซื้อในช่วงที่ราคาบิตคอยน์ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล และในเดือนพฤษภาคม 2569 ราคาบิตคอยน์ปิดในแดนลบมากกว่า 3.5% อาจสะท้อนให้เห็นว่าเซเลอร์มองว่าราคาปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าสะสม การที่เซเลอร์เลือกใช้คำว่า 'Working Better' ยังสื่อถึงความมั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารเงินทุนของบริษัทกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี สิ่งที่ตลาดต้องจับตาต่อไปคือการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการซื้อบิตคอยน์รอบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันนับจากนี้ และจำนวนบิตคอยน์ที่ซื้อจะบ่งชี้ได้ว่าสแตรทีจีกลับมาใช้กลยุทธ์การซื้อในปริมาณมากเช่นเดิมหรือไม่ หากตัวเลขการซื้อสูงเกิน 10,000 BTC ก็อาจเป็นสัญญาณว่าจะทำให้เกิดแรงซื้อในตลาดและหนุนให้ราคาบิตคอยน์ปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้
Bitcoin Strategy Microstrategy Michael Saylor การลงทุนสถาบัน
