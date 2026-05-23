สหรัฐฯ และอิหร่านคาดว่าจะประกาศข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายภายใน 24 ชั่วโมง

สหรัฐฯ และอิหร่านมีแนวโน้มจะประกาศข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายภายใน 24 ชั่วโมง หรือภายในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2569
สหรัฐฯ และ อิหร่าน คาดว่าจะประกาศ ข้อตกลงสันติภาพ ขั้นสุดท้ายภายใน 24 ชั่วโมง โดยร่างข้อเสนอได้รับการอนุมัติเบื้องต้นแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 23 พ.
ค. 2569 รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านมีแนวโน้มจะประกาศข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายภายใน 24 ชั่วโมง หรือภายในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 24 พ.
ค. 2569 โดยร่างข้อเสนอได้รับการเห็นชอบเบื้องต้นเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาและถูกส่งไปยังผู้นำทั้งสองประเทศเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้าย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยืนยันกับ CBS News ว่าทั้งสองฝ่าย “ใกล้จะบรรลุข้อตกลงได้แล้ว” ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โค รูบิโอ กล่าวเป็นนัยว่า “อาจมีข่าวบางอย่างในวันนี้”Iran และ Pakistan มีรายงานว่าได้ส่งข้อเสนอที่แก้ไขแล้วไปยังสหรัฐฯ เพื่อจบความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ข้อมูลนี้มาจากแหล่งข้อมูลสองคนในประเทศปากีสถานที่มีความรู้เกี่ยวกับการเจรจา การเจรจารอบนี้มีผู้เล่นสำคัญหลายฝ่าย ในฝั่งสหรัฐฯ ได้แก่ รองประธานาธิบดี เจ.
ดี.
แวนซ์, สตีฟ วิทคอฟ ผู้แทนพิเศษ และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์ ซึ่งทั้งหมดได้ให้การอนุมัติร่างข้อตกลงแล้ว ในฝั่งอิหร่านมีโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภา เป็นผู้เจรจาหลัก ส่วนจอมพลอาซิม มูเนียร์แห่งปากีสถานทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยสำคัญ โดยได้เดินทางเข้าอิหร่านเมื่อวันเสาร์เพื่อลดช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้คณะผู้แทนจากกาตาร์ยังเดินทางถึงกรุงเตหะรานเพื่อร่วมดำเนินการทางการทูตในช่วงสุดท้ายด้วยช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นการเดินเรือส่วนใหญ่มาตั้งแต่วันที่ 28 ก.
พ. 2569 อันเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน โดยช่องแคบแห่งนี้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณ 20% ของทั่วโลก การปิดกั้นดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดพลังงานโลกมาเกือบสามเดือน แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการตกลงหยุดยิงชั่วคราวในวันที่ 8 เม.
ย. 2569 แต่อิหร่านกลับเริ่มเรียกเก็บค่าผ่านทางกว่า 1 ล้านดอลลาร์ต่อเรือหนึ่งลำ นำไปสู่การที่กองทัพเรือสหรัฐฯ ปิดล้อมท่าเรืออิหร่านตั้งแต่วันที่ 13 เม. ย. 256
