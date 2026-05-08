สหรัฐอเมริกาเปิดคดีลักลอบส่งออกเทคโนโลยี AI ไปยังจีนผ่าน OBON Corp ในไทย

เทคโนโลยี AIการส่งออกสหรัฐอเมริกา
📆5/8/2026 1:47 PM
📰Thansettakij
สหรัฐอเมริกาเปิดคดีลักลอบส่งออกเทคโนโลยี AI ไปยังจีนผ่าน OBON Corp ในไทย โดยกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวมีส่วนร่วมในการลักลอบส่งออกเซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตในสหรัฐผ่านไต้หวันไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนส่งต่อไปยังจีน โดยมีมูลค่าการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยี AI มากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์

ผู้ซื้อผ่านคนกลางเป็นบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อในสำนวนคดี โดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวว่า บริษัทดังกล่าวคือ OBON Corp ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ด้านสำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ทางอีเมลถึง Reuters จากโฆษกของ Nvidia ที่ระบุว่า บริษัทคาดหวังให้พันธมิตรในระบบนิเวศปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดในทุกระดับ และยืนยันว่าจะยังคงทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อบังคับใช้กฎระเบียบ ด้าน Alibaba ได้แจ้ง Reuters ว่า บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Super Micro, OBON หรือโบรกเกอร์บุคคลที่สามใด ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในคำฟ้อง และระบุว่าชิป Nvidia ที่ถูกห้ามไม่เคยถูกใช้งานในศูนย์ข้อมูลของบริษัท สำนักข่าว Reuters ระบุว่า ในเดือนมีนาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหาผู้ร่วมก่อตั้ง Super Micro คือ Yih-Shyan Liaw ผู้จัดการฝ่ายขาย Ruei-Tsang Chang และผู้รับจ้าง Ting-Wei Sun ว่าดำเนินแผนการลำเลียงเซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตในสหรัฐผ่านไต้หวันไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถูกบรรจุใหม่ในกล่องที่ไม่มีเครื่องหมาย ก่อนลักลอบส่งเข้าสู่ จีน อัยการกล่าวหาว่า มีการเคลื่อนย้าย เทคโนโลยี AI ของสหรัฐอย่างน้อย 2.

5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ที่ถูกจัดส่งระหว่างเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2025 นอกจากนี้ รายงานระบุเพิ่มเติมว่า เซิร์ฟเวอร์บางส่วนจากมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ที่ขายให้ OBON ถูกกล่าวหาว่าส่งต่อไปยัง Alibaba ในปี 2022 สหรัฐอเมริกาได้สั่งห้ามการส่งออกชิประดับสูงของ Nvidia ไปยังจีน เนื่องจากความกังวลว่าอาจถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางทหาร อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคมปีนี้ได้อนุมัติการจำหน่ายชิป H200 ซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพรองลงมาภายใต้เงื่อนไขบางประการ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี AI ที่มีความไวต่อความมั่นคงทางชาติ โดย OBON Corp ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสำคัญในการลักลอบส่งออกเทคโนโลยีดังกล่าวไปยังจีนผ่านการบรรจุใหม่และการส่งผ่านประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวหาว่า Alibaba ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน ได้รับชิปที่ถูกห้ามจาก OBON ในปี 2022 แม้ว่า Alibaba จะปฏิเสธความสัมพันธ์กับ OBON และ Super Micro ก็ตาม การดำเนินคดีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยี AI ที่มีความไวต่อความมั่นคงทางชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิปที่ผลิตโดย Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในตลาด AI ทั่วโลก การสั่งห้ามการส่งออกชิป Nvidia ไปยังจีนในเดือนกันยายน 2022 เป็นหนึ่งในมาตรการที่สหรัฐอเมริกาใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของจีน เนื่องจากความกังวลว่าจีนอาจนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาอาวุธและระบบทางทหาร อย่างไรก็ตาม การอนุมัติการจำหน่ายชิป H200 ในเดือนมกราคมปีนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการหาทางออกร่วมกับจีนในเรื่องนี้ โดยอนุญาตให้จำหน่ายชิปที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในเงื่อนไขบางประกา

