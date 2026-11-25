สหรัฐฯ ยกระดับภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน จีน และสหภาพยุโรป สูงสุด 20%
สหรัฐฯ ประกาศใช้ภาษีเพิ่มเติมสูงสุด 20% ต่อสินค้าจากจีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาล้นตลาด ผลกระทบเริ่มเดือนหน้า ขยายสู่บราซิลและเวียดนาม
รัฐบาล สหรัฐฯ ประกาศยกระดับมาตรการ ภาษีนำเข้า สินค้าจาก จีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เพิ่มสูงสุดถึง 20% เพื่อแก้ไขปัญหาการล้นตลาดทั่วโลก โดยมาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้ในอีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้า หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
รายละเอียดภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มเป้าหมาย
เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ แถลงว่าการนำมาตรการภาษีแบบเจาะจงนี้มาใช้ เพื่อจัดการกับสถานการณ์การผลิตที่เกินความต้องการอย่างร้ายแรง ภาษีใหม่นี้จะเพิ่มจากอัตราเดิมอย่างน้อย 10% ซึ่งประกาศไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม และเคยส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ประมาณ 60 ประเทศ โดยอ้างเหตุผลเรื่องแรงงานบังคับ การสอบสวนครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาAlso readแฟนคลับกรี๊ดลั่นฮอลล์! “เตนล์ ชิตพล” ฉลองครบรอบ 10 ปีจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเซี่ยงไฮ้
มาตรการที่เสนอส่งผลกระทบโดยตรงต่อจีน สหภาพยุโรป อินเดีย บังกลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม สำหรับเม็กซิโกและนอร์เวย์ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ยังไม่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ
ปฏิกิริยาจากสหภาพยุโรปและข้อโต้แย้ง
โอโลฟ กิลล์ โฆษกคณะกรรมาธิการยุโรป ปฏิเสธแนวคิดที่ว่ายุโรปสร้างปัญหาล้นตลาดอย่างเด็ดขาด และชี้ว่ายุโรปเองกลับเป็นภูมิภาคที่เสี่ยงต่อปัญหาดังกล่าวมากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับจีน เขา强调ว่ามาตรการของสหรัฐฯ ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริง
สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ยืนยันว่าอัตราภาษีที่เสนอจะไม่เกินระดับของข้อตกลงทางการค้าที่มีอยู่แล้วกับคู่ค้าบางราย ซึ่งหมายความว่าภาษีใหม่จะเพิ่มจากภาษีเพิ่มเติมเดิมเล็กน้อยตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม เจมีสัน กรีเออร์ อธิบายว่าพวกเขาตรวจสอบแล้วว่าการเสนอครั้งนี้เคารพข้อตกลงเดิมที่แก้ไขปัญหาบางส่วนเกี่ยวกับล้นตลาดไปแล้ว
ผลกระทบด้านอัตราภาษีและสถานการณ์บราซิล
เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้อัตราภาษีสำหรับสินค้าจากยุโรปและญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นเป็น 15% จากเดิม 10% นอกจากนี้ สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ยังเสนอภาษีเพิ่มเติมสำหรับสินค้าจากบราซิล รวมถึงเครื่องบิน เนื่องจากบราซิลถูกกล่าวหาว่าขาดความพยายามในการแก้ไขข้อกังวลทางการค้าของวอชิงตัน
สำนักประธานาธิบดีบราซิลออกแถลงการณ์ประณามการตัดสินใจฝ่ายเดียวของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ยอมรับได้ในกระบวนการเจรจาทวิภาคี ข้อเสนอภาษีต่อบราซิลเกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีของลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา
พื้นฐานกฎหมายและความท้าทายในอนาคต
ภาษีใหม่เหล่านี้อาศัยกฎหมายรัฐบาลกลางปี 1974 ซึ่งเคยใช้เรียกเก็บภาษีในภาคส่วนเฉพาะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และรถยนต์ กฎหมายนี้กำหนดให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ต้องทำการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเพื่อยืนยันว่าการปฏิบัติดังกล่าวสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
แม้ศาลฎีกาสหรัฐฯ ในอดีตจะอนุมัติภาษีภายใต้กฎหมายนี้ แต่ขณะนี้ภาษีต่อต้านแรงงานบังคับกำลังเผชิญความท้าทายทางกฎหมาย โดย 25 รัฐในสหรัฐฯ ที่เกือบทั้งหมดปกครองโดยพรรคเดโมแครต ได้ยื่นฟ้องร้องเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจส่งผลต่ออนาคตของภาษีนำเข้ากลุ่มนี้
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at amarintvhd
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy