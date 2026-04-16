สหรัฐฯ ทุ่มกำลังทหารมหาศาล กดดันอิหร่าน สรุปยืดเยื้อ ยุติสงครามนิวเคลียร์

สหรัฐอเมริกาได้ส่งกำลังทหารจำนวนมาก ประกอบด้วยทหารหลายพันนาย พร้อมเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบเข้าประจำการในตะวันออกกลาง เพื่อกดดันอิหร่านให้ยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ และเข้าสู่การเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการขู่ระงับการขนส่งสินค้าในอ่าวเปอร์เซียและพื้นที่ใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินยุทธศาสตร์การทหารครั้งใหญ่ โดยการส่งกำลังทหารจำนวนมหาศาลเข้าประจำการในภูมิภาค ตะวันออกกลาง ซึ่งประกอบด้วยทหารหลายพันนาย พร้อมด้วย เรือบรรทุกเครื่องบิน ชั้นนำอย่าง ยูเอสเอส จอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช (USS George H.W.
Bush) และกองเรือรบคุ้มกันอีกหลายลำ เพื่อสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ให้ยอมรับข้อตกลงที่ครอบคลุมการยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์ รวมถึงการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน การเคลื่อนไหวทางทหารครั้งนี้มีรายงานโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ (Washington Post) โดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความพยายามของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือ เพนตากอน ในการเพิ่มระดับการเผชิญหน้ากับอิหร่าน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับแรงกดดันให้หาทางยุติสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ก็มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการโจมตีเพิ่มเติม หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติการทางภาคพื้นดิน หากการหยุดยิงที่เปราะบางซึ่งได้รับการเจรจา ไม่สามารถรักษาความยั่งยืนไว้ได้ กำลังพลที่ถูกส่งไปยังภูมิภาคนี้ ไม่เพียงแต่มีทหารประมาณ 6,000 นาย ที่ประจำการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส จอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรือรบคุ้มกันอีกหลายลำ และคาดว่าทหารอีกประมาณ 4,200 นาย จากกลุ่มเรือยกพลขึ้นบกพร้อมปฏิบัติการ บ็อกเซอร์ 'บ็อกเซอร์ แอมฟิเบียส รี้ดดี้ กรุ๊ป' (Boxer Amphibious Ready Group) พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 11 (11th Marine Expeditionary Unit) ที่จะเดินทางถึงในช่วงปลายเดือนนี้ กองกำลังทหารชุดใหม่นี้ จะเข้าร่วมกับกองกำลังทหารที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางอยู่แล้ว ซึ่งเพนตากอนระบุว่ามีจำนวนประมาณ 50,000 นาย ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านอิหร่านทั่วโลก ในช่วงเวลาที่ข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลาสองสัปดาห์กำลังจะหมดอายุในวันที่ 22 เมษายน ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศพุ่งสูงขึ้น ทรัมป์ได้ดำเนินนโยบายการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งปิดล้อมการจราจรทางทะเลที่เข้าและออกจากท่าเรืออิหร่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน มีวัตถุประสงค์เพื่อบีบให้อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญยิ่งยวดสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางผ่านอ่าวเปอร์เซีย และเพื่อกดดันให้อิหร่านยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ การเจรจาที่เคยเกิดขึ้นในปากีสถาน ซึ่งนำโดยรองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์ แม้ว่าจะสิ้นสุดลงโดยปราศจากข้อตกลง แต่ทรัมป์ได้แสดงท่าทีว่าอาจจะกลับมาเจรจาต่อได้ในปลายสัปดาห์นี้ ในการให้สัมภาษณ์กับ 'ฟ็อกซ์ บิสสิเนสส์' (Fox Business) ทรัมป์ได้กล่าวอย่างมั่นใจว่า เขาเชื่อว่าสงครามในอิหร่านอาจจะยุติลง 'ในไม่ช้า' และคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะกลับสู่ระดับก่อนสงครามภายในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอม หากสหรัฐอเมริกาสามารถป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ เขากล่าวเสริมว่า 'เมื่อเรื่องนั้นคลี่คลาย ราคาน้ำมันจะลดลง' ในอีกด้านหนึ่ง อิหร่านได้ตอบโต้การบีบของสหรัฐอเมริกาอย่างแข็งกร้าว โดยกองพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน หรือ IRGC ได้ประกาศเมื่อวันพุธที่ 16 เมษายน ว่า จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าผ่านอ่าวเปอร์เซีย อ่าวโอมาน และทะเลแดง เว้นแต่สหรัฐอเมริกาจะยกเลิกการปิดล้อมรอบช่องแคบฮอร์มุซที่บังคับใช้ไปก่อนหน้านี้ อิหร่านระบุว่า มาตรการนี้จะเป็นขั้นตอนที่ 'แข็งกร้าวและเด็ดขาด' เพื่อปกป้องผลประโยชน์และอำนาจอธิปไตยของชาติ ข้อจำกัดนี้ครอบคลุมพื้นที่การเดินเรือที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการค้าและการขนส่งในภูมิภาค แม้ว่าอิหร่านจะไม่ได้มีพรมแดนติดกับทะเลแดงโดยตรง แต่การขู่ที่จะขัดขวางการขนส่งทางทะเลในบริเวณนั้น ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าอิหร่านอาจกระตุ้นให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน ซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาค กลับมาโจมตีการขนส่งทางทะเลอีกครั้ง หลังจากที่เคยมีการโจมตีเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมัน ซึ่งกลุ่มฮูตีอ้างว่าเกี่ยวข้องกับอิสราเอล การโจมตีดังกล่าวเคยส่งผลให้ต้นทุนประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และทำให้บริษัทขนส่งบางแห่งต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือ ไปตามเส้นทางที่ยาวและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม สร้างความปั่นป่วนอย่างมากให้กับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก การกระทำของอิหร่าน หากเป็นไปตามที่ข่มขู่ไว้ อาจนำไปสู่วิกฤตการณ์ซ้ำเติมเศรษฐกิจทั่วโลก ที่กำลังบอบช้ำจากการระบาดใหญ่และการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ การเพิ่มกำลังทหารของสหรัฐฯ และการตอบโต้ของอิหร่าน สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและความเปราะบางของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การตัดสินใจของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือ เพนตากอน ในการส่งกำลังทหารจำนวนมาก รวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส จอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช และกองเรือรบที่ทันสมัย เข้าประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแสนยานุภาพทางทหาร แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังอิหร่านถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการกดดันให้ยุติพฤติกรรมที่สหรัฐฯ มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนิวเคลียร์ที่อิหร่านกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งสหรัฐฯ เกรงว่าจะนำไปสู่การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ การเพิ่มจำนวนทหารราว 6,000 นาย บนเรือบรรทุกเครื่องบิน และกำลังพลอีก 4,200 นาย จากกลุ่มเรือยกพลขึ้นบกพร้อมปฏิบัติการ บ็อกเซอร์ 'บ็อกเซอร์ แอมฟิเบียส รี้ดดี้ กรุ๊ป' และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 11 (11th Marine Expeditionary Unit) ที่จะเดินทางมาถึงในช่วงปลายเดือนนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเสริมกำลัง แต่ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจเลวร้ายลง การที่ทรัมป์พยายามบีบเศรษฐกิจของอิหร่าน ผ่านการปิดล้อมการจราจรทางทะเลที่เข้าออกท่าเรือของอิหร่าน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งหวังจะบีบคั้นให้อิหร่านกลับมาเจรจาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการขนส่งพลังงานของโลก และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างผลกระทบมหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกได้หากถูกปิดกั้นหรือถูกคุกคาม การที่ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางกำลังจะหมดอายุในวันที่ 22 เมษายน ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ทั้งสองฝ่ายต้องหาทางออกอย่างเร่งด่วน การเจรจาที่เคยเกิดขึ้นในปากีสถาน แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลง แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาทางการทูต อย่างไรก็ตาม การที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการประกาศว่าจะระงับการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านอ่าวเปอร์เซีย อ่าวโอมาน และทะเลแดง เว้นแต่สหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดล้อม ถือเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวและอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรง การที่อิหร่านอาจใช้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเป็นเครื่องมือในการโจมตีการขนส่งทางทะเล เป็นการขยายขอบเขตความขัดแย้งไปยังภูมิภาคอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อการค้าโลกอย่างกว้างขวาง ยิ่งไปกว่านั้น หากอิหร่านสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ตามที่สหรัฐฯ กังวล ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและความไม่แน่นอนให้กับเสถียรภาพของภูมิภาคและของโลกโดยรว
