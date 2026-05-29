สองขุนพลไทย ซัปโปโร พาทีมคว้าอันดับ 2 เตรียมรับดาวรุ่งเพิ่ม

ฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร จบอันดับ 2 โซนตะวันออก B ในเจลีก ซีซั่นพิเศษ โดยมีธีรภัทร ปรือทอง และสุภโชค สารชาติ โชว์ฟอร์มเด่น ก่อนมีข่าวเตรียมดึงอิทธิมนต์ ทิพเนตร เสริมทัพ
ถ้าใครได้ติดตามข่าวฟุตบอลญี่ปุ่นในช่วงนี้ คงจะทราบกันดีว่า เจลีก กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ โดยเฉพาะการปรับปฏิทินการแข่งขันเป็นแบบคร่อมปีในฤดูกาล 2026/27 ซึ่งทำให้ซีซั่นพิเศษที่เพิ่งปิดฉากในรอบโซนไม่มีการเลื่อนชั้นหรือตกชั้น แต่ความเข้มข้นในสนามไม่ได้ลดลงเลย โดยเฉพาะที่เกาะเหนืออย่างฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ทีมขวัญใจของแฟนบอลไทย ที่ซีซั่นนี้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้าอันดับ 2 ของโซนตะวันออก B มาครองได้สำเร็จ โดยเก็บไป 31 แต้มจาก 18 นัด เบื้องหลังความสำเร็จนี้มีกลิ่นอายและหยาดเหงื่อของ นักเตะไทย ผสมอยู่อย่างเข้มข้น ซึ่งน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมาแกะฟอร์มการเล่นของสองขุนพลไทยในรัง ซัปโปโร แล้ว บอกได้เลยว่ากลมกล่อมและเต็มไปด้วยบทเรียนที่น่าถอดแบบ เจ้าเปา ธีรภัทร ปรือทอง ปีกขวาวัย 19 ปี เด็กคนนี้มีของจริง ในวัยไม่ถึงยี่สิบปีกับลีกที่เคี่ยวเข็ญอย่าง เจลีก แต่เจ้าหนูคนนี้กล้าลงสนามถึง 10 นัด รวม 569 นาที พร้อมทำ 1 ประตูและ 4 แอสซิสต์ การสอบผ่านในระบบทีมที่เน้นระเบียบวินัยถือเป็นก้าวแรกที่สวยงาม ส่วนพี่เช็ค สุภโชค สารชาติ ดาวเตะวัย 28 ปี คือลูกพี่ใหญ่ที่เป็นเอ็นจิ้นหลักในเกมรุก น่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บมาขัดจังหวะจนต้องปิดเทอมยาวไปก่อนเพื่อน แต่สถิติลงเล่น 8 นัด 532 นาที และยิง 1 ประตูในปีนี้ ก็ยังแสดงให้เห็นถึงคลาสบอลระดับสูงที่รุ่นน้องต้องดูเป็นแบบอย่าง ความตื่นเต้นยังไม่ทันหาย ความมันรอบใหม่ก็มาถึงเมื่อมีกระแสข่าวหนาหูว่า ซัปโปโร เตรียมรับดาวรุ่งไทยรายที่สาม โดยหวยตกที่เจ้าโต้ อิทธิมนต์ ทิพเนตร ปีกซ้ายวัย 18 ปีจากบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตามรายงานระบุว่าเขากำลังจะบินไปร่วมซ้อมและมีลุ้นเซ็นสัญญาถาวร ถ้าถามว่าเด็กคนนี้เจ๋งแค่ไหน ขอบอกว่านี่คือเพชรเม็ดงามอีกคน ซีซั่นที่ผ่านมากับทัพเดอะแรบบิท เจ้าโต้ลงสนามเพียง 5 นัดรวมทุกรายการ แต่กดไป 2 ประตู หนึ่งในนั้นคือลูกยิงสุดสวยเบิกสกอร์แรกในไทยลีกนัดปิดฤดูกาลที่ถล่มประจวบ 3-0 โปรไฟล์ดีขนาดนี้ แฟนบอลฮอกไกโดเตรียมอ้าแขนรับได้เลย เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยหรือความบังเอิญ แต่เป็นผลลัพธ์จากวิสัยทัศน์ระยะยาวของ BG Group และฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ในฐานะพันธมิตรลูกหนี้อย่างเป็นทางการ สิ่งที่น่าชื่นชมคือความร่วมมือของพวกเขาไม่ใช่แค่การส่งออกนักเตะไปวันๆ เพื่อเอาคอนเทนต์ แต่เป็นการวางรากฐานโครงสร้างแบบมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนโค้ช พัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับเยาวชนรากหญ้า ยกระดับการบริหารจัดการ จนกลายเป็นสะพานเชื่อมฝันที่แข็งแรงและจับต้องได้จริงสำหรับเด็กไทยทุกคน ปัจจุบันกำแพงภาษา สภาพอากาศที่หนาวเหน็บ หรือความเข้มข้นของฟุตบอลญี่ปุ่น ไม่ใช่อุปสรรคที่น่ากลัวอีกต่อไป รุ่นพี่อย่างสุภโชค หรือเด็กรุ่นใหม่อย่างธีรภัทร ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยถ้าเอาจริงก็ทำได้ พวกเขาไปสะบัดธงไตรรงค์ประกาศศักดาให้คนญี่ปุ่นยอมรับในฝีเท้าเรียบร้อยแล้ว เรื่องแบบนี้กำลังทำให้เด็กไทยหลายคนเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเส้นทางไปเล่นต่างประเทศไม่ได้ไกลเกินจริงอีกต่อไป วันนี้เส้นทางไปญี่ปุ่นอาจยังไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ไกลเกินฝันเหมือนเมื่อก่อน แต่เป็นพื้นที่ของความจริงที่พร้อมต้อนรับคนที่มีวินัยและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ โอกาสของ นักเตะไทย ในญี่ปุ่นเปิดกว้างกว่าเดิมมาก ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าใครจะพร้อมคว้ามันไว้ก่อน แล้วเจอกันที่ เจลีก ครั.
