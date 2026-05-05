สหรัฐฯ ยืนยันปฏิบัติการโจมตีอิหร่านสิ้นสุดแล้ว ก้าวสู่โครงการคุ้มกันเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ

มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านสิ้นสุดแล้ว และสหรัฐฯ กำลังให้ความสำคัญในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยเริ่มโครงการคุ้มกันเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมระบุว่าการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะดำเนินต่อไป
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ยืนยันอย่างชัดเจนเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 ว่าปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านที่เริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยระบุว่าภารกิจสำคัญเร่งด่วนของสหรัฐฯ ในขณะนี้คือการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง รูบิโอกล่าวระหว่างการบรรยายสรุปที่ทำเนียบขาวว่า ปฏิบัติการ 'อีปิก ฟิวรี' (Epic Fury) ตามที่ประธานาธิบดีได้แจ้งต่อสภาคองเกรสถือว่าจบขั้นตอนนั้นไปแล้ว ตอนนี้สหรัฐฯ กำลังก้าวเข้าสู่ 'โครงการแห่งเสรีภาพ' (Project Freedom) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของทรัมป์ในการส่งกองกำลังคุ้มกันเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำเนียบขาวได้แจ้งต่อสภาคองเกรสว่า สถานะการเผชิญหน้ากับอิหร่านได้ยุติลงแล้ว เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลา 60 วัน ซึ่งหากดำเนินการต่อจะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเริ่มทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอีกครั้ง หากการเจรจาล้มเหลวหรืออิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับปัจจุบัน รูบิโอกล่าวว่า ประเด็นคำถามเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งรวมถึงคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง จะถูกแก้ไขผ่านกระบวนการเจรจา โดยประธานาธิบดีทรัมป์แสดงออกชัดเจนว่า ส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวัตถุดิบเหล่านี้ที่ถูกเก็บซ่อนไว้ลึกมากในบางแห่งด้วย รูบิโอกล่าวว่า เขาไม่อยากให้การเจรจาต้องตกอยู่ในอันตราย แต่บอกได้เพียงว่าท่านประธานาธิบดีและทีมงานทุกคนตระหนักดีว่าประเด็นนี้คือหัวใจสำคัญ และมันจะต้องได้รับการจัดการไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ บอกอีกว่า ตัวแทนของสหรัฐฯ กำลังพยายามทำความเข้าใจในระดับหนึ่งว่า หัวข้อใดบ้างที่รัฐบาลเตหะรานยินดีจะนำมาเจรจา ซึ่งข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงแรกนั้น อาจเป็นเพียงการทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นสำคัญระดับสูงเท่านั้น เราไม่จำเป็นต้องมีตัวร่างข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทันที แต่เราต้องมีแนวทางแก้ไขทางการทูตที่ชัดเจนมากว่า หัวข้อใดที่พวกเขาพร้อมจะเจรจาด้วย รวมถึงขอบเขตและการยอมโอนอ่อนผ่อนตามที่พวกเขาพร้อมจะทำในช่วงเริ่มต้น เพื่อให้การเจรจาเหล่านั้นคุ้มค่าที่จะดำเนินต่อไป รูบิโอกล่าวว่า แม้ว่าที่ผ่านมาอิหร่านจะพูดอยู่เสมอว่าพวกเขาไม่ต้องการอาวุธนิวเคลียร์ แต่พวกเขาไม่ได้หมายความตามนั้นจริง ๆ เขากล่าวหาเตหะรานว่า กำลังลงมือทำทุกวิถีทางแบบที่ประเทศหนึ่งจะทำหากต้องการมีโครงการอาวุธนิวเคลียร์ โดยเขาตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามของอิหร่านในการพัฒนานวัตกรรม ขีปนาวุธส่งกำลังระยะไกล และการสร้างเครื่องหมุนเหวี่ยงแยกอนุภาคไว้ใต้ดินเพื่อเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม รูบิโอกล่าวว่า ตอนนี้ถือเป็นโอกาสของอิหร่านที่จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์จริงหรือไม
