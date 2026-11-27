สหรัฐขู่ภาษีไทย18% ไทยเร่งเจรจาARTป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
สหรัฐเตรียมขึ้นภาษีสินค้าไทยสูงสุด 18% ไทยเร่งเจรจา ART เผยรายละเอียดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและภาคการผลิตภายในประเทศ ก่อนยอมรับข้อแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สำนักงานผู้แทนการค้า สหรัฐ ฯ หรือ USTR ได้ประกาศวินิจฉัยเมื่อ 25 พฤศจิกายน ระบุว่า 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศ ไทย มีนโยบายที่ก่อให้เกิดกำลังการผลิตส่วนเกินจนอาจถูกปรับขึ้นภาษีสินค้าสูงสุดที่ร้อยละ 18 การประกาศดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมส่งออก ไทย และกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งกระบวนการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน หรือ ART กับรัฐบาลวอชิงตัน
รายละเอียดมาตรการภาษีและกลไกการเจรจา
มาตรการภาษีใหม่ที่ประกาศโดย USTR กำหนดอัตราร้อยละ 18 สำหรับสินค้าที่เข้าข่ายมีนโยบายสนับสนุนการผลิตเกินความต้องการของตลาด กลไกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดอุปสงค์ต่อสินค้าจากประเทศที่ถูกกำหนดเป้าหมาย โดยไทยได้ลงนามแถลงการณ์ร่วมกับสหรัฐอเมริกาเมื่อ 17 พฤศจิกายน เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเจรจาปิดความตกลง ARTAlso readศุภจี ยันสหรัฐฯ เก็บภาษีไทย 18% ตามคาด ผลการเจรจา ART สำเร็จ
การเจรจาระหว่างไทยและสหรัฐมุ่งเน้นไปที่การปรับแก้โยบายภายในประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีในอัตราระเบิดนี้ กระบวนการดังกล่าวมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการหลายส่วนเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการรักษาตลาดส่งออกกับการคุ้มครองเศรษฐกิจภายใน
มุมมองภาคธุรกิจและนักเศรษฐศาสตร์
นักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่า ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากมาตรการภาษีใหม่นี้มีจำกัด เนื่องจากภาษีใหม่จะไม่ซ้อนทับกับภาษีเดิมที่บังคับใช้อยู่แล้ว และสินค้าส่งออกจำนวนมากได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สินค้าบางประเภทอย่างข้าว ทูน่ากระป๋อง กุ้ง และอาหารสัตว์เลี้ยง ยังคงต้องเผชิญกับภาระภาษีเพิ่มเติม
ในขณะที่ภาคธุรกิจและเกษตรกรแสดงความกังวลว่า เงื่อนไขในการเจรจาอาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรการปกป้องภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการและเกษตรกร บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4,257 ได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ไทยอาจเสียสิทธิพิเศษที่เคยมีให้แก่ภาคการผลิตหลัก
ความสำคัญตลาดสหรัฐฯ และผลกระทบระยะยาว
ตลาดสหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย โดยมีมูลค่าสูงถึง 2.37 ล้านล้านบาท ในปี 2568 และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย การรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าและเปิดตลาดนี้จึงถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับเศรษฐกิจไทย
อย่างไรก็ตาม ความจำเป็นในการรักษาตลาดส่งออกดังกล่าวต้องแลกมาด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าไทยต้องยอมเสียสิทธิประโยชน์ใดไปบ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเจรจาและสร้างความเข้าใจในผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทย
มาตรการเยียวยาและแนวทางปฏิบัติ
บทวิเคราะห์ชี้ว่า รัฐบาลจำเป็นต้องประเมินผลกระทบอย่างละเอียดก่อนลงนามในข้อตกลง เพื่อป้องกันซ้ำรอยความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นกับเกษตรกรจากข้อตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ในอดีต การจัดทำกองทุนเยียวยาที่มีโครงสร้างชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้
ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อตกลง การมีระบบเฝ้าระวังและกองทุนสนับสนุนที่พร้อมดำเนินการ จะช่วยลดแรงกระเพื่อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศในครั้งนี้
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