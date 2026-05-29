Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

สองขุนพลไทย ซัปโปโร พาทีมคว้าอันดับ 2 เตรียมรับดาวรุ่งเพิ่ม

กีฬา News

สองขุนพลไทย ซัปโปโร พาทีมคว้าอันดับ 2 เตรียมรับดาวรุ่งเพิ่ม
เจลีกซัปโปโรนักเตะไทย
📆5/29/2026 8:58 AM
📰siamsport_news
140 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 76% · Publisher: 63%

ฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร จบอันดับ 2 โซนตะวันออก B ในเจลีก ซีซั่นพิเศษ โดยมีธีรภัทร ปรือทอง และสุภโชค สารชาติ โชว์ฟอร์มเด่น ก่อนมีข่าวเตรียมดึงอิทธิมนต์ ทิพเนตร เสริมทัพ

ถ้าใครได้ติดตามข่าวฟุตบอลญี่ปุ่นในช่วงนี้ คงจะทราบกันดีว่า เจลีก กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ โดยเฉพาะการปรับปฏิทินการแข่งขันเป็นแบบคร่อมปีในฤดูกาล 2026/27 ซึ่งทำให้ซีซั่นพิเศษที่เพิ่งปิดฉากในรอบโซนไม่มีการเลื่อนชั้นหรือตกชั้น แต่ความเข้มข้นในสนามไม่ได้ลดลงเลย โดยเฉพาะที่เกาะเหนืออย่างฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ทีมขวัญใจของแฟนบอลไทย ที่ซีซั่นนี้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้าอันดับ 2 ของโซนตะวันออก B มาครองได้สำเร็จ โดยเก็บไป 31 แต้มจาก 18 นัด เบื้องหลังความสำเร็จนี้มีกลิ่นอายและหยาดเหงื่อของ นักเตะไทย ผสมอยู่อย่างเข้มข้น ซึ่งน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมาแกะฟอร์มการเล่นของสองขุนพลไทยในรัง ซัปโปโร แล้ว บอกได้เลยว่ากลมกล่อมและเต็มไปด้วยบทเรียนที่น่าถอดแบบ เจ้าเปา ธีรภัทร ปรือทอง ปีกขวาวัย 19 ปี เด็กคนนี้มีของจริง ในวัยไม่ถึงยี่สิบปีกับลีกที่เคี่ยวเข็ญอย่าง เจลีก แต่เจ้าหนูคนนี้กล้าลงสนามถึง 10 นัด รวม 569 นาที พร้อมทำ 1 ประตูและ 4 แอสซิสต์ การสอบผ่านในระบบทีมที่เน้นระเบียบวินัยถือเป็นก้าวแรกที่สวยงาม ส่วนพี่เช็ค สุภโชค สารชาติ ดาวเตะวัย 28 ปี คือลูกพี่ใหญ่ที่เป็นเอ็นจิ้นหลักในเกมรุก น่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บมาขัดจังหวะจนต้องปิดเทอมยาวไปก่อนเพื่อน แต่สถิติลงเล่น 8 นัด 532 นาที และยิง 1 ประตูในปีนี้ ก็ยังแสดงให้เห็นถึงคลาสบอลระดับสูงที่รุ่นน้องต้องดูเป็นแบบอย่าง ความตื่นเต้นยังไม่ทันหาย ความมันรอบใหม่ก็มาถึงเมื่อมีกระแสข่าวหนาหูว่า ซัปโปโร เตรียมรับดาวรุ่งไทยรายที่สาม โดยหวยตกที่เจ้าโต้ อิทธิมนต์ ทิพเนตร ปีกซ้ายวัย 18 ปีจากบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตามรายงานระบุว่าเขากำลังจะบินไปร่วมซ้อมและมีลุ้นเซ็นสัญญาถาวร ถ้าถามว่าเด็กคนนี้เจ๋งแค่ไหน ขอบอกว่านี่คือเพชรเม็ดงามอีกคน ซีซั่นที่ผ่านมากับทัพเดอะแรบบิท เจ้าโต้ลงสนามเพียง 5 นัดรวมทุกรายการ แต่กดไป 2 ประตู หนึ่งในนั้นคือลูกยิงสุดสวยเบิกสกอร์แรกในไทยลีกนัดปิดฤดูกาลที่ถล่มประจวบ 3-0 โปรไฟล์ดีขนาดนี้ แฟนบอลฮอกไกโดเตรียมอ้าแขนรับได้เลย เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยหรือความบังเอิญ แต่เป็นผลลัพธ์จากวิสัยทัศน์ระยะยาวของ BG Group และฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ในฐานะพันธมิตรลูกหนี้อย่างเป็นทางการ สิ่งที่น่าชื่นชมคือความร่วมมือของพวกเขาไม่ใช่แค่การส่งออกนักเตะไปวันๆ เพื่อเอาคอนเทนต์ แต่เป็นการวางรากฐานโครงสร้างแบบมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนโค้ช พัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับเยาวชนรากหญ้า ยกระดับการบริหารจัดการ จนกลายเป็นสะพานเชื่อมฝันที่แข็งแรงและจับต้องได้จริงสำหรับเด็กไทยทุกคน ปัจจุบันกำแพงภาษา สภาพอากาศที่หนาวเหน็บ หรือความเข้มข้นของฟุตบอลญี่ปุ่น ไม่ใช่อุปสรรคที่น่ากลัวอีกต่อไป รุ่นพี่อย่างสุภโชค หรือเด็กรุ่นใหม่อย่างธีรภัทร ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยถ้าเอาจริงก็ทำได้ พวกเขาไปสะบัดธงไตรรงค์ประกาศศักดาให้คนญี่ปุ่นยอมรับในฝีเท้าเรียบร้อยแล้ว เรื่องแบบนี้กำลังทำให้เด็กไทยหลายคนเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเส้นทางไปเล่นต่างประเทศไม่ได้ไกลเกินจริงอีกต่อไป วันนี้เส้นทางไปญี่ปุ่นอาจยังไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ไกลเกินฝันเหมือนเมื่อก่อน แต่เป็นพื้นที่ของความจริงที่พร้อมต้อนรับคนที่มีวินัยและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ โอกาสของ นักเตะไทย ในญี่ปุ่นเปิดกว้างกว่าเดิมมาก ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าใครจะพร้อมคว้ามันไว้ก่อน แล้วเจอกันที่ เจลีก ครั.

ถ้าใครได้ติดตามข่าวฟุตบอลญี่ปุ่นในช่วงนี้ คงจะทราบกันดีว่าเจลีกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ โดยเฉพาะการปรับปฏิทินการแข่งขันเป็นแบบคร่อมปีในฤดูกาล 2026/27 ซึ่งทำให้ซีซั่นพิเศษที่เพิ่งปิดฉากในรอบโซนไม่มีการเลื่อนชั้นหรือตกชั้น แต่ความเข้มข้นในสนามไม่ได้ลดลงเลย โดยเฉพาะที่เกาะเหนืออย่างฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ทีมขวัญใจของแฟนบอลไทย ที่ซีซั่นนี้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้าอันดับ 2 ของโซนตะวันออก B มาครองได้สำเร็จ โดยเก็บไป 31 แต้มจาก 18 นัด เบื้องหลังความสำเร็จนี้มีกลิ่นอายและหยาดเหงื่อของนักเตะไทยผสมอยู่อย่างเข้มข้น ซึ่งน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมาแกะฟอร์มการเล่นของสองขุนพลไทยในรังซัปโปโรแล้ว บอกได้เลยว่ากลมกล่อมและเต็มไปด้วยบทเรียนที่น่าถอดแบบ เจ้าเปา ธีรภัทร ปรือทอง ปีกขวาวัย 19 ปี เด็กคนนี้มีของจริง ในวัยไม่ถึงยี่สิบปีกับลีกที่เคี่ยวเข็ญอย่างเจลีก แต่เจ้าหนูคนนี้กล้าลงสนามถึง 10 นัด รวม 569 นาที พร้อมทำ 1 ประตูและ 4 แอสซิสต์ การสอบผ่านในระบบทีมที่เน้นระเบียบวินัยถือเป็นก้าวแรกที่สวยงาม ส่วนพี่เช็ค สุภโชค สารชาติ ดาวเตะวัย 28 ปี คือลูกพี่ใหญ่ที่เป็นเอ็นจิ้นหลักในเกมรุก น่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บมาขัดจังหวะจนต้องปิดเทอมยาวไปก่อนเพื่อน แต่สถิติลงเล่น 8 นัด 532 นาที และยิง 1 ประตูในปีนี้ ก็ยังแสดงให้เห็นถึงคลาสบอลระดับสูงที่รุ่นน้องต้องดูเป็นแบบอย่าง ความตื่นเต้นยังไม่ทันหาย ความมันรอบใหม่ก็มาถึงเมื่อมีกระแสข่าวหนาหูว่าซัปโปโรเตรียมรับดาวรุ่งไทยรายที่สาม โดยหวยตกที่เจ้าโต้ อิทธิมนต์ ทิพเนตร ปีกซ้ายวัย 18 ปีจากบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตามรายงานระบุว่าเขากำลังจะบินไปร่วมซ้อมและมีลุ้นเซ็นสัญญาถาวร ถ้าถามว่าเด็กคนนี้เจ๋งแค่ไหน ขอบอกว่านี่คือเพชรเม็ดงามอีกคน ซีซั่นที่ผ่านมากับทัพเดอะแรบบิท เจ้าโต้ลงสนามเพียง 5 นัดรวมทุกรายการ แต่กดไป 2 ประตู หนึ่งในนั้นคือลูกยิงสุดสวยเบิกสกอร์แรกในไทยลีกนัดปิดฤดูกาลที่ถล่มประจวบ 3-0 โปรไฟล์ดีขนาดนี้ แฟนบอลฮอกไกโดเตรียมอ้าแขนรับได้เลย เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยหรือความบังเอิญ แต่เป็นผลลัพธ์จากวิสัยทัศน์ระยะยาวของ BG Group และฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ในฐานะพันธมิตรลูกหนี้อย่างเป็นทางการ สิ่งที่น่าชื่นชมคือความร่วมมือของพวกเขาไม่ใช่แค่การส่งออกนักเตะไปวันๆ เพื่อเอาคอนเทนต์ แต่เป็นการวางรากฐานโครงสร้างแบบมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนโค้ช พัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับเยาวชนรากหญ้า ยกระดับการบริหารจัดการ จนกลายเป็นสะพานเชื่อมฝันที่แข็งแรงและจับต้องได้จริงสำหรับเด็กไทยทุกคน ปัจจุบันกำแพงภาษา สภาพอากาศที่หนาวเหน็บ หรือความเข้มข้นของฟุตบอลญี่ปุ่น ไม่ใช่อุปสรรคที่น่ากลัวอีกต่อไป รุ่นพี่อย่างสุภโชค หรือเด็กรุ่นใหม่อย่างธีรภัทร ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยถ้าเอาจริงก็ทำได้ พวกเขาไปสะบัดธงไตรรงค์ประกาศศักดาให้คนญี่ปุ่นยอมรับในฝีเท้าเรียบร้อยแล้ว เรื่องแบบนี้กำลังทำให้เด็กไทยหลายคนเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเส้นทางไปเล่นต่างประเทศไม่ได้ไกลเกินจริงอีกต่อไป วันนี้เส้นทางไปญี่ปุ่นอาจยังไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ไกลเกินฝันเหมือนเมื่อก่อน แต่เป็นพื้นที่ของความจริงที่พร้อมต้อนรับคนที่มีวินัยและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ โอกาสของนักเตะไทยในญี่ปุ่นเปิดกว้างกว่าเดิมมาก ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าใครจะพร้อมคว้ามันไว้ก่อน แล้วเจอกันที่เจลีกครั

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamsport_news /  🏆 26. in TH

เจลีก ซัปโปโร นักเตะไทย ธีรภัทร ปรือทอง สุภโชค สารชาติ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 11:58:07