สหรัฐยุติสอบพาวเวลล์ ช่วยปูทางแต่งตั้งประธานเฟดคนใหม่

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศยุติการสอบสวนทางอาญาต่อนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจการทั่วไปของเฟดดำเนินการตรวจสอบต่อ คาดว่าจะช่วยให้การแต่งตั้งนายเควิน วอร์ช เป็นประธานเฟดคนใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้ประกาศยุติการสอบสวนทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด อย่างเป็นทางการในวันนี้ (24 เมษายน) การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากคำสั่งของนางจีนีน ปิร์โร อัยการสูงสุดของรัฐบาลกลางประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการทั่วไปของเฟด ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคารกลางสหรัฐ ดำเนินการสอบสวนต่อเนื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะสำนักงานใหญ่ของเฟดที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณที่ตั้งไว้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ การสอบสวนนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการตรวจสอบทางอาญาต่อนายพาวเวลในเบื้องต้น นางปิร์โรได้แถลงถึงเหตุผลในการยุติการสอบสวน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทผู้ตรวจการทั่วไปในการตรวจสอบความรับผิดชอบของเฟดต่อประชาชนชาวอเมริกันและผู้เสียภาษี เธอแสดงความคาดหวังว่าจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบที่ครอบคลุมและละเอียดถี่ถ้วนในอนาคตอันใกล้ และมีความมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถตอบข้อสงสัยและคลี่คลายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ นางปิร์โรจึงได้สั่งการให้สำนักงานของตนยุติการสอบสวนทางอาญาในขณะที่ผู้ตรวจการทั่วไปกำลังดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นางปิร์โรได้ย้ำว่าหากในอนาคตมีข้อเท็จจริงใหม่ๆ ปรากฏขึ้นและบ่งชี้ว่าควรมีการดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติม เธอจะไม่ลังเลที่จะเริ่มต้นกระบวนการดังกล่าวอีกครั้ง การตัดสินใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงยุติธรรมในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การยุติการสอบสวนทางอาญาต่อนายพาวเวลคาดว่าจะส่งผลดีต่อกระบวนการพิจารณาแต่งตั้งนายเควิน วอร์ช ให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไป ซึ่งจะเข้ามาแทนที่นายพาวเวลเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ก่อนหน้านี้ นายทอม ทิลลิส วุฒิสมาชิกจากรัฐนอร์ทแคโรไลนา สังกัดพรรครีพับลิกัน ได้แสดงท่าทีว่าจะชะลอการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายวอร์ช จนกว่าจะมีการยุติการสอบสวนทางอาญาต่อนายพาวเวล การยุติการสอบสวนจึงเป็นการขจัดอุปสรรคสำคัญที่อาจขัดขวางการแต่งตั้งประธานเฟดคนใหม่ การแต่งตั้งประธานเฟดคนใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เนื่องจากประธานเฟดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการเงินและการควบคุมดูแลระบบการเงิน การที่กระบวนการแต่งตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและนักลงทุน และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การตัดสินใจของกระทรวงยุติธรรมจึงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งในและต่างประเท
