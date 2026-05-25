สะ7ํaส เิ2้สร1ี2ม6 ใหย5ล6ฤ7 ร2ฤ4ย0ย6 ย1หสย7ฤ7

น้ำท่วมภาคเหนือและภาคกลาง ตั้งแต่วันนี้นี้ กรมชลประทาน ผนึกกำลัง กฟผ. ปรับแผนลดระบายน้ำแบบขั้นบันได เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่
ปรับแผนลดระบายน้ำแบบขั้นบันได เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่ ภายใต้การปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันนี้นี้ กฟผ.
ร่วมกับกรมชลประทาน ปรับแผนบริหารจัดการน้ำ โดยทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล จ. ตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จ.
อุตรดิตถ์ แบบขั้นบันได ในช่วงวันที่ 25-31 พฤษภาคม เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่ โดยเขื่อนภูมิพล จะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ 25 ล้าน ลบ. ม. เหลือ 15 ล้าน ลบ. ม.
และเขื่อนสิริกิติ์ ปรับลดจากวันละ 20 ล้าน ลบ. ม. เหลือ 12 ล้าน ลบ. ม.
ตามลำดับ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำให้มากที่สุ
