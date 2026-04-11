สหรัฐฯ ส่งสัญญาณบวก ยกเลิกอายัดทรัพย์สินอิหร่าน เตรียมเจรจาหยุดยิง

สหรัฐฯ ตกลงยกเลิกอายัดทรัพย์สินอิหร่านในกาตาร์ เตรียมเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในปากีสถาน ท่ามกลางความหวังและความระมัดระวัง
สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานอ้างแหล่งข่าวระดับอาวุโสของ อิหร่าน ที่ไม่เปิดเผยชื่อในวันนี้ (11 เม.ย.
) ว่า สหรัฐฯ ตกลงที่จะยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกแช่แข็งไว้ในกาตาร์และธนาคารต่างประเทศต่างๆ ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกเบื้องต้น ในขณะที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายเตรียมเจรจาเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงในกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน แหล่งข่าวอาวุโสเปิดเผยว่า การยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านครั้งนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจา แหล่งข่าวระดับสูงรายนี้ปฏิเสธที่จะเปิดเผยมูลค่าของทรัพย์สินที่สหรัฐฯ ตกลงจะยกเลิกการอายัด แต่แหล่งข่าวอิหร่านอีกรายหนึ่งระบุว่า สหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะยกเลิกการอายัดเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในกาตาร์จำนวน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินจำนวน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดไว้ตั้งแต่ปี 2561 มีกำหนดจะถูกปล่อยออกมาในปี 2566 ในฐานะส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน อย่างไรก็ตาม เงินทุนดังกล่าวถูกอายัดอีกครั้งโดยรัฐบาลของประธานาธิบดี โจ ไบเดน หลังจากการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 โดยกลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์\ด้าน โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน และหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาระดับสูง กล่าวภายหลังเดินทางถึงกรุงอิสลามาบัด สถานที่จัดการประชุมกับคณะผู้แทนจากรัฐต่างๆ ว่า อิหร่านมีความจริงใจ แต่ไม่ไว้วางใจสหรัฐฯ พร้อมทั้งระบุว่า อิหร่านยังคงมีความหวังต่อการเจรจาครั้งนี้และพร้อมที่จะเปิดทางสู่ข้อตกลงหากสหรัฐฯ แสดงความจริงใจอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในอดีต ทำให้อิหร่านยังคงระมัดระวังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐฯ เนื่องจากข้อตกลงต่างๆ ในอดีตมักจะจบลงด้วยความล้มเหลว และการละเมิดข้อตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ และกระทรวงต่างประเทศของกาตาร์ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวนี้ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในบริบทของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค และความพยายามที่จะควบคุมความขัดแย้งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและพันธมิตรของอิหร่าน รวมถึงความสัมพันธ์กับอิสราเอล การเจรจาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโอกาสในการลดความตึงเครียดและอาจนำไปสู่เสถียรภาพในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความไว้วางใจที่ลดลงระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ\การเจรจาครั้งนี้เป็นการทดสอบความสามารถของทั้งสองฝ่ายในการบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืน แม้ว่าจะมีประสบการณ์ในอดีตที่ไม่น่าประทับใจก็ตาม ความสำเร็จของการเจรจาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงความเต็มใจของสหรัฐฯ ที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ และความสามารถของอิหร่านในการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มเติม นอกจากนี้ ประเด็นต่างๆ เช่น การปล่อยตัวนักโทษ การลดความตึงเครียดในภูมิภาค และการกลับมาของข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 อาจเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาเช่นกัน ความคืบหน้าในการเจรจาครั้งนี้จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนานาชาติ เนื่องจากผลกระทบของข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นนั้นจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภูมิภาคและทั่วโลก การที่ทั้งสองฝ่ายกลับมาเจรจาอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น การตัดสินใจของสหรัฐฯ ที่จะยกเลิกการอายัดทรัพย์สินอาจเป็นสัญญาณบวก แต่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความซับซ้อนของสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ
