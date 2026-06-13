สหรัฐฯ สั่งระงับ Claude Fable 5 และ Mythos 5 ทั่วโลก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อ้างความมั่นคง

รัฐบาลสหรัฐฯ บังคับใช้กฎหมายควบคุมการส่งออก สั่งระงับบริการ AI รุ่น Claude Fable 5 และ Mythos 5 ของ Anthropic ทั่วโลกชั่วคราว อ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ สร้างความกังวลในอุตสาหกรรม AI มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ออกคำสั่งระงับการให้บริการปัญญาประดิษฐ์รุ่น Claude Fable 5 และ Mythos 5 ของบริษัท Anthropic ทั่วโลกเป็นการชั่วคราว นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทางการสหรัฐฯ ใช้มาตรการควบคุมการส่งออก เทคโนโลยี AI เชิงพาณิชย์อย่างเฉพาะเจาะจง คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที ณ เวลา 04.21 น.
ตามเวลาประเทศไทย โดยอ้างอิงเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ แม้เอกสารคำสั่งจะไม่ได้ระบุรายละเอียดเชิงลึก แต่แหล่งข่าวภายใน Anthropic เปิดเผยว่าความกังวลหลักของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเจาะระบบ (Jailbreak) ที่อาจทำให้ AI ถูกใช้ในทางที่ผิด อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบภายในของบริษัทพบว่าประเด็นดังกล่าวเกิดจากการป้อนคำสั่งให้ AI ตรวจสอบซอร์สโค้ดเพื่อหาจุดบกพร่อง ซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วโลก ผู้บริหารของ Anthropic ระบุว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคง และการระงับบริการอย่างกะทันหันอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานกว่า 100 ล้านคนที่พึ่งพาเทคโนโลยีนี้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน การตัดสินใจของสหรัฐฯ ครั้งนี้สร้างความวิตกกังวลในวงกว้าง ทั้งในหมู่นักลงทุน สถาบันวิจัย และสตาร์ทอัพที่ใช้โมเดลทั้งสองเป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรม มูลค่าตลาด AI ทั่วโลกที่ประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญความผันผวนครั้งใหญ่ นักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยนโยบายเทคโนโลยีชี้ว่า หากรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงใช้มาตรฐานการตรวจสอบที่เข้มงวดเกินความจำเป็น อาจทำให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ในการกำกับดูแลเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯ ในเวทีโลก บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งรวมถึง OpenAI, Google DeepMind และ Meta กำลังจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เกรงว่ามาตรการที่คล้ายกันอาจถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนในอนาคต ด้าน Anthropic ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมเรียกร้องให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและอ้างอิงข้อเท็จจริงทางเทคนิคเป็นหลัก ขณะนี้ทีมวิศวกรและทีมกฎหมายของบริษัทกำลังประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดทางเทคนิคและหาทางแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยหวังว่าจะสามารถนำระบบกลับมาให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้โดยเร็วที่สุด ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเทคโนโลยีมองว่าคดีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการตีความกฎหมายควบคุมการส่งออกสำหรับ AI ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้ยังจุดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและการส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลทั่วโลกต้องให้ความสำคัญในยุคที่ AI มีบทบาทมากขึ้นในทุกภาคส่ว
Claude Fable 5 Mythos 5 Anthropic ความมั่นคงแห่งชาติ AI
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