สหรัฐฯ ประกาศชัยชนะเหนืออิหร่าน เด็ดขาดและท่วมท้น พร้อมเรียกร้องส่งมอบยูเรเนียม

รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศชัยชนะเหนืออิหร่านอย่างเด็ดขาด หลังปฏิบัติการทางทหาร พร้อมทั้งเรียกร้องให้อิหร่านส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ หากไม่ดำเนินการ สหรัฐฯ จะเข้าดำเนินการเอง นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังคงประจำการในภูมิภาคเพื่อกำกับดูแลข้อตกลงหยุดยิงและเจรจาสันติภาพ
นายพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ แถลงว่า สหรัฐอเมริกา ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดและท่วมท้นในการทำ สงคราม กับ อิหร่าน พร้อมทั้งระบุว่า อิหร่าน จะต้องส่งมอบ ยูเรเนียม เสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐฯ หากไม่ดำเนินการ สหรัฐฯ จะเข้าไปดำเนินการนำออกมาเอง นายเฮกเซธกล่าวในการแถลงข่าวที่กระทรวงกลาโหมร่วมกับพลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วม ซึ่งจัดขึ้นหนึ่งวันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บรรลุ ข้อตกลงหยุดยิง เป็นเวลา 2 สัปดาห์กับ อิหร่าน โดยมีเงื่อนไขว่า อิหร่าน จะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซ\“ปฏิบัติการ Epic Fury
เป็นชัยชนะทางทหารครั้งประวัติศาสตร์และท่วมท้น เป็นชัยชนะอย่างแท้จริงในสนามรบ ไม่ว่าจะวัดด้วยมาตรฐานใด Epic Fury ได้ทำลายกำลังทหารของอิหร่านอย่างหนัก และทำให้ไม่สามารถทำการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพไปอีกหลายปี” เขากล่าว นอกจากนี้ นายเฮกเซธยังเน้นย้ำว่า อิหร่านจะต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐฯ หากไม่ปฏิบัติตาม สหรัฐฯ จะดำเนินการเอง “ตอนนี้มันถูกฝังอยู่ เรากำลังจับตาดู เรารู้แน่ชัดว่าพวกเขามีอะไร และพวกเขาก็รู้ว่าเรารู้ พวกเขาจะต้องส่งมอบให้เราโดยสมัครใจ มิฉะนั้น เราจะดำเนินการนำมันออกมาเอง” เขายังส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ อาจพิจารณาทางเลือกทางทหารเพื่อเข้าควบคุมแหล่งเก็บยูเรเนียมดังกล่าว “หากเราจำเป็นต้องดำเนินการด้วยตัวเอง เช่นเดียวกับที่เราเคยทำในปฏิบัติการ Midnight Hammer หรือปฏิบัติการอื่นๆ ในลักษณะนั้น เราก็สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ” เขากล่าว โดยอ้างถึงปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในปี 2568 ในการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน “แต่สิ่งที่ชัดเจนคือ ระบอบการปกครองใหม่ของอิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์”\นายเฮกเซธยังระบุเพิ่มเติมว่า กองทัพสหรัฐฯ จะยังคงประจำการอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง และเข้าสู่โต๊ะเจรจา รวมทั้งบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐฯ พร้อมย้ำว่า สหรัฐฯ จะยังคงประจำการในภูมิภาคต่อไป และยังคงมีความพร้อมและความตื่นตัว “กองกำลังของเราพร้อมที่จะป้องกัน พร้อมที่จะรุก และพร้อมที่จะกลับมาดำเนินการปฏิบัติการได้ทันที หากจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของช่องแคบ คุณได้เห็นข้อตกลงเบื้องต้นแล้ว ซึ่งอิหร่านอนุญาตให้เรือผ่านได้” นายเฮกเซธยังกล่าวว่า อิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอการหยุดยิง พร้อมทั้งระบุว่า ขณะนี้มีโอกาสที่จะบรรลุสันติภาพและข้อตกลงที่แท้จริงกับอิหร่า
สหรัฐอเมริกา อิหร่าน สงคราม ยูเรเนียม ข้อตกลงหยุดยิง