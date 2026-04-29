สหรัฐฯ ใช้จ่าย 8 แสนล้านบาททำสงครามกับอิหร่านใน 2 เดือน

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เปิดเผยว่า กองทัพได้ใช้จ่ายงบประมาณในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วกว่า 8 แสนล้านบาท นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับเครื่องกระสุนและการบำรุงรักษาอาวุธ
การเผชิญหน้าทางทหารระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายทางทหารที่สูงลิ่วสำหรับสหรัฐฯ โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้เปิดเผยว่ากองทัพได้ใช้จ่าย งบประมาณ ในการทำ สงคราม กับ อิหร่าน ไปแล้วมากกว่า 8 แสนล้านบาท หรือประมาณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวเลขนี้ถูกเปิดเผยโดยนายจูลส์ 'เจย์' เฮิร์สต์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายการเงินของ เพนตากอน ในการให้ข้อมูลต่อสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา การเปิดเผยค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนี้เกิดขึ้นในขณะที่สภาคองเกรสกำลังพิจารณาอนุมัติ งบประมาณ ด้านกลาโหมก้อนใหม่มูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ สำหรับปี งบประมาณ 2570 ซึ่งเป็นข้อเสนอจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ งบประมาณ จำนวนมหาศาลที่ถูกใช้ไปในการทำ สงคราม ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้กับค่าใช้จ่ายด้านเครื่องกระสุน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมี งบประมาณ จำนวนหนึ่งถูกใช้ไปกับการซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เสียหายจากการสู้รบ และการจัดหาอาวุธใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ถูกทำลายหรือใช้งานไม่ได้ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สมาชิกรัฐสภาต้องการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ งบประมาณ ด้านกลาโหมในอนาคต ส.
ส.
อดัม สมิธ ผู้นำพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการการทหารของสภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความยินดีที่ได้รับข้อมูลนี้ โดยกล่าวว่าคณะกรรมาธิการฯ ได้พยายามสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ไม่เคยได้รับตัวเลขที่ชัดเจนมาก่อน การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสจะช่วยให้สมาชิกรัฐสภาสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและรับผิดชอบต่อประชาชน สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงมีความตึงเครียดและไม่แน่นอน แม้ว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายจะอยู่ในช่วงของการหยุดยิงที่เปราะบาง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันอีกครั้งได้ตลอดเวลา การเจรจาเพื่อยุติสงครามจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่ก็เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลา ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสู้รบจนถึงปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯ เสียชีวิตแล้ว 13 นาย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเศร้าและสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้อย่างสันติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่มากขึ้นในอนาคต การเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการทำสงครามครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้กำลังทางทหาร และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตามมา การลงทุนในด้านสันติภาพและการทูตอาจเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเท
สหรัฐอเมริกา อิหร่าน สงคราม งบประมาณ เพนตากอน
United States Latest News, United States Headlines
