สหรัฐยืนยันพบหนอนแมลงกินเนื้อในลูกวัวเท็กซัสครั้งแรกในรอบ 60 ปี ส่อกระทบอุตสาหกรรมปศุสัตว์

สหรัฐอเมริกาพบหนอนแมลงกินเนื้อในลูกวัวที่รัฐเท็กซัสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1966 สร้างความกังวลต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่กำลังเผชิญภาวะฝูงโคลดลง หลังปรสิตชนิดนี้เคลื่อนตัวขึ้นเหนือผ่านเม็กซิโก USDA เร่งใช้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด
สหรัฐ อเมริกากำลังเผชิญภัยคุกคามด้าน ปศุสัตว์ ครั้งสำคัญอีกครั้ง หลังกระทรวงเกษตร สหรัฐ (USDA) ยืนยันการตรวจพบ ' หนอนแมลงกินเนื้อ ' หรือ New World Screwworm (Cochliomyia hominivorax) ในลูกวัวตัวหนึ่งที่เมืองลาไพรเออร์ (La Pryor) ทางตอนใต้ของรัฐ เท็กซัส ซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดน สหรัฐ -เม็กซิโกราว 48 กิโลเมตร เหตุการณ์นี้ถือเป็นการพบ การระบาด ภายในรัฐ เท็กซัส ครั้งแรกในรอบกว่า 60 ปี นับตั้งแต่ปี 1966 และสร้างความกังวลต่ออุตสาหกรรม ปศุสัตว์ ของประเทศที่กำลังเผชิญภาวะฝูงโคลดลงอยู่แล้วจากโรคระบาดและราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น หนอนแมลงกินเนื้อ เป็นตัวอ่อนของแมลงวันปรสิตชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cochliomyia hominivorax โดยแมลงวันตัวเมียจะวางไข่ในบาดแผลเปิดหรือบริเวณเยื่อบุของสัตว์เลือดอุ่น เช่น โค กระบือ แกะ แพะ และแม้แต่มนุษย์ เมื่อไข่ฟักออกเป็นตัวอ่อน พวกมันจะใช้ปากที่มีลักษณะคล้ายตะขอเจาะกินเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ของสัตว์เจ้าบ้าน ทำให้เกิดบาดแผลรุนแรง การติดเชื้อแทรกซ้อน และอาจเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที การแพร่ระบาดของปรสิตชนิดนี้สามารถสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เนื่องจากทำให้ผลผลิตเนื้อและนมลดลง เพิ่มต้นทุนการรักษาสัตว์ และอาจนำไปสู่การสูญเสียสัตว์จำนวนมาก นางบรู๊ก โรลลินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร สหรัฐ เปิดเผยว่า การพบ หนอนแมลงกินเนื้อ ครั้งนี้เป็นการตรวจพบในรัฐ เท็กซัส ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1966 ซึ่งในอดีต สหรัฐ เคยประสบปัญหา การระบาด ของหนอนชนิดนี้อย่างรุนแรง แต่สามารถกำจัดได้สำเร็จด้วยโปรแกรมการปล่อยแมลงวันที่เป็นหมัน (Sterile Insect Technique - SIT) อย่างไรก็ตาม การกลับมาพบอีกครั้งในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าปรสิตได้เคลื่อนตัวขึ้นเหนือผ่านเม็กซิโกตลอดช่วงปีที่ผ่านมา และอาจเป็นภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรม ปศุสัตว์ ของ สหรัฐ ที่กำลังฟื้นตัวจากโรคระบาดและภาวะเศรษฐกิจถดถอย เจ้าหน้าที่ USDA กำลังเร่งดำเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย โดยรวมถึงการกักกันพื้นที่ การตรวจสอบสัตว์ในรัศมี 5 ไมล์รอบจุดที่พบ การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการสังเกตอาการและการรักษาเบื้องต้น รวมถึงการประสานงานกับทางการเม็กซิโกเพื่อติดตามการเคลื่อนย้ายของสัตว์ข้ามแดน นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาการใช้โปรแกรมปล่อยแมลงวันหมันอีกครั้งในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดประชากรแมลงวันป่าและยับยั้งการแพร่พันธุ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ครั้งนี้อาจรุนแรง เนื่องจาก สหรัฐ เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดของโลก หาก การระบาด ลุกลาม อาจส่งผลให้ราคาเนื้อวัวในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและห่วงโซ่อุปทานอาหาร อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ ของ สหรัฐ กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูง การขาดแคลนแรงงาน และโรคระบาดใน ปศุสัตว์ การปรากฏของ หนอนแมลงกินเนื้อ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันให้แก่เกษตรกร ในระยะยาว USDA มีแผนที่จะเพิ่มการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนเม็กซิโกและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดข้ามพรมแดน การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ การให้ความรู้แก่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลบาดแผลสัตว์และการแจ้งเบาะแสเมื่อพบสัตว์มีอาการผิดปกติ จะช่วยลดความรุนแรงของ การระบาด ได้ การตรวจพบ หนอนแมลงกินเนื้อ ในครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าโรคและแมลงศัตรูที่เคยถูกกำจัดไปแล้วอาจกลับมาระบาดได้อีกครั้ง หากไม่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมาตรการควบคุมที่เข้มแข็ง สหรัฐ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องอุตสาหกรรม ปศุสัตว์ ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ และป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบถึงผู้บริโภคทั่วโล.
สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญภัยคุกคามด้านปศุสัตว์ครั้งสำคัญอีกครั้ง หลังกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ยืนยันการตรวจพบ 'หนอนแมลงกินเนื้อ' หรือ New World Screwworm (Cochliomyia hominivorax) ในลูกวัวตัวหนึ่งที่เมืองลาไพรเออร์ (La Pryor) ทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัส ซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนสหรัฐ-เม็กซิโกราว 48 กิโลเมตร เหตุการณ์นี้ถือเป็นการพบการระบาดภายในรัฐเท็กซัสครั้งแรกในรอบกว่า 60 ปี นับตั้งแต่ปี 1966 และสร้างความกังวลต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศที่กำลังเผชิญภาวะฝูงโคลดลงอยู่แล้วจากโรคระบาดและราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น หนอนแมลงกินเนื้อเป็นตัวอ่อนของแมลงวันปรสิตชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cochliomyia hominivorax โดยแมลงวันตัวเมียจะวางไข่ในบาดแผลเปิดหรือบริเวณเยื่อบุของสัตว์เลือดอุ่น เช่น โค กระบือ แกะ แพะ และแม้แต่มนุษย์ เมื่อไข่ฟักออกเป็นตัวอ่อน พวกมันจะใช้ปากที่มีลักษณะคล้ายตะขอเจาะกินเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ของสัตว์เจ้าบ้าน ทำให้เกิดบาดแผลรุนแรง การติดเชื้อแทรกซ้อน และอาจเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที การแพร่ระบาดของปรสิตชนิดนี้สามารถสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เนื่องจากทำให้ผลผลิตเนื้อและนมลดลง เพิ่มต้นทุนการรักษาสัตว์ และอาจนำไปสู่การสูญเสียสัตว์จำนวนมาก นางบรู๊ก โรลลินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐ เปิดเผยว่า การพบหนอนแมลงกินเนื้อครั้งนี้เป็นการตรวจพบในรัฐเท็กซัสครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1966 ซึ่งในอดีตสหรัฐเคยประสบปัญหาการระบาดของหนอนชนิดนี้อย่างรุนแรง แต่สามารถกำจัดได้สำเร็จด้วยโปรแกรมการปล่อยแมลงวันที่เป็นหมัน (Sterile Insect Technique - SIT) อย่างไรก็ตาม การกลับมาพบอีกครั้งในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าปรสิตได้เคลื่อนตัวขึ้นเหนือผ่านเม็กซิโกตลอดช่วงปีที่ผ่านมา และอาจเป็นภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ของสหรัฐที่กำลังฟื้นตัวจากโรคระบาดและภาวะเศรษฐกิจถดถอย เจ้าหน้าที่ USDA กำลังเร่งดำเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย โดยรวมถึงการกักกันพื้นที่ การตรวจสอบสัตว์ในรัศมี 5 ไมล์รอบจุดที่พบ การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการสังเกตอาการและการรักษาเบื้องต้น รวมถึงการประสานงานกับทางการเม็กซิโกเพื่อติดตามการเคลื่อนย้ายของสัตว์ข้ามแดน นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาการใช้โปรแกรมปล่อยแมลงวันหมันอีกครั้งในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดประชากรแมลงวันป่าและยับยั้งการแพร่พันธุ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ครั้งนี้อาจรุนแรง เนื่องจากสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดของโลก หากการระบาดลุกลาม อาจส่งผลให้ราคาเนื้อวัวในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและห่วงโซ่อุปทานอาหาร อุตสาหกรรมปศุสัตว์ของสหรัฐกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูง การขาดแคลนแรงงาน และโรคระบาดในปศุสัตว์ การปรากฏของหนอนแมลงกินเนื้อจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันให้แก่เกษตรกร ในระยะยาว USDA มีแผนที่จะเพิ่มการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนเม็กซิโกและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดข้ามพรมแดน การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ การให้ความรู้แก่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลบาดแผลสัตว์และการแจ้งเบาะแสเมื่อพบสัตว์มีอาการผิดปกติ จะช่วยลดความรุนแรงของการระบาดได้ การตรวจพบหนอนแมลงกินเนื้อในครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าโรคและแมลงศัตรูที่เคยถูกกำจัดไปแล้วอาจกลับมาระบาดได้อีกครั้ง หากไม่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมาตรการควบคุมที่เข้มแข็ง สหรัฐจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ และป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบถึงผู้บริโภคทั่วโล
หนอนแมลงกินเนื้อ สหรัฐ เท็กซัส ปศุสัตว์ การระบาด
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 กระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักที่บุรีรัมย์ ร้านลูกชิ้นยืนกินยอดขายพุ่ง 80-90%โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และผู้ซื้อจ่าย 40% ส่งผลให้ร้านลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์มียอดขายเพิ่มขึ้นสูงถึง 90% ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ใช้สิทธิ์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างดี
Read more »
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ย่านศรีย่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ย่านศรีย่าน กรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40
Read more »
โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 กระตุ้นเศรษฐกิจ กลับมาคึกคักในตลาดบุรีรัมย์รายงานความก้าวหน้าและประโยชน์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้น Påบันยากาศการพักผ่อนที่ตลาดค้าส่งค้าปลีก Terry Maha Nakhon Ratchasima จากที่เงียบเหงาไปสู่การคึกคัก และข้อâm effective ต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ค้าขายรวมถึงข้อเสนอของประชาชนที่มีส่วนได้รับผลประโยชน์
Read more »
'ไทย' โดนด้วย! 'สหรัฐฯ' เล็งรีดภาษี 60 ประเทศ เพิ่มอีก 12.5% ฐานล้มเหลวควบคุมใช้แรงงานบังคับสหรัฐฯ เตรียมขึ้นภาษีนำเข้า 60 ประเทศรวมไทย สูงสุด 12.5% ปมควบคุมแรงงานบังคับไม่เพียงพอ
Read more »
ลุ้น 'สมาร์ทโชห่วย” รับไทยช่วยไทย พลัส สสว.ชู 2 แผนอุ้มเอสเอ็มอี“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ยกระดับค้าปลีกชุมชนเป็น “สมาร์ทโชห่วย” ทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 สสว.เข็น 2 มาตรการช่วยเอสเอ็มอี
Read more »
โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เปิดใช้ฟู้ดเดลิเวอรีตั้งแต่ 15 มิ.ย. 2569โครงการช่วยเหลือประชาชนไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ให้ร้านค้าใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรีเริ่ม 15/06/2569 โดยต้องลงทะเบียนใหม่กว่าร้านค้าเดิมและผูกบัญชีกับผู้ให้บริการผ่านแอปฯ ถุงเงิน ผู้ขายจะได้รับเงินสินค้าในบัญชีภายใน 3 วัน
Read more »