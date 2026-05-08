สหรัฐอเมริกาเปิดคดีลักลอบส่งออกเทคโนโลยี AI ไปยังจีนผ่าน OBON Corp ในไทย โดยกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวมีส่วนร่วมในการลักลอบส่งออกเซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตในสหรัฐผ่านไต้หวันไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนส่งต่อไปยังจีน โดยมีมูลค่าการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยี AI มากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์
ผู้ซื้อผ่านคนกลางเป็นบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อในสำนวนคดี โดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวว่า บริษัทดังกล่าวคือ OBON Corp ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ด้านสำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ทางอีเมลถึง Reuters จากโฆษกของ Nvidia ที่ระบุว่า บริษัทคาดหวังให้พันธมิตรในระบบนิเวศปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดในทุกระดับ และยืนยันว่าจะยังคงทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อบังคับใช้กฎระเบียบ ด้าน Alibaba ได้แจ้ง Reuters ว่า บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Super Micro, OBON หรือโบรกเกอร์บุคคลที่สามใด ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในคำฟ้อง และระบุว่าชิป Nvidia ที่ถูกห้ามไม่เคยถูกใช้งานในศูนย์ข้อมูลของบริษัท สำนักข่าว Reuters ระบุว่า ในเดือนมีนาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหาผู้ร่วมก่อตั้ง Super Micro คือ Yih-Shyan Liaw ผู้จัดการฝ่ายขาย Ruei-Tsang Chang และผู้รับจ้าง Ting-Wei Sun ว่าดำเนินแผนการลำเลียงเซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตในสหรัฐผ่านไต้หวันไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถูกบรรจุใหม่ในกล่องที่ไม่มีเครื่องหมาย ก่อนลักลอบส่งเข้าสู่ จีน อัยการกล่าวหาว่า มีการเคลื่อนย้าย เทคโนโลยี AI ของสหรัฐอย่างน้อย 2.
5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ที่ถูกจัดส่งระหว่างเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2025 นอกจากนี้ รายงานระบุเพิ่มเติมว่า เซิร์ฟเวอร์บางส่วนจากมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ที่ขายให้ OBON ถูกกล่าวหาว่าส่งต่อไปยัง Alibaba ในปี 2022 สหรัฐอเมริกาได้สั่งห้ามการส่งออกชิประดับสูงของ Nvidia ไปยังจีน เนื่องจากความกังวลว่าอาจถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางทหาร อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคมปีนี้ได้อนุมัติการจำหน่ายชิป H200 ซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพรองลงมาภายใต้เงื่อนไขบางประการ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี AI ที่มีความไวต่อความมั่นคงทางชาติ โดย OBON Corp ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสำคัญในการลักลอบส่งออกเทคโนโลยีดังกล่าวไปยังจีนผ่านการบรรจุใหม่และการส่งผ่านประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวหาว่า Alibaba ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน ได้รับชิปที่ถูกห้ามจาก OBON ในปี 2022 แม้ว่า Alibaba จะปฏิเสธความสัมพันธ์กับ OBON และ Super Micro ก็ตาม การดำเนินคดีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยี AI ที่มีความไวต่อความมั่นคงทางชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิปที่ผลิตโดย Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในตลาด AI ทั่วโลก การสั่งห้ามการส่งออกชิป Nvidia ไปยังจีนในเดือนกันยายน 2022 เป็นหนึ่งในมาตรการที่สหรัฐอเมริกาใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของจีน เนื่องจากความกังวลว่าจีนอาจนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาอาวุธและระบบทางทหาร อย่างไรก็ตาม การอนุมัติการจำหน่ายชิป H200 ในเดือนมกราคมปีนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการหาทางออกร่วมกับจีนในเรื่องนี้ โดยอนุญาตให้จำหน่ายชิปที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในเงื่อนไขบางประกา
เทคโนโลยี AI การส่งออก สหรัฐอเมริกา จีน OBON Corp
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hut 8 พลิกโฉมธุรกิจจากเหมืองขุดบิทคอยน์สู่ยักษ์ใหญ่โครงสร้างพื้นฐาน AI ด้วยดีลประวัติศาสตร์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์Hut 8 Corp. ประกาศความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ตลาด AI Infrastructure อย่างเต็มตัวผ่านโครงการ Beacon Point ในเท็กซัส พร้อมเซ็นสัญญาเช่าระยะยาวมูลค่ามหาศาล สะท้อนการปรับตัวของกลุ่มขุดคริปโตสู่ยุค AI Hyperscale และการใช้สถาปัตยกรรม NVIDIA DSX
Read more »
AI Sovereignty: เมื่อ AI กลายเป็นยุทธศาสตร์ชาติ และ โอกาสลงทุนระยะยาวAI sovereignty ไม่ได้หมายถึงการที่ทุกประเทศต้องสร้างระบบทุกอย่างเองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพราะห่วงโซ่คุณค่าของ AI มีความซับซ้อนและต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก ตั้งแต่วัตถุดิบ พลังงาน เซมิคอนดักเตอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ ข้อมูล โมเดลพื้นฐาน...
Read more »
มาร์ค คิวบัน ชี้ AI Agents คือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจยุคใหม่มาร์ค คิวบัน มองว่าโอกาสทองของ AI ไม่ใช่การสร้างโมเดลใหม่ แต่คือการสร้าง AI Agents เพื่อนำมาแก้ปัญหาทางธุรกิจและยกระดับการทำงาน โดยแนะนำให้ใช้เครื่องมืออย่าง Claude ในการฝึกฝนและเน้นการนำไปใช้งานจริงมากกว่าการติดตามข่าวสาร
Read more »
TradingView เปิดตัว AI Chart Copilot ผู้ช่วยวิเคราะห์กราฟอัตโนมัติ ใช้ฟรี 15 ครั้ง/วันสรุปข่าว TradingView เปิดตัว “AI Chart Copilot” ผู้ช่วยวิเคราะห์กราฟด้วย AI ที่ทำงานร่วมกับกราฟแบบเรียลไทม์ผ่านเบราว์เซอร์ AI สามารถสรุป Technical
Read more »
Google ร่วมมือกับ Believe หนุนศิลปินรุ่นใหม่ใช้ AI ในการทำเพลงมากขึ้นGoogle ประกาศร่วมมือกับบริษัทพัฒนาและค้นหาศิลปิน เพื่อสนับสนุนให้ใช้ 'Flow Music' เครื่องมือสร้างเพลงด้วย AI ของบริษัท ในการสร้างสรรค์ผลงาน หวังผลักดัน AI ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำเพลงยุคใหม่
Read more »
บริษัทไทย OBON Corp. ตกเป็นข้อสงสัยในการลักลอบส่งเซิร์ฟเวอร์ AI เข้าสู่จีนสำนักข่าวบลูมเบิร์ก เผยแพร่บทความระบุว่า OBON Corp. บริษัทไทยที่มีส่วนในการขับเคลื่อน AI ระดับประเทศ อาจเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเซิร์ฟเวอร์ Super Micro Computer Inc. ที่บรรจุชิป Nvidia มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่จีน โดยมี Alibaba เป็นหนึ่งในปลายทาง อัยการสหรัฐฯ กล่าวหาผู้ร่วมก่อตั้ง Super Micro ร่วมมือกับบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนายหน้าในการเบี่ยงเบนการส่งออกชิป AI ซึ่งละเมิดกฎการค้าของสหรัฐฯ OBON Corp. มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง Siam AI บริษัทที่ได้รับสถานะ Nvidia Cloud Partner (NCP) รายแรกของไทย
Read more »