สหรัฐฯ ปรับสถานะกัญชา ลดข้อจำกัดการวิจัยและธุรกิจ

รัฐบาลสหรัฐฯ ปรับสถานะกัญชาจาก Schedule I เป็น Schedule III คาดว่าจะส่งผลดีต่อการวิจัยทางการแพทย์และธุรกิจกัญชา
รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ดำเนินการปรับสถานะของ กัญชา ภายใต้ กฎหมาย ของรัฐบาลกลางในวันนี้ (23 เมษายน) การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่อการขยายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ กัญชา ทาง การแพทย์ อย่างมีนัยสำคัญ ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อผ่อนคลายกฎระเบียบของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับ กัญชา ซึ่งเป็นการเตรียมการสำหรับการปรับสถานะดังกล่าว ความเคลื่อนไหวนี้ส่งผลให้ กัญชา ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับยาแก้ปวดทั่วไป ยาเคตามีน และฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งถือว่าเป็นยาที่มีอันตรายน้อยกว่า เมื่อเทียบกับสถานะเดิมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเฮโรอีน นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มที่จะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม กัญชา โดยลดภาระภาษีและอำนวยความสะดวกให้บริษัทในกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่างๆ เช่น Canopy Growth, Tilray Brands และ Trulieve Cannabis แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ทำให้ กัญชา ถูก กฎหมาย ในระดับรัฐบาลกลาง แต่เป็นการปรับสถานะจากสารเสพติดประเภท Schedule I ไปเป็น Schedule III ภายใต้กรอบสารควบคุมของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐ (DEA) กระทรวงยุติธรรมได้แถลงว่า จะย้ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ที่มีส่วนผสมของ กัญชา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ใบอนุญาต กัญชา ทาง การแพทย์ ของรัฐ ไปอยู่ใน Schedule III โดยทันที กระทรวงยุติธรรมระบุว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยสร้างความชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับนักวิจัย ผู้ป่วย และผู้ให้บริการ ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรการควบคุมของรัฐบาลกลางอย่างเข้มงวดต่อการค้ายาเสพติดผิด กฎหมาย สารใน Schedule I เช่น เฮโรอีนและ LSD ถือว่าไม่มีประโยชน์ทาง การแพทย์ และมีความเสี่ยงสูงในการนำไปใช้ในทางที่ผิด ในขณะที่สารใน Schedule III เช่น ยาไทลินอลผสมโคเดอีนและฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ได้รับการยอมรับว่ามีการใช้ทาง การแพทย์ และมีข้อจำกัดน้อยกว่าในด้านการเงิน การปรับสถานะ กัญชา จะช่วยให้บริษัท กัญชา ได้รับการยกเว้นจากมาตรา 280E ของกรมสรรพากรสหรัฐ ทำให้สามารถหักค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าเช่าและเงินเดือน ได้เป็นครั้งแรก และยังเปิดโอกาสให้เข้าถึงบริการทางธนาคารได้ง่ายขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจำกัดอย่างมาก มาตรการนี้ถือเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กัญชา ของรัฐบาลกลางที่สำคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษ และสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มเปิดกว้างต่อการทบทวนการจัดประเภทและการศึกษา กัญชา การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหลายแห่ง เช่น Tilray ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลิตภัณฑ์ กัญชา เพื่อสันทนาการ และกำลังขยาย ธุรกิจ ด้าน การแพทย์ โดยบริษัทระบุว่า ธุรกิจ กัญชา ทาง การแพทย์ ของทางบริษัทได้ให้บริการผู้ป่วยหลายแสนรายในกว่า 20 ประเทศ นายเออร์วิน ไซมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tilray กล่าวว่าบริษัทมีงานวิจัยเพียงพอที่จะนำเสนอต่อ FDA และ DEA เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัท เขายังให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าคาดว่าจะมีบริษัทยาให้ความสนใจร่วมมือในสหรัฐฯ โดยปัจจุบัน Tilray มีความร่วมมือกับ Novartis ในแคนาดา ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ต้องเผชิญกับกระบวนการอนุมัติที่เข้มงวด การเข้าถึงตัวอย่างที่จำกัด และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบจำนวนมากในการศึกษาการใช้ กัญชา เพื่อ การแพทย์ เช่น อาการปวดเรื้อรัง PTSD และโรคทางระบบประสาท แม้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของรัฐในสหรัฐฯ จะอนุญาตให้ใช้ กัญชา เพื่อสันทนาการ และมากกว่านั้นอนุญาตเพื่อ การแพทย์ นางเวนดี้ บรอนเฟน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของ Curio Wellness กล่าวว่า แม้ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับระบบที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐ แต่กระแสเงินสดที่ดีขึ้นจากการปรับสถานะ กัญชา จะช่วยสนับสนุนการลงทุน เสริมความมั่นคง และสร้างแรงผลักดันไปสู่มาตรฐานที่สอดคล้องกันมากขึ้นในระยะยาว ก่อนหน้านี้ ในปี 2567 รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้เริ่มกระบวนการนี้ และเปิดรับความคิดเห็นจากสาธารณะเป็นเวลา 60 วัน อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น กระบวนการพิจารณาได้หยุดชะงักลงในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบา.
กัญชา สหรัฐอเมริกา กฎหมาย การแพทย์ ธุรกิจ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »