สหรัฐฯ ชี้ เหตุอิหร่านยึดเรือสินค้า ไม่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

โฆษกทำเนียบขาวสหรัฐฯ ระบุ เหตุการณ์กองทัพอิหร่านยึดเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ ไม่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เนื่องจากไม่ใช่เรือของสหรัฐฯ หรืออิสราเอล พร้อมวิจารณ์อิหร่านทำตัวเหมือนกลุ่มโจรสลัด
สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เกิดเหตุการณ์กองทัพ อิหร่าน ทำการยึด เรือสินค้า จำนวน 2 ลำใน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการขนส่งน้ำมันและสินค้าทั่วโลก เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับนานาชาติเกี่ยวกับเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม โฆษกทำเนียบขาวสหรัฐฯ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า เหตุการณ์นี้ไม่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่ เนื่องจากเรือทั้งสองลำที่ถูกยึด ไม่ได้เป็นเรือของ สหรัฐอเมริกา หรืออิสราเอล แต่เป็น เรือสินค้า สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุชัดเจน นางสาวแคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาวสหรัฐฯ กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้มองว่าการยึดเรือของ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ของ อิหร่าน (IRGC) เป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลงหยุดยิง เนื่องจากเรือที่ถูกยึดไม่ใช่เรือของสหรัฐฯ หรืออิสราเอล แต่เป็นเรือนานาชาติ 2 ลำ ลีวิตต์ระบุว่า เรือทั้งสองลำถูกยึดโดยเรือปืนความเร็วสูงของ อิหร่าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ อิหร่าน เคยมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค แต่ปัจจุบันกลับแสดงพฤติกรรมคล้ายกับกลุ่มโจรสลัด และขาดอำนาจควบคุมใน ช่องแคบฮอร์มุซ อย่างแท้จริง โฆษกทำเนียบขาวเน้นย้ำว่า การกระทำของ อิหร่าน เป็นการกระทำที่คล้ายกับการปล้นสะดม และการปิดล้อมทางเรือที่สหรัฐฯ ดำเนินการอยู่นั้นยังคงมีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค ก่อนหน้านี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ อิหร่าน (IRGC) ได้ออกมาอ้างว่าได้ทำการยึดเรือ 2 ลำ เนื่องจากเรือทั้งสองลำ “ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ละเมิดกฎระเบียบซ้ำซาก และบิดเบือนระบบนำทาง” IRGC อ้างว่าการยึดเรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงใน ช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม โฆษกทำเนียบขาวพยายามลดความสำคัญของเหตุการณ์นี้ โดยระบุว่าเรือที่ถูกยึดเป็นเพียงเรือขนาดเล็ก และไม่สามารถเทียบได้กับการสูญเสียเรือรบของ อิหร่าน ที่ถูกสหรัฐฯ ทำลายไปมากกว่า 160 ลำในอดีต นอกจากนี้ สื่อของ อิหร่าน ยังรายงานเพิ่มเติมว่า มีเรือลำที่สาม ซึ่งเป็นเรือของบริษัทกรีซ ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของ IRGC เช่นกัน และในขณะนี้ “อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้” บริเวณนอกชายฝั่งของ อิหร่าน เหตุการณ์เหล่านี้ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาค และอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐฯ อิหร่าน และประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่.
