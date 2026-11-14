สหรัฐฯ ทุ่มงบ 5 ล้านล้าน แก้วิกฤตจราจรทางอากาศและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำ
รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศแผนงบประมาณสูง 5 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อปฏิรูประบบควบคุมการจราจรทางอากาศ โดยเน้นเปลี่ยนสายทองแดงเป็นใยแก้วนำแสงเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
The New York Times รายงานว่า ดัฟฟี่กำลังผลักดันแผนงบประมาณสูง 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปฏิรูประบบการจราจรทางอากาศของสหรัฐฯ แม้ตัวเลขดังกล่าวจะถูกกล่าวถึงในการแถลงข่าว แต่ข้อเสนอฟอร์มัลที่เสนอต่อ สภาคองเกรส ยังคงอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านล้านดอลลาร์ โดยสมาชิกพรรครีพับลิกันทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีบทบัญญัตินี้เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
รายละเอียดงบประมาณปฏิรูปอากาศ
สภาคองเกรสได้อนุมัติงบประมาณ 1.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025 เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรทางอากาศและเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน มาตรการสำคัญคือการทยอยเปลี่ยนโครงข่ายสายทองแดงเก่าที่เสี่ยงต่อความล้มเหลว ให้กลายเป็นระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงที่มีเสถียรภาพสูงกว่า พร้อมกันนั้นยังมีการปรับปรุงอุปกรณ์สื่อสารตามสนามบินทั่วประเทศเพื่อรองรับมาตรฐานใหม่Also readต้นประยงค์ vs ต้นแก้ว ปลูกอะไรหน้าบ้านดีกว่ากัน? ความหมายมงคลต่างกันอย่างไร
การเมืองและอุปสรรคผ่านกฎหมาย
แม็กกี ฮาเบอร์แมน จาก The New York Times ตั้งข้อสังเกตว่า ดัฟฟี่กำลังวิพากษ์วิจารณ์สภาคองเกรสที่พรรคเดโมแครตเพิ่งเข้าควบคุมในเดือนมกราคม 2027 ในขณะที่ก่อนหน้านี้พรรครีพับลิกันครองอำนาจต่อเนื่องมาตลอด 2 ปี ร่างกฎหมายเสนอโดยสมาชิกพรรครีพับลิกันยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมเสนอรายอื่นก่อนหน้า ทำให้กระบวนการผ่านสภาเป็นไปอย่างซับซ้อนและต้องรอความชัดเจน
ประวัติปัญหาและผลกระทบต่อการบิน
เหตุการณ์ระบบการบินขัดข้องถือเป็นครั้งที่ 2 ของสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในเดือนมกราคม 2023 องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) เคยออกคำสั่งระงับเที่ยวบินทั่วประเทศนานประมาณ 2 ชั่วโมง หลังระบบ Notice to Airmen (NOTAM) แจ้งข้อมูลความปลอดภัยแก่นักบินขัดข้อง ส่งผลให้มีเที่ยวบินถูกยกเลิกมากกว่า 1,000 เที่ยว และสร้างความไม่สะดวกให้ผู้โดยสารจำนวนมาก
มาตรการความปลอดภัยครั้งใหญ่ในอดีต
สหรัฐฯ เคยใช้มาตรการระงับเที่ยวบินขาออกทั่วประเทศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 หลังเกิดเหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่เมื่อผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินโดยสาร 4 ลำ โดย 2 ลำพุ่งชนอาคารเวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์ในนครนิวยอร์ก อีก 1 ลำพุ่งชนอาคารเพนตากอน และอีกลำตกในรัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลต่อระบบการบินไปอย่างยาวนาน
แผนงานและขั้นตอนถัดไป
ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของสหรัฐฯ ยังเผชิญปัญหาวิทยุสื่อสารและเรดาร์ขัดข้องในหลายพื้นที่ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น เหตุการณ์ที่ท่าอากาศยานนานาชาตินอร์ฟอล์กในเดือนเมษายน 2025 และกรณีสายสื่อสารใยแก้วนำแสงขาดโดยไม่ได้ตั้งใจในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ทำให้สนามบินบริเวณนครนิวยอร์กต้องระงับการบินในปี 2026 แผนงานถัดไปจึงมุ่งเน้นการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้ผ่านการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบ
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy