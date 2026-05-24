สหรัฐฯและอิหร่านใกล้สันนิษฐานข้อตกลงที่ครอบคลุม 6 ประเด็น

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2026 Axios รายงานว่าสหรัฐฯและอิหร่านกำลังใกล้จะลงนามดีลที่ครอบคลุมสาระสำคัญ 6 ประเด็น ได้แก่ การหยุดยิงขยายเพิ่ม 60 วัน งานเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่เก็บค่าผ่านทาง และอิหร่านต้องเก็บกวาดทุ่นระเบิดที่วางไว้ อิหร่านได้รับอนุญาตขายน้ำมันได้อย่างเสรีในช่วง 60 วัน การปลดอายัดเงินสำรองอิหร่านบางส่วน และการออกยกเลิกคว่ำบาตรบางส่วนด้านน้ำมัน และจะมีการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นในช่วง 60 วัน ร่างข้อตกลงนี้ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นจากผู้เจรจาระดับสูงสุดของทั้งสองฝ่ายแล้ว และได้ส่งต่อให้ประธานาธิบดี Trump และผู้นำอิหร่านพิจารณาเพื่ออนุมัติขั้นสุดท้าย
