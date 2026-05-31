สะเทือนวงการ! FBI ยึด Bitcoin กว่า 127,000 BTC มูลค่ากว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ปฏิบัติการ Operation Blackout ของ FBI ทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ยึด Bitcoin กว่า 127,000 BTC มูลค่าปัจจุบันกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ จับกุมผู้ต้องหาเกือบ 300 คนใน 4 ประเทศ ช่วยเหลือเหยื่อแรงงานบังคับเกือบ 2,000 คน ส่งสัญญาณบวกต่อตลาดคริปโตในระยะยาว
ปฏิบัติการ Operation Blackout ถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา เมื่อสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI สามารถยึด Bitcoin ได้มากถึง 127,000 BTC ซึ่งมีมูลค่าในปัจจุบันสูงกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วงเวลาที่ทำ การยึด นั้น มูลค่าอาจสูงถึง 15,000 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่ราคา Bitcoin จะปรับตัวลดลง การยึด ครั้งนี้เป็นการทุบสถิติการริบทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลสหรัฐฯ เท่าที่เคยมีมา หัวใจสำคัญของปฏิบัติการคือการจับกุม Chen Zhi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Prince Holding Group กลุ่มธุรกิจจากกัมพูชาที่ถูกเปิดโปงว่าซ่อนเครือข่ายต้มตุ๋นข้ามชาติไว้ภายในองค์กร โดย FBI สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เกือบ 300 คนใน 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา ไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมทั้งช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกบังคับใช้แรงงานเกือบ 2,000 คน ซึ่งถูกกักขังและถูกบังคับให้ทำงานในสถานที่ปฏิบัติการต้มตุ๋น เหยื่อในคดีนี้ส่วนใหญ่ถูกล่อลวงด้วยสัญญาว่าจะได้งานที่ดีและวีซ่าถูกกฎหมาย แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานในเครือข่ายต้มตุ๋นภายใต้การข่มขู่และความรุนแรง ปฏิบัติการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีคริปโตเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินและแสวงหาผลประโยชน์ FBI รายงานว่าในปี 2568 เพียงปีเดียว การต้มตุ๋นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในสหรัฐฯ มีมูลค่าสูงถึง 11,400 ล้านดอลลาร์ โดยมีการร้องเรียนเข้าสู่ศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือ IC3 มากกว่า 1 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นจาก 859,532 ครั้งในปีก่อน ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าขนาดของภัยคุกคามกำลังขยายตัวอย่างน่ากังวล และปฏิบัติการ Operation Blackout จึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีความสามารถในการกวาดล้างอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง สำหรับผลกระทบต่อตลาดคริปโต การที่ FBI ยึด Bitcoin ได้จำนวนมากทำให้เกิดคำถามว่ารัฐบาลจะนำออกมาขายหรือไม่ ซึ่งในระยะสั้นอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบระยะยาวกลับเป็นบวกมากกว่า เนื่องจากปฏิบัติการนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการติดตามและยึดคืนทรัพย์สิน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบคริปโตมีความโปร่งใสมากกว่าเงินสด อีกทั้งยังดึงดูดนักลงทุนสถาบันให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพิจารณาจัดตั้งคลังสำรอง Bitcoin ซึ่งหมายความว่า Bitcoin ที่ถูกยึดอาจถูกเก็บไว้ในคลังสำรองแทนที่จะถูกเทขายออกสู่ตลาด ซึ่งจะช่วยลดอุปทานในตลาดและเป็นปัจจัยบวกต่อราคาในระยะยาว ปฏิบัติการ Operation Blackout จึงไม่เพียงแต่เป็นการปราบปรามอาชญากรรมครั้งสำคัญ แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่ออนาคตของคริปโตเคอร์เรนซีในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้.
