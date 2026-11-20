สอวช. เปิดตัวนโยบาย Inclusive Innovation ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกาศใช้กลยุทธ์ Inclusive Innovation เพื่อดึง SME และเกษตรกรออกจากวงจรเดิม ส่งเสริมการกระจายนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. ได้ประกาศแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยกลยุทธ์ Inclusive Innovation อย่างครอบคลุม เพื่อปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงนี้มุ่งเน้นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง กลุ่มเกษตรกร และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้แทนศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Policy Innovation Exchange 6 หรือ PIX6 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ความรู้และเทคโนโลยีเป็นฐานหลักAlso readKJL คว้ารางวัลชนะเลิศ 'Steel Architectural Awards Thailand 2026' จากโครงการ KJL Innovation Campus (KiN) เตรียมก้าวสู่เวทีระดับอาเซียน
เปลี่ยนกระบวนทัศน์แข่งขันสู่ นวัตกรรมที่ทั่วถึง
ประเด็นสำคัญที่สุดของการปาฐกถาในครั้งนี้คือการปรับแนวคิดเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากเดิมที่พึ่งพาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การส่งออก และการดึงดูดเงินลงทุนต่างประเทศ มาสู่การสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างจริงจัง หัวใจของแนวทางนี้คือ Inclusive Innovation ซึ่งหมายถึงการสร้างนวัตกรรมที่ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่หรือในศูนย์กลางเศรษฐกิจเมือง แต่ต้องกระจายโอกาสไปยัง SME แรงงาน เกษตรกร และชุมชนท้องถิ่น
การกระจายโอกาสนี้มีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพการผลิตและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายระดับโลกหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ ภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน สังคมสูงวัย และความมั่นคงด้านพลังงาน สุขภาพ และไซเบอร์
3 ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อววน. 2571-2575
ร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2571-2575 ซึ่ง สอวช. นำเสนอประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์และ 10 ภารกิจ โดยมี 3 ภารกิจหลักที่เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่ การสร้างมูลค่าฐานชีวภาพตามแนวทาง Siam Terra การทำให้นวัตกรรมเข้าถึงได้สำหรับทุกคน และการพัฒนาเมืองภูมิภาคสู่เครื่องยนต์การเติบโตที่ครอบคลุม
ภารกิจแรกคือการสร้างมูลค่าฐานชีวภาพภายใต้แนวทาง Siam Terra ซึ่งมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปทรัพยากรเกษตรและชีวภาพของไทยให้เป็นอาหาร วัสดุชีวภาพ และเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง จะเปิดโอกาสให้เกษตรกร สหกรณ์ และ SME เข้าถึงเทคโนโลยีและมาตรฐาน เพื่อยกระดับสถานะจากผู้ขายวัตถุดิบไปสู่ผู้ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภารกิจที่สองคือการทำให้เทคโนโลยีเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายหรือ Appropriate Technology ซึ่งเริ่มจากความต้องการของพื้นที่และร่วมออกแบบกับผู้ใช้จริง เทคโนโลยีเหล่านี้จะเชื่อมโยงผ่านศูนย์นวัตกรรมในพื้นที่หรือ Local Innovation Hubs เพื่อช่วยลดต้นทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดให้ผู้ผลิตรายย่อย
ภารกิจที่สามคือการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจผ่านนวัตกรรมเชิงพื้นที่หรือ Place-Based Innovation โดยมุ่งกระจายงานที่มีคุณภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ ลดการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ และยกระดับบริการสาธารณะผ่านธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม
รับมือความท้าทายสังคมและวัดผลเชิงประจักษ์
ความสำเร็จของ Inclusive Innovation ต้องอาศัยความร่วมมือของระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่น สอวช. จะทำหน้าที่ประสานภารกิจร่วมและเชื่อมโยงสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายผ่านกระบวนการออกแบบนโยบายแบบมีส่วนร่วม
ความคืบหน้าและผลลัพธ์ของนโยบายนี้จะวัดจากผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชน เช่น จำนวน SME ที่นำนวัตกรรมไปใช้เพิ่มขึ้น ผลิตภาพของผู้ผลิตท้องถิ่นที่เติบโตขึ้น และการเข้าถึงโอกาสใหม่ของคนในสังคม
เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนเป้าหมายระดับชาติให้เป็นโอกาสระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืนและทั่วถึงทุกภาคส่วนของสังคม
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