สหรัฐฯ และปากีสถานเผยข้อตกลงเบื้องต้นยุติสงครามตะวันออกกลาง

ข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน อาจได้รับการลงนามในวันที่ 15 มิถุนายนนี้
สหรัฐฯ และ ปากีสถาน เผยข้อตกลงเบื้องต้นยุติ สงครามตะวันออกกลาง พร้อมลงนาม 15 มิ. ย.
ขณะที่อิหร่านชี้ยังเร็วเกินไป ด้านประเด็นฮอร์มุซ-นิวเคลียร์ยังเป็นเงื่อนไขสำคัญ สัญญาณยุติสงครามตะวันออกกลางเริ่มชัดเจนขึ้น หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และรัฐบาลปากีสถานในฐานะคนกลางเจรจา เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนว่า ข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน อาจได้รับการลงนามในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายอิหร่านยังแสดงท่าทีระมัดระวังและปฏิเสธที่จะยืนยันกรอบเวลาดังกล่าวนายเชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน ระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุกรอบข้อตกลงสันติภาพในหลักการแล้ว โดยกรุงอิสลามาบัดกำลังเตรียมการสำหรับการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันอาทิตย์ ก่อนเข้าสู่การหารือระดับเทคนิคในสัปดาห์ถัดไปขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า ข้อตกลงกับอิหร่านมีกำหนดลงนามในวันอาทิตย์ และหลังจากนั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและถูกอิหร่านปิดกั้นมาหลายเดือน จะกลับมาเปิดใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบทันทีอย่างไรก็ตาม นายเอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า ยังไม่สามารถยืนยันวันลงนามบันทึกความเข้าใจได้ โดยระบุว่า จะไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ แม้จะยอมรับว่าการลงนามอาจเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้า แต่ยังต้องรอความชัดเจนจากอีกฝ่ายหนึ่งสงครามที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จากปฏิบัติการโจมตีร่วมของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่อเป้าหมายในอิหร่าน ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง และมีผู้เสียชีวิตหลายพันราย โดยส่วนใหญ่อยู่ในอิหร่านและเลบานอน ซึ่งความขัดแย้งได้ลุกลามไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่า
สงครามตะวันออกกลาง สหรัฐฯ ปากีสถาน อิหร่าน ฮอร์มุซ นิวเคลียร์
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