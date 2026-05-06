สหรัฐระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือในช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราว หลังเจรจาคืบหน้ากับอิหร่าน

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี สหรัฐ ฯ ได้ประกาศว่ารัฐบาลวอชิงตันจะระงับ ปฏิบัติการคุ้มกันเรือ พาณิชย์ผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นการชั่วคราว หลังจากมีความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงกับ อิหร่าน ทั้งสองฝ่ายตกลงให้หยุดโครงการดังกล่าวชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้การเจรจาสามารถสรุปผลและลงนามได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม ผู้นำ สหรัฐ ยืนยันว่ามาตรการปิดล้อมยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่ฝ่าย อิหร่าน ยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับช่วงเช้ามืดในกรุงเตหะรานก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมง มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ สหรัฐ ได้แถลงถึงความพยายามในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดค้างในพื้นที่ โดยย้ำว่า สหรัฐ จะไม่เปิดฉากยิงก่อน เว้นแต่จะถูกโจมตีก่อน พร้อมประกาศว่า สหรัฐ บรรลุเป้าหมายหลักของปฏิบัติการทางทหารแล้ว และยุติภารกิจ “Operation Epic Fury”สถานการณ์ใน ช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงตึงเครียดอย่างยิ่ง โดยเส้นทางดังกล่าวซึ่งรองรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซถึงหนึ่งในห้าของโลก แทบถูกปิดกั้นนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ส่งผลให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น อิหร่าน ถูกกล่าวหาว่าปิดเส้นทางด้วยการข่มขู่ใช้ทุ่นระเบิด โดรน ขีปนาวุธ และเรือเร็ว ขณะที่ สหรัฐ ตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือ อิหร่าน และจัดกำลังคุ้มกันเรือพาณิชย์ด้าน พีต เฮกเซท รัฐมนตรีกลาโหม สหรัฐ ระบุว่า กองทัพสามารถเปิดเส้นทางเดินเรือได้บางส่วน และมีเรือพาณิชย์จำนวนมากรอผ่าน ขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง สหรัฐ กับ อิหร่าน ยังคงมีผล แต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกัน แดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วม สหรัฐ ระบุว่าการโจมตีของ อิหร่าน ต่อกองกำลัง สหรัฐ ยังไม่ถึงระดับที่จะนำไปสู่การกลับมาปฏิบัติการรบเต็มรูปแบบในอีกด้านหนึ่ง กระทรวงกลาโหมของ United Arab Emirates รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรน ซึ่งเชื่อว่ามาจาก อิหร่าน แม้ฝ่าย อิหร่าน จะปฏิเสธก็ตาม พร้อมย้ำสิทธิในการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศทั้งนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของ อิหร่าน ยังได้เผยแพร่แผนที่ใหม่ของช่องแคบ พร้อมเตือนเรือทุกลำให้ปฏิบัติตามเส้นทางที่กำหนด มิฉะนั้นจะเผชิญ “การตอบโต้ขั้นเด็ดขาด.
