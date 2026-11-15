สองชายเมามืด ขี่รถข้ามจังหวัดป่วนร้านอาหาร สั่งข้าวแล้วไม่จ่าย อ้างรู้จักผู้ใหญ่
ตำรวจบุรีรัมย์จับกุมชาย 2 คนอายุ 45-55 ปี ก่อเหตุเมาโวยวายในร้านอาหารอำเภอประโคนชัย ไม่จ่ายค่าอาหาร อ้างรู้จักผู้ใหญ่ใหญ่ในท้องถิ่น สร้างความฮือฮาให้ชาวเน็ต
เหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ณ บริเวณทางแยกขึ้นเขาพนมรุ้ง ตำบลจระเข้บก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อชายสองรายที่มีสภาพเมาหนักได้ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปและเจ้าของ establishments ขนาดเล็กในบริเวณดังกล่าว
รายละเอียดเหตุการณ์และกลไกการก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านบัว อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านหนองบัวรายทางแยกขึ้นเขาพนมรุ้ง ตำบลจระเข้บก อำเภอประโคนชัย ว่ามีชายสองคนที่อยู่ในสภาพเมามายกำลังก่อเหตุหาเรื่องภายในร้านอาหารริมทาง และเกรงว่าจะเกิดอันตรายเนื่องจากหลังจากก่อเหตุ ชายทั้งสองได้ล้มลงนอนกลางถนน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตAlso readยากแต่ทำได้! เอ็นกูโมฮา เปิดใจปรับบทบาทปีกขวาลิเวอร์พูล
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ พบชายสองคนที่มีอายุประมาณ 45 ถึง 55 ปี นอนอยู่ข้างทางในสภาพไม่สวมเสื้อ และไม่มีรองเท้าหุ้มส้น โดยมีเก้าอี้สองตัวที่เจ้าของร้านเอามาตั้งไว้รอบตัวเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นหากมีรถแล่นผ่าน
เมื่อเจ้าหน้าที่จะเข้าไปปลุกเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น ชายทั้งสองคนยังคงมีอาการเหม่อลอยและไม่สามารถพูดจาติดต่อสื่อสารได้อย่างเป็นปกติ โดยแสดงอาการโวยวายและอ้างว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตในพื้นที่ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการควบคุมตัวเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพยานหลักฐาน
นางแดง อายุ 56 ปี เจ้าของร้านอาหารและร้านของฝากที่เป็นจุดเกิดเหตุ เล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุ มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการประมาณ 3 โต๊ะ จากนั้นชายทั้งสองได้ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านแล้วเดินเข้ามาภายในร้านด้วยสภาพที่เมาสุราอย่างหนัก
นางแดง ระบุว่า ชายทั้งสองได้สั่งก๋วยเตี๋ยวจำนวน 2 ชาม เมื่อเธอทำอาหารเสร็จ ชายทั้งสองกลับไม่กินแต่กลับทำตาขวางและไปโวยวายใส่ลูกค้าคนอื่นที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในร้าน จนทำให้ลูกค้าจำนวนหลายโต๊ะต้องชำระบิลและรีบออกจากสถานที่ดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
เหตุการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เมื่อชายทั้งสองยังคงไม่หยุดสร้างความวุ่นวาย โดยโวยวายดุด่าว่านางแดงสารพัดคำหยาบคาย ต่อมาเมื่อมีวัยรุ่นในหมู่บ้าน 3 คนเข้ามาซื้อของ ก็ถูกชายทั้งสองหาเรื่องอีกด้วย จนวัยรุ่นเกือบจะเข้าทำร้ายกัน นางแดงจึงต้องห้ามปรามไว้ก่อน
ผลกระทบทางสังคมและขั้นตอนการดำเนินคดี
จากนั้น ชายทั้งสองได้เดินออกมาเพื่อจะขึ้นรถจักรยานยนต์แต่ล้มลงกลางถนน และไม่สามารถลุกขึ้นยืนเองได้ ชาวบ้านจึงต้องมาช่วยกันลากออกมาเก็บไว้ข้างทางเพื่อความปลอดภัย เพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน จากนั้นได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ
ชายคนหนึ่งในสองคนระบุว่า เขาขี่รถจักรยานยนต์มาจากอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อกลับ домойที่อำเภอประโคนชัย และยอมรับว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดเส้นทาง ก่อนที่จะมาถึงร้านอาหารแล้วไม่จำเหตุการณ์ใด ๆ อีกเลย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวชายทั้งสองขึ้นรถไปไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านบัว เพื่อรอให้สติกลับปกติและทำการสอบสวนขยายผลต่อไป นางแดงกล่าวด้วยว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรก และดีใจที่ตำรวจเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที
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