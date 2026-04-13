สหรัฐฯ ปิดกั้นเส้นทางเรือสู่อิหร่าน ช่องแคบฮอร์มุซ: ราคาน้ำมันพุ่งทะยาน

กองทัพสหรัฐฯ ประกาศเริ่มปิดกั้นเส้นทางเรือสู่ อิหร่าน ผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้ ราคาน้ำมัน พุ่งทะยานเกิน 100 ดอลลาร์ ท่ามกลางสถานการณ์ ความตึงเครียด ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค โดยกองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ หรือ CENTCOM ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า ได้เริ่มดำเนินการปิดล้อมการเดินเรือทั้งหมดที่เข้าและออกจากท่าเรือของ อิหร่าน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เวลา 10.00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกของสหรัฐฯ
มาตรการนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันอิหร่าน หลังจากที่การเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานประสบความล้มเหลวในการหาทางออกเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานาน แถลงการณ์จาก CENTCOM ระบุอย่างชัดเจนว่า มาตรการปิดล้อมดังกล่าวจะครอบคลุมเรือทุกลำ ไม่ว่าจะถือสัญชาติใดก็ตาม ที่เดินทางเข้าหรือออกจากพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่าน ซึ่งรวมถึงทั้งอ่าวอาหรับและอ่าวโอมาน
อย่างไรก็ตาม CENTCOM เน้นย้ำว่า การดำเนินการจะเป็นไปอย่าง “เป็นกลาง” และกองกำลังสหรัฐฯ จะไม่เข้าไปขัดขวางเสรีภาพในการเดินเรือของเรือที่ไม่ได้มุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่าน หรือไม่ได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศให้กองทัพเรือสหรัฐฯ เริ่มดำเนินการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
การประกาศดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยสถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน การตัดสินใจของสหรัฐฯ ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการควบคุมและจำกัดการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ซึ่งเป็นมาตรการกดดันทางการเมืองและการทูตอย่างเข้มข้น
ผลกระทบจากมาตรการปิดล้อมของสหรัฐฯ ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในตลาดพลังงานโลก โดยราคาน้ำมันดิบได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ในวันเดียว ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 7% ส่งผลให้ราคาทะยานขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง โดยราคาน้ำมันดิบเบรนต์ได้พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 101.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 104.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
นักวิเคราะห์ด้านพลังงานได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า การปิดล้อมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ซึ่งมีปริมาณสูงถึง 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน หากการส่งออกถูกจำกัดอย่างรุนแรง อาจส่งผลให้ประเทศพันธมิตรของอิหร่านต้องเร่งหาทางออกทางการเมืองเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้
ในขณะเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านก็ได้ออกแถลงการณ์เตือนอย่างชัดเจนว่า เรือรบใด ๆ ก็ตามที่พยายามเข้าใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว และจะถูกตอบโต้อย่าง “รุนแรงและเด็ดขาด” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกถึงความพร้อมในการเผชิญหน้าและปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านในภูมิภา
