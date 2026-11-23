สหรัฐฯเพิ่ม Megaspeed บัญชีดำการค้า สืบเนื่องจากคดีจารกรรมเอ็นวิเดีย
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเพิ่ม Megaspeed สิงคโปร์เข้าบัญชีดำค้า หลังเชื่อมโยงคดีจารกรรมเจนเซ่นหวงซีอีโอนิวิเดียส่งผลบริษัทเผชิญข้อจำกัดการส่งออกเทคโนโลยี
รัฐบาล สหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2025 ว่าได้เพิ่มบริษัท Megaspeed จาก สิงคโปร์ เข้าในบัญชีดำด้านการค้าอย่างเป็นทางการ โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการสอบสวนคดีจารกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทชิปประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกอย่าง เอ็นวิเดีย (Nvidia) การประกาศครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการลงโทษที่เข้มงวดขึ้นต่อหน่วยงานที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนนโยบายควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงของรัฐบาลวอชิงตัน
รายละเอียดการสอบสวนและความเชื่อมโยงกับซีอีโอ
การตัดสินใจเพิ่ม Megaspeed เข้าบัญชีดำนี้มีที่มาจากการสืบสวนที่ยาวนาน โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมของบริษัทแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2024 เพื่อหาหลักฐานการละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออกชิปเอไอของเอ็นวิเดียไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ความเชื่อมโยงนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นผ่านการรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สรุปว่า อลิס หวง (Alice Huang) ซึ่งเป็นเจ้าของและประธานบริหารของ Megaspeed เป็นทรัพย์สินข่าวกรองของจีนที่ทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลแก่กรุงปักกิ่งAlso readLi Ming แกนนำลักลอบชิป AI Nvidia สู่อีกฝั่งทะเล
ข้อกล่าวหาเหล่านี้มีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวของ อลิส หวง กับ เจนเซ่น หวง (Jensen Huang) ซีอีโอของเอ็นวิเดีย ที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน ซึ่งกลายเป็นข่าวอื้อฉาวที่ทำให้เจนเซ่น หวง ต้องลาออกจากตำแหน่งซีอีโอไปเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนหน้าการประกาศบัญชีดำ อย่างไรก็ตาม เจนเซ่น หวง ได้รับแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งซีอีโอนิวิเดียอีกครั้งหลังพ้นวิกฤตความสัมพันธ์ส่วนตัวดังกล่าว
ผลกระทบทางกฎหมายและข้อจำกัดทางการค้า
การที่ Megaspeed ถูกขึ้นบัญชีดำมีความหมายสำคัญในทางกฎหมายและธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากการอยู่รายชื่อนี้ห้ามไม่ให้บริษัทสหรัฐฯ ส่งมอบสินค้า ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีใดๆ แก่ Megaspeed โดยไม่มีใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว การขออนุญาตดังกล่าวมีแนวโน้มสูงมากที่จะถูกปฏิเสธ ส่งผลให้บริษัทสิงคโปร์แห่งนี้ต้องสูญเสียแหล่งที่มาของเทคโนโลยีและชิ้นส่วนสำคัญจากสหรัฐฯ ไปโดยสิ้นเชิง
นอกจากการห้ามนำเข้าเทคโนโลยีแล้ว บริษัทที่อยู่ในรายชื่อแดงของสหรัฐฯ มักประสบความยากลำบากอย่างยิ่งในการเข้าถึงอะไหล่ที่ผลิตในสหรัฐฯ การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จำเป็น รวมถึงใบอนุญาตสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อ Operations ของบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากตะวันตกเป็นหลัก Megaspeed ระบุว่า อลิส หวง ได้ลาออกจากบริษัทไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2025 และยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจตามกฎหมายทั้งหมด
ปฏิกิริยาจากฝั่งจีนและสถานภาพล่าสุดของหน่วยงาน
รัฐบาลจีนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกรณีสายลับดังกล่าวโดยสิ้นเชิง โดยระบุชัดเจนว่า "มันไม่มีมูลความจริงใดๆ" ส่วนรอยเตอร์สสำนักข่าวระดับโลกยังไม่ได้ยืนยันคำกล่าวอ้างจากข่าวกรองสหรัฐฯ ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ขณะที่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า อลิส หวง ถือเป็นผู้นำของ Megaspeed ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเอ็นวิเดียมาอย่างยาวนาน และก่อนหน้านี้เอ็นวิเดียเคยระบุชื่อ Megaspeed ไว้ในสารบบพันธมิตรด้านคลาวด์อย่างเป็นทางการ
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เคยเพิ่มชื่อบริษัทหรือหน่วยงานใหม่ๆ เข้าไปในรายชื่อบัญชีดำเมื่อเดือนตุลาคม 2025 ตามที่รอยเตอร์สรายงานไว้เบื้องต้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามควบคุมการไหลเวียนของเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังคู่แข่งทางยุทธศาสตร์
ทิศทางนโยบายการค้าและบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
การลงนามเพิ่ม Megaspeed ในบัญชีดำครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกกับเจ้าหน้าที่หรือพลเมืองต่างชาติที่อาจมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง มาตรการนี้ไม่ใช่แค่การลงโทษทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นในยุคที่การแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ทวีความรุนแรง
สำหรับบริษัทอื่นๆ ที่ถูกตรวจสอบก่อนหน้านี้ เช่น DeepSeek สตาร์ทอัปเอไอของจีน, CXMT ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ รวมถึงบริษัทอื่น ๆ อีกกว่า 100 แห่งที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เลือกที่จะชะลอการขึ้นบัญชีดำทางการค้าต่อหน่วยงานเหล่านั้นบางส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความตึงเครียดกับปักกิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนกระทบต่อเสถียรภาพของตลาดโลก
สถานการณ์ในปัจจุบันจึงชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ที่รอบคอบ โดยจับกุมและลงโทษหน่วยงานที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนชัดเจนอย่าง Megaspeed และคดีเจนเซ่น หวง อย่างหนักแน่น ในขณะเดียวกันก็พยายามประคองความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนในระดับหนึ่ง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงแห่งชาติและความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในตลาดโลก
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