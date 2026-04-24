สหรัฐฯ ยุติคดีอาญาต่อประธาน Fed Powell ลดความไม่แน่นอนนโยบายการเงิน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศยุติการสอบสวนคดีอาญาต่อ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาให้ข้อมูลเท็จต่อรัฐสภาเรื่องค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคาร Fed ส่งผลดีต่อตลาดการเงินและเปิดทางให้การแต่งตั้งประธาน Fed คนใหม่เดินหน้าต่อ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ประกาศยุติ การสอบสวน คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ( Fed ) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากอัยการ Jeanine Pirro ได้ตัดสินใจส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ตรวจการณ์ภายในของ Fed ดำเนินการตรวจสอบต่อไปแทน คดีความเดิมนี้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่ว่า Powell ได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จต่อรัฐสภาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของ Fed การยุติ การสอบสวน คดีอาญาครั้งนี้ส่งผลให้ความไม่แน่นอนในด้าน นโยบายการเงิน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อระหว่างฝ่ายบริหารและ Fed ได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมาเป็นเวลานาน การเปิดทางให้การเปลี่ยนผ่านผู้นำ Fed เป็นไปอย่างราบรื่นถือเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดการเงินโดยรวม อัยการ Jeanine Pirro จากสำนักงานอัยการเขต District of Columbia ได้ระบุว่า คดีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาด้านค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของ Fed จะถูกส่งต่อไปยังผู้ตรวจการณ์ภายในของ Fed เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป การตัดสินใจนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้การพิจารณาแต่งตั้ง Kevin Warsh ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี Trump ให้ดำรงตำแหน่งประธาน Fed คนต่อไป สามารถเดินหน้าต่อไปได้ในวุฒิสภา หลังจากที่การเสนอชื่อดังกล่าวถูกระงับไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ก่อนหน้านี้ อัยการสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน ดี.
ซี.
ได้เปิดการสอบสวนทางอาญาต่อ Powell โดยมีประเด็นหลักคือการตรวจสอบว่า Powell ได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับขอบเขตและค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของ Fed ต่อมาในวันที่ 9 มกราคม 2569 DOJ ได้ออกหมายเรียกจากคณะลูกขุนใหญ่ (grand jury subpoenas) ไปยัง Fed อย่างเป็นทางการ ซึ่ง Powell ได้ออกมาตอบโต้ทันทีสองวันต่อมาผ่านแถลงการณ์วิดีโอ โดยระบุว่าการสอบสวนดังกล่าวเป็นความพยายามของรัฐบาล Trump ที่มุ่งหวังจะกดดันให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ย และบ่อนทำลายความเป็นอิสระของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 ผู้พิพากษา James E. Boasberg แห่งศาลแขวงเขต D.C.
ได้สั่งระงับหมายเรียกดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานที่เพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงความผิดของ Powell และหมายเรียกนั้นถูกออกโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ผลลัพธ์ที่สำคัญของการยุติคดีในครั้งนี้คือการปลดล็อกกระบวนการสืบทอดตำแหน่งผู้นำ Fed ก่อนหน้านี้ วุฒิสมาชิก Thom Tillis จากพรรครีพับลิกันรัฐนอร์ทแคโรไลนา ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการการธนาคารและที่อยู่อาศัยของวุฒิสภา ได้เคยขู่ว่าจะขัดขวางการอนุมัติ Warsh ตราบใดที่คดีทางกฎหมายต่อ Powell ยังไม่ได้รับการแก้ไข บัดนี้อุปสรรคดังกล่าวได้ถูกกำจัดออกไปแล้ว เหลือเพียงการลงมติในวุฒิสภาเพื่อยืนยันการแต่งตั้ง Warsh ในขณะที่ Powell เองจะหมดวาระในตำแหน่งประธาน Fed ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ที่จะถึงนี้ การเปลี่ยนผ่านผู้นำธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น คดีของ Powell ถือเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ การสอบสวนทางอาญาต่อประธาน Fed ที่ดำรงตำแหน่งอยู่นั้นสร้างความกังวลในวงการการเงินอย่างมาก เนื่องจากตั้งคำถามถึงขอบเขตระหว่างการตรวจสอบโดยชอบธรรมกับการแทรกแซงทางการเมืองในสถาบันที่จำเป็นต้องมีความเป็นอิสระอย่างสูง การตัดสินใจยุติคดีนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของระบบการเงินสหรัฐฯ และทั่วโล
Jerome Powell ธนาคารกลางสหรัฐฯ Fed การสอบสวน นโยบายการเงิน Kevin Warsh
Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเดือนกันยายน หนุน Bitcoin พุ่ง 115,000 ดอลลาร์ ทันทีคริปโตฟื้นแรงทั่วตลาดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2025 เจอโรม พาวเวล (Jerome Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กล่าวสุนทรพจน์สำคัญที่งาน Jackson Hole Economic Policy Symposium
Bank of America ชี้การสอบสวนประธาน Fed อาจทำให้การลดดอกเบี้ยต้องชะลอออกไปBank of America ออกมาระบุว่าการสอบสวน Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed
งานนี้มีพลิก ! 'ผู้บริหาร BlackRock' ขึ้นแท่นเบอร์ 2 ลุ้นชิงเก้าอี้ประธาน Fed เผยประวัติหนุน Bitcoinการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต่อจาก Jerome Powell เกิดจุดหักเหครั้งสำคัญ เมื่อชื่อของ “Rick Rieder” ผู้บริหารระดับสูงจาก BlackRock
เงินบาท “แข็งค่าเล็กน้อย” จับตาศึกตะวันออกกลาง–ผลประชุม FED คืนนี้เงินบาทเปิด 32.32 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความหวังคลี่คลายตะวันออกกลาง จับตาผลประชุม FED ถ้อยแถลง Jerome Powell กำหนดทิศทางค่าเงินและตลาดโลก
Pirro กล่าวว่า DOJ จะไม่ยกเลิกการสอบสวนของ Fed และจะอุทธรณ์คำสั่งของผู้พิพากษาที่ขัดขวางหมายเรียกของ PowellForex Gold Cryptocurrency
ตัวเลขว่างงานสหรัฐฯ สูงกว่าคาดแตะ 214K หนุนคาดหวัง Fed ลดดอกเบี้ยตัวเลขว่างงานสหรัฐฯ ออกมาที่ 214K สูงกว่าคาด 211K และสูงกว่าสัปดาห์ก่อนที่ 207K บ่งชี้ตลาดแรงงานอ่อนตัว เพิ่มโอกาส Fed ลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น ส่งผลบวกต่อ BTC และ ETH
