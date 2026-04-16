สังข์ ดอกสะเดา วิกฤต! แน่นอก-หายใจไม่ออก พบก้อนเนื้อในปอด หมอสงสัยมะเร็งระยะแพร่กระจาย

สังข์ ดอกสะเดา นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง โพสต์ตัดพ้ออาการป่วยหนัก หลังพบก้อนเนื้อในปอด หมอสงสัยมะเร็งระยะแพร่กระจาย ขณะที่แฟนเพลงส่งกำลังใจท่วมท้น
อาการ ป่วย ของ นักร้องลูกทุ่ง ชื่อดัง สังข์ ดอกสะเดา กำลังเป็นที่น่าเป็นห่วง เมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความรู้สึกท้อแท้และตัดพ้อต่อโชคชะตา โดยระบุข้อความที่ทำให้แฟนเพลงและผู้ติดตามต้องใจหายใจคว่ำ '#รักษาทำไม ไม่มีเงินแล้ว ไม่มีประโยชน์ ไม่รอดหรอก ถ้ามันจะตุย สมควรแก่เวลา ไม่ต้องสนใจ' และ 'xูเบื่อชีวิต' ข้อความเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ สังข์ ดอกสะเดา กำลังเผชิญอยู่ การที่นักแสดงที่เคยโลดแล่นอยู่บนเวที กลับต้องมาเผชิญหน้ากับความเจ็บ ป่วย ที่รุนแรงเช่นนี้ ย่อมเป็นเรื่องที่ยากจะทำใจ การโพสต์ดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดความกังวลในหมู่แฟนคลับเป็นอย่างมาก หลายคนต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยและให้ กำลังใจ อย่างต่อเนื่อง หวังว่า กำลังใจ เหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับ โรค ร้าย
ล่าสุด สังข์ ดอกสะเดา ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของตนเองอีกครั้ง โดยโพสต์ภาพขณะที่ตนเองนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล พร้อมบรรยายข้อความถึงระยะของโรคที่กำลังเผชิญอยู่ 'เกิดแก่เจ็บเดินทางมาถึงระยะ3แล้วนะเรา ทำใจไว้นานแล้ว ทุกก็คนจะเป็นเช่นเรา เมื่อถึงวันเวลา ยังไม่พร้อมก็อยู่ต่อ รอคิว' ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลง แต่ก็ยังคงมีความหวังเล็กๆ ในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป การรอคอยการรักษาและการผ่าตัด ย่อมเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
ในเวลาต่อมา สังข์ ดอกสะเดา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นในขณะรอคอยการผ่าตัดว่า มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และบางครั้งก็หายไปเอง อาการเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้ว หลังจากที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์ แพทย์ได้พบก้อนเนื้อผิดปกติในปอด และมีความสงสัยว่าอาจเป็นมะเร็งในระยะแพร่กระจาย อย่างไรก็ตาม แพทย์ยังไม่ได้ยืนยันผลการวินิจฉัยดังกล่าว และจำเป็นต้องรอผลการตรวจจากการผ่าตัดที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นวันที่สำคัญในการตัดสินแนวทางการรักษาต่อไป
ปัจจุบัน สังข์ ดอกสะเดา ยังคงมีอาการไม่คงที่ มีอาการผุดลุกผุดนั่งตลอดเวลา ส่งผลให้นอนไม่หลับทั้งคืน นอกจากนี้ยังมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอีกด้วย แม้ว่าสภาพร่างกายจะย่ำแย่เพียงใด แต่ สังข์ ดอกสะเดา ก็ยังคงพยายามต่อสู้กับความเจ็บป่วยอย่างสุดกำลัง และมีความหวังว่าอาการจะดีขึ้นในวันข้างหน้า ล่าสุด เขาได้ออกมาอัปเดตอาการว่า 'วันนี้อาการดีขึ้นกว่าเมื่อวานมาก สามารถกลืนอาหารได้ กลืนน้ำได้ปกติ ไอน้อยลง หายใจสะดวกไม่แน่นหน้าอก' ถือเป็นข่าวดีที่ทำให้แฟนๆ คลายความกังวลลงไปได้บ้าง การที่อาการดีขึ้นเช่นนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของจิตใจนักสู้คนนี้ และเป็นกำลังใจสำคัญให้กับผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากเช่นเดียวกัน
แฟนเพลงจำนวนมากต่างพากันเข้ามาส่งกำลังใจ แสดงความรัก และอวยพรให้ สังข์ ดอกสะเดา หายจากอาการป่วยในเร็ววัน และกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้ง การสนับสนุนจากแฟนๆ ถือเป็นสิ่งล้ำค่าที่จะช่วยประคับประคองจิตใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้
