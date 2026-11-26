สหรัฐฯ เสนอเก็บภาษีสินค้าไทย 18% หลังปิดสอบสวนล้นตลาด
สหรัฐฯ เสนอใช้มาตรการภาษีสูงสุด 20% กับคู่ค้าหลักทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาล้นตลาด ไทยโดนภาษี 18% ขณะที่จีนและอียูประท้วงรุนแรง ย้ำเจรจาจีนได้ยกเว้น 3หมื่นล้าน
รัฐบาลวอชิงตันได้ประกาศมาตรการภาษีใหม่สูงสุดถึง 20% ต่อกลุ่มสินค้าจากหลายชาติเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนเรื่องการผลิตสินค้าเกินความต้องการซึ่งกินเวลาดำเนินการมายาวนานหลายเดือน การประกาศนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ขยายวงกว้างไปยังทั้งพันธมิตรและคู่ต่อสู้ทางเศรษฐกิจ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดในเดือนมกราคมปีหน้า
รายละเอียดมาตรการภาษีและกลุ่มเป้าหมาย
อัตราภาษีใหม่ดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการสอบสวนของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มต้นขึ้นไม่กี่วันหลังจากศาลสูงสุดของประเทศเพิกถอนคำสั่งรีดภาษีต่างๆ ที่เคยออกมาในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป้าหมายหลักของเพดานภาษีนี้พุ่งตรงไปยังคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ครอบคลุมรายชื่อประเทศสำคัญมากมายทั้งจีน สหภาพยุโรป อินเดีย บังกลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนามAlso read“ศุภจี”เดินหน้าต่อ ยื่นโต้แย้งสหรัฐฯ เก็บภาษี 18% ตั้งเป้ากดลง พร้อมขอเพิ่มรายการเว้นภาษี
ปฏิกิริยาจากจีนและมาตรการยกเว้นสินค้า
จีนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่โดนเพดานภาษีสูงสุดที่ 20% ได้มีแถลงการณ์วิจารณ์มาตรการนี้อย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนโดย เหอ หยาตง โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีน ได้ระบุว่าข้ออ้างเรื่องกำลังการผลิตล้นตลาดซึ่งหมายถึงการผลิตจำนวนมากแบบขาดทุนเพื่อส่งออกและตัดราคาถือเป็นข้ออ้างเพื่อการกีดกันทางการค้า เขาเรียกร้องให้วอชิงตันแก้ไขแนวทางปฏิบัติที่ผิดพลาดและกลับมาแก้ปัญหาผ่านการเจรจา
ขณะที่ เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ระบุว่าการเรียกเก็บภาษีอยู่ในขอบเขตของการเจรจาทางการค้าที่มีอยู่กับปักกิ่ง โดยเจมีสัน กรีเออร์ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ว่าจีนเข้าใจดีว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรในระดับหนึ่ง และวอชิงตันได้เสนอข้อยกเว้นให้แก่จีนในสินค้าบางรายการที่มีมูลค่ารวมประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์
มุมมองของญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป
ญี่ปุ่นซึ่งถูกกำหนดอัตราภาษีใหม่ที่ 15% ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการผลิตมากเกินไปอย่างชัดเจนโดยโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าประเทศของตนไม่มีแนวปฏิบัติด้านนโยบายที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดและไม่มีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างแต่อย่างใด การประกาศมาตรการที่มุ่งเป้าไปยังญี่ปุ่นจึงเป็นเรื่องน่าเสียใจ
ด้านสหภาพยุโรประบุว่าไม่ยอมรับมาตรการรีดภาษีใหม่ของสหรัฐฯ และคาดหมายว่าอเมริกาจะยึดถือข้อตกลงเดิมที่เห็นพ้องกันเมื่อปีที่แล้ว สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ชี้ว่าทั้งอียูและสหรัฐฯ มีความกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายของรัฐและกระจุกตัวอยู่ในประเทศนอกสหภาพยุโรป
สถานะภาษีของไทยและคำชี้แจงนายกรัฐมนตรี
ไทยถูกกำหนดอัตราภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ที่ 18% ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าบางชาติที่มีข้อตกลงการค้าเฉพาะแต่ต่ำกว่าจีนและเวียดนามที่โดนภาษี 20% นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยว่าอัตรา 18% นี้เป็นผลพวงจากการที่ไทยเร่งลงนามแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) กับอเมริกา โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากไม่มีการเซ็นเอกสารดังกล่าวในวันนี้ ประเทศไทยอาจเผชิญอัตราภาษีที่สูงถึง 30%
นายอนุทิน ชาญวีรกูล อธิบายเพิ่มเติมว่าประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากสหรัฐฯ มากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของแถลงการณ์ร่วมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การเซ็นสัญญาจึง被视为ประโยชน์เชิงกลยุทธ์ แม้จะได้รับอัตราภาษี 18% แต่เมื่อเทียบกับประเทศที่ยังไม่เซ็นหรือประเทศที่โดนภาษี 25% ถึง 30% ไทยถือว่าได้รับผลลัพธ์ในทิศทางที่ดีกว่า
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