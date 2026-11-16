สหรัฐฯ ужесточает контроль экспорта чипов в Азию на фоне визита Трампа
Administration of US President Donald Trump introduces new export licensing requirements for advanced chips to five Asian nations. The rules aim to prevent technology transfers to China via third-party data centers. Commerce Secretary Howard Lutnick defended the measures during the APEC summit.
การประกาศใช้กฎระเบียบใหม่นี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในการปิดบังช่องโหว่ที่จีนอาจใช้ส่งต่อชิปเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังประเทศที่สาม โดยกฎฉบับนี้กำหนดให้การจัดส่งชิปไปยังสิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบราซิล จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันไม่ให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตกไปอยู่ภายใต้การควบคุมของปักกิ่ง
มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันทีในช่วงเวลาที่สำคัญ เมื่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมเดินทางไปยังเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์นี้ การออกกฎระเบียบครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของนาย ฮาวเวิร์ด ลุตนิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เดินทางไปกับคณะผู้แทนของประธานาธิบดี ทรัมป์ ในทริปเยือนเอเชียครั้งนี้Also readAPEC CEO Summit 2022 ...สะท้อนวิสัยทัศน์ของภาคธุรกิจในเวทีโลก
รายละเอียดข้อกำหนดใบอนุญาตส่งออกใหม่
กฎระเบียบฉบับใหม่ระบุอย่างชัดเจนว่า บริษัทสหรัฐฯ ที่จัดส่งชิปขั้นสูงไปยังศูนย์ข้อมูลในห้าประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบราซิล จะต้องยื่นขอใบอนุญาตส่งออกก่อนการขนส่งทุกครั้ง ข้อจำกัดนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อหยุดยั้งการไหลเวียนของเทคโนโลยีชิปไปยังบริษัทแม่ที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศจีน ซึ่งเคยเป็นที่นิยมในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้กำหนดข้อยกเว้นสำคัญสำหรับบริษัทสหรัฐฯ ที่ดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูลทั้งห้าประเทศนี้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใบอนุญาตดังกล่าว ในขณะเดียวกัน กฎระเบียบยังยกเลิกกฎระเบียบของรัฐบาล โจ ไบเดน ที่เคยจำกัดการเข้าถึงชิป AI ทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า จะไม่บังคับใช้อีกต่อไป แต่ได้กลับมาใช้มาตรการเข้มงวดอีกครั้งในวันนี้
สถานการณ์ภายในและความขัดแย้งเชิงนโยบาย
มีรายงานว่าก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงในทำเนียบขาวเคยมีการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการถอดถอน นาย ฮาวเวิร์ด ลุตนิก ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์ เนื่องจากเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลมาตรการควบคุมการส่งออกที่อาจไม่เข้มแข็งเพียงพอ หลังจากกรณีอื้อฉาวของ Nvidia ที่มีการส่งออกชิปไปยังจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
แต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ระหว่างการเดินทางออกจากทำเนียบขาวเพื่อมุ่งหน้าไปยังฟิลิปปินส์ จีน และเข้าร่วมการประชุม APEC ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า เขาไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุว่านาย ลุตนิก ยังคงได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้นำสหรัฐ
ด้านนาย สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า หน่วยงานราชการสี่แห่งเห็นชอบให้ขึ้นบัญชี Megaspeed ไว้ในบัญชีดำทางการค้า แต่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักกลับไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดข่าวลือเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการค้ากับจีน
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและบริษัทเทคโนโลยี
สำหรับภาคธุรกิจ ศูนย์ข้อมูลในต่างประเทศที่ให้บริการกำลังประมวลผลปริมาณมากแก่บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในจีน ต้องยื่นขอใบอนุญาตส่งออกภายใน 90 วัน หากต้องการให้บริการต่อไป มิฉะนั้นอาจเผชิญข้อจำกัดด้านการส่งออกเพิ่มเติมในอนาคต มาตรการนี้ไม่ได้ครอบคลุมระบบที่ใช้โดยธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และบริษัทโซเชียลมีเดีย เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์พิจารณาว่าไม่ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับเดียวกัน
นาย เจนเซน หวง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia ได้กลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งทางนโยบาย โดยอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ อย่างนาง เคต โคเรน ระบุว่า กฎระเบียบที่ประกาศใหม่นี้ส่งผลกระทบต่อจีนมากกว่าการเพิ่มชื่อบริษัทเพียงแห่งเดียวเข้าไปในบัญชีรายชื่อ Entity List
ทั้งนี้ Nvidia ซึ่งเคยคัดค้านกฎระเบียบของรัฐบาลไบเดนอย่างหนัก แต่ปัจจุบันกำลังถูกกดดันจากมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น ได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบฉบับใหม่นี้ ในขณะที่บริษัท Megaspeed ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกรอบข้อกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดด้านการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดี ทรัมป์ ยังได้แสดงจุดยืนส่วนตัวโดยระบุว่า เขาไม่ขัดข้องหากจะเห็นนาย เจนเซน หวง กลับมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณสนับสนุนเสียงเรียกร้องจากสาธารณชนและนักลงทุนที่ต้องการให้ผู้นำของ Nvidia กลับเข้ามาบริหารบริษัทอีกครั้งหลังจากกรณีพิพาท
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy