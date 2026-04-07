สหรัฐฯ ขีดเส้นตายอิหร่าน! เตรียมโจมตีโครงสร้างพื้นฐาน 4 ชั่วโมง หากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประธานาธิบดีทรัมป์ขีดเส้นตายให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ มิเช่นนั้นจะเผชิญการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานภายใน 4 ชั่วโมง จับตาผลกระทบต่อราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลก
สถานการณ์ ความขัดแย้ง ระหว่าง สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และ อิหร่าน ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง สหรัฐอเมริกา ได้ออกแถลงการณ์ที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลก โดยขีดเส้นตายให้ อิหร่าน เปิดทางสัญจรใน ช่องแคบฮอร์มุซ อย่างเต็มรูปแบบภายในคืนวันอังคารนี้ ตามเวลาสหรัฐฯ มิเช่นนั้นจะเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ที่เตรียมการไว้แล้ว แผนการโจมตีดังกล่าวมีเป้าหมายหลักอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ อิหร่าน เช่น โรงไฟฟ้า และสะพานต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยมีเป้าหมายที่จะทำลายให้ราบคาบภายในระยะเวลาเพียง 4 ชั่วโมง ข่าวดังกล่าวได้สร้างความกังวลอย่างมากในแวดวงเศรษฐกิจโลก เนื่องจากอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก\ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำถึงความเด็ดขาดในการดำเนินการตามแผนการโจมตี โดยระบุว่าสหรัฐอเมริกาได้เตรียมพร้อมทุกอย่างสำหรับการโจมตีอย่างรวดเร็วและฉับพลัน จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งนี้อยู่ที่ข้อพิพาทเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันทั่วโลก หากอิหร่านไม่ยอมเปิดช่องแคบดังกล่าวอย่างเต็มที่ อาจส่งผลให้การขนส่งน้ำมันหยุดชะงัก และทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง นอกจากนี้ การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านยังอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาค และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้น นักวิเคราะห์หลายท่านได้ออกมาเตือนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อประเทศไทย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก\การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการขีดเส้นตายให้อิหร่านครั้งนี้ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากนานาชาติ หลายประเทศได้เรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติวิธี และหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทหาร อย่างไรก็ตาม ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงแข็งกร้าว โดยเขากล่าวว่าข้อเสนอหยุดยิงที่อิหร่านยื่นผ่านตัวกลางนั้น “ยังดีไม่พอ” สถานการณ์ในปัจจุบันจึงยังคงตึงเครียดอย่างมาก และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางใด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกนั้นมีมากมาย ตั้งแต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ไปจนถึงความผันผวนของตลาดการเงินทั่วโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียมมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้
สหรัฐอเมริกา อิหร่าน ทรัมป์ ช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจโลก ความขัดแย้ง