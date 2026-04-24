สหรัฐฯ เตรียมเจรจาอิหร่านในปากีสถาน คุชเนอร์ร่วมคณะ

ประธานาธิบดีทรัมป์ส่ง สตีฟ วิตคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ ไปเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในปากีสถาน หลังปากีสถานไกล่เกลี่ยขยายเวลาหยุดยิง
สำนักข่าว CNN รายงานข่าวสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน โดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กำลังเตรียมส่งคณะผู้แทนพิเศษไปยังประเทศปากีสถาน เพื่อเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงกับนายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน การเจรจาครั้งนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และแก้ไขข้อพิพาทที่คั่งค้างระหว่างสองประเทศ คณะผู้แทนจากสหรัฐฯ ที่จะเดินทางไปปากีสถานประกอบด้วย นายสตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีทรัมป์ และนายจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งทั้งสองคนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยังยืนยันว่า รองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ยังไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมการเจรจาในขณะนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ซึ่งทำเนียบขาวมองว่าเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่าน และเป็นคู่เจรจาหลักของรองประธานาธิบดีแวนซ์ ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม รองประธานาธิบดีแวนซ์ยังคงเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปยังกรุงอิสลามาบัด หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงและมีความคืบหน้าในการเจรจาที่สำคัญ โดยทีมงานของรองประธานาธิบดีแวนซ์จะยังคงประจำการอยู่ในปากีสถานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แหล่งข่าวจากรัฐบาลปากีสถานได้เปิดเผยว่า คณะผู้แทนอิหร่านนำโดยนายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน จะเดินทางถึงกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ในคืนวันนี้ พร้อมกับคณะเจรจาของอิหร่าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอิหร่านในการเข้าร่วมการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน สื่อรายงานว่า คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯ จะเดินทางถึงปากีสถานในวันพรุ่งนี้ (25 เมษายน) โดยทีมงานด้านโลจิสติกส์และความมั่นคงของสหรัฐฯ ได้เดินทางมาถึงกรุงอิสลามาบัดแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการจัดการเจรจาให้เป็นไปอย่างราบรื่น การเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังความพยายามไกล่เกลี่ยของปากีสถาน ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสหรัฐฯ และอิหร่าน ทำให้ปากีสถานกลายเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการเจรจาสันติภาพระหว่างสองประเทศ ความคาดหวังในการเจรจาครั้งนี้สูงขึ้น หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ประกาศขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านตามคำร้องขอของปากีสถาน แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ได้ระบุว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่ได้เน้นย้ำว่าการขยายเวลาจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าอิหร่านจะยื่นข้อเสนอใหม่ต่อสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่การเจรจาสันติภาพครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดในวันศุกร์นี้ ซึ่งสร้างความหวังให้กับนานาชาติในการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาค หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า แหล่งข่าวในกรุงอิสลามาบัดระบุถึงความคืบหน้าในการเจรจาไกล่เกลี่ยกับอิหร่าน ซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ว่าการเจรจาสันติภาพรอบใหม่จะเกิดขึ้นภายในเวลา 36-72 ชั่วโมงข้างหน้า นอกจากนี้ สื่อออนไลน์ Axios ของสหรัฐฯ รายงานโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์จะให้เวลา 3-5 วันแก่อิหร่านในการยื่นข้อเสนอที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพต่อสหรัฐฯ มิฉะนั้น ข้อตกลงหยุดยิงที่ได้รับการขยายเวลาจะสิ้นสุดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับอิหร่าน แต่ก็พร้อมที่จะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นหากอิหร่านไม่แสดงความจริงใจในการเจรจา การเจรจาครั้งนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการกำหนดอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลา
