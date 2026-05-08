Head Topics

สหรัฐฯ-อิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซ

Politics News

สหรัฐฯ-อิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซ
สหรัฐฯอิหร่านช่องแคบฮอร์มุซ
📆5/8/2026 12:37 AM
📰InfoQuestNews
25 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 68%

ในวันนี้ (8 พ.ค.) ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกเปิดลบในวันพฤหัสบดี หลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้กันในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยสหรัฐฯ และอิหร่านต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้เริ่มโจมตีก่อน แม้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนกรานว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้

ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกเปิดลบในวันนี้ (8 พ. ค.

) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาปะทะกันอีกครั้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ แม้ยังมีข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบาง สหรัฐฯ และอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้กันในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้เริ่มโจมตีก่อน แม้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนกรานว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้ โดยกล่าวระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของ ABC News ในวันพฤหัสบดี (7 พ.

ค. ) ว่า การโจมตีดังกล่าวเป็นเพียงการหยอกล้อกันเล็กน้อยเท่านั้น-

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

InfoQuestNews /  🏆 7. in TH

สหรัฐฯ อิหร่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ยิงตอบโต้ ข้อตกลงหยุดยิง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ABC News

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-08 03:37:30