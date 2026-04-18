สหรัฐฯ ยืดเวลาผ่อนปรนคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย 1 เดือน รับมือความผันผวนตะวันออกกลาง

รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศขยายเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียออกไปอีกหนึ่งเดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2569 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานโลก อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการกลับลำจากท่าทีเดิมของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งนักการเมืองภายในประเทศและพันธมิตรต่างชาติ
รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศขยายเวลาผ่อนปรนมาตรการ คว่ำบาตร น้ำมันจากรัสเซียออกไปอีกหนึ่งเดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 มาตรการดังกล่าวอนุญาตให้สามารถซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของรัสเซียที่ได้บรรทุกลงเรือไปแล้วก่อนวันที่ 17 เมษายน 2569
การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานทั่วโลกมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ให้เหตุผลถึงการตัดสินใจครั้งนี้ว่า เพื่อช่วยลดแรงกดดันและความผันผวนของราคาพลังงานที่กำลังสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้การเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ กำลังสร้างความกังวลให้กับผู้บริโภค
การขยายเวลาผ่อนปรนนี้เป็นการกลับลำจากท่าทีเดิมของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่เคยประกาศว่าจะไม่ต่ออายุมาตรการผ่อนปรนทั้งต่อน้ำมันรัสเซียและอิหร่าน เพียงสองวันก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนี้ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งภายในประเทศและพันธมิตรต่างชาติ วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายท่าน ได้แก่ จีนน์ ชาฮีน, ชัค ชูเมอร์ และเอลิซาเบธ วอร์เรน ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน โดยระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นเรื่องน่าละอายและเป็นการกลับลำจากจุดยืนเดิม ขณะที่นายโรลองด์ เลสคูร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศส ได้แสดงความเห็นหลังการประชุมกลุ่ม G7 ว่า ไม่ควรปล่อยให้รัสเซียได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้รายได้จากการส่งออกน้ำมันไปสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนต่อไป
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ทวีความรุนแรงขึ้น จากการตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่อิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก และมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐอเมริกา ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวอย่างมากก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม
สหรัฐฯ ซึ่งเดิมทีได้ดำเนินนโยบายคว่ำบาตรอย่างแข็งกร้าวต่อรัสเซีย เพื่อกดดันให้ยุติสงครามในยูเครน โดยมีเป้าหมายในการลดรายได้จากการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในการทำสงคราม แต่การผ่อนปรนครั้งนี้อาจถูกมองว่าเป็นการลดทอนความพยายามดังกล่าว การตัดสินใจของรัฐบาลทรัมป์ สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ซับซ้อนและมีผลกระทบเป็นวงกว้าง
การรักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานโลกถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจมหภาค และการตัดสินใจครั้งนี้จึงเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะสั้นและความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการตัดสินใจนี้ต่อความพยายามในการตัดท่อน้ำมันของรัสเซียและการสนับสนุนสงครามในยูเครนยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
การที่รัฐบาลสหรัฐฯ เลือกที่จะขยายเวลาผ่อนปรนดังกล่าว ย่อมสร้างคำถามถึงประสิทธิภาพของมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่ และอาจส่งสัญญาณไปยังรัสเซียว่า สหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนนโยบายตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แม้จะได้รับแรงกดดันจากพันธมิตรและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศก็ตา
น้ำมันรัสเซีย คว่ำบาตร ราคาพลังงาน ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวาและหนองจอก พร้อมหมายเลขประจำตัวอัปเดตรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 16 (คลองสามวา) และเขตเลือกตั้งที่ 17 (หนองจอก) เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำวันนี้: ทองคำลง 100 บาท เช็กราคาทองล่าสุดอัปเดตราคาทองคำล่าสุดประจำวันที่ 16 มกราคม 2569 เปรียบเทียบกับราคาเมื่อวานนี้ (15 มกราคม 2569) เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ทั้งราคาขายออกและราคารับซื้อ พร้อมการเปลี่ยนแปลงของราคาตลอดทั้งวัน
ทรู คอร์ปอเรชั่น UP สัญญาณ 5G รับเทศกาลตรุษจีนปีม้า ให้ลูกค้าเฮง ปัง มั่งคั่ง รองรับเที่ยว-ไหว้เจ้า-เสริมดวง-แก้ชง ทั่วไทย16 กุมภาพันธ์ 2569 - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศความพร้อมขยายเครือข่าย 5G และ 4G ตลอดเทศกาลตรุษจีนปีม้า ซึ่งปีนี้วันไหว้ตรงกับ 16 กุมภาพันธ์ 2569 โดยยกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงตรุษจีนโดยเฉพาะในช่วง 3 วัน คือ วันจ่าย วันไหว้...
บอย พีซเมคเกอร์ และ พีธ พีระ ประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่ PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERTบอย พีซเมคเกอร์ และ พีธ พีระ เตรียมกลับมารวมตัวจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบหลายปี PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT ณ UOB Live Emsphere วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 พร้อมโปรดักชันจัดเต็มและแขกรับเชิญพิเศษ เตรียมเปิดขายบัตรเร็วๆ นี้
กยศ. ขอความร่วมมือนายจ้างนำส่งเงินผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-PaySLF ภายใน 16 เม.ย. 69กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอให้นายจ้างที่เริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมในเดือนมีนาคม 2569 นำส่งเงินผ่านระบบ e-PaySLF ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 และนำส่งครั้งถัดไปภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
ราคา ETH พุ่งแตะ $2,364.71 พร้อมปริมาณซื้อขายสูง สะท้อนความสนใจของตลาดที่แข็งแกร่งราคา Ethereum (ETH) พุ่งขึ้น 1.04% แตะ $2,364.71 ในวันที่ 16 เมษายน 2569 ฟื้นตัวต่อเนื่องกว่า 17% ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์หลังยืนเหนือโซนรับสำคัญ ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงสูงถึง 1.58 หมื่นล้านดอลลาร์ บ่งชี้ความสนใจของตลาดที่แข็งแกร่ง แม้แนวต้านสำคัญที่ $2,375 ยังคงเป็นด่านที่ต้องผ่าน
