สหรัฐฯ-อิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซ

ในวันนี้ (8 พ.ค.) ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกเปิดลบในวันพฤหัสบดี หลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้กันในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยสหรัฐฯ และอิหร่านต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้เริ่มโจมตีก่อน แม้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนกรานว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้
) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาปะทะกันอีกครั้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ แม้ยังมีข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบาง สหรัฐฯ และอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้กันในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้เริ่มโจมตีก่อน แม้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนกรานว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้ โดยกล่าวระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของ ABC News ในวันพฤหัสบดี (7 พ.
ค. ) ว่า การโจมตีดังกล่าวเป็นเพียงการหยอกล้อกันเล็กน้อยเท่านั้น-
