สหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ: เพิ่มแรงกดดันให้อิหร่าน

สหรัฐฯ เริ่มต้นมาตรการปิดกั้นเรือในช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้อิหร่านเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันอีกครั้ง หลังการเจรจาล้มเหลว ทรัมป์ออกคำเตือนเรืออิหร่าน พร้อมระบุถึงการดำเนินการอย่างรวดเร็วและรุนแรง
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้ยืนยันกับสำนักข่าว CNBC ว่า มาตรการปิดกั้นเรือไม่ให้เข้าออกท่าเรือของ อิหร่าน ใน ช่องแคบฮอร์มุซ ได้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว โดยสหรัฐฯ ได้ระบุในวันนี้ (13 เมษายน) ว่า การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้ อิหร่าน เปิดเส้นทางขนส่ง น้ำมัน สำคัญอีกครั้ง หลังจากที่การเจรจาสันติภาพได้ล้มเหลวลง มาตรการ ปิดล้อม นี้มีผลบังคับใช้เมื่อถึงเวลา 10.00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ (ET) หรือ 21.00 น.
ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งเป็นเส้นตายที่กำหนดไว้ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนไปยังเรือโจมตีความเร็วสูงของอิหร่าน ไม่ให้เข้าใกล้กองกำลังสหรัฐฯ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้มาตรการปิดล้อม ทรัมป์ยังได้ระบุผ่านโพสต์บน Truth Social ว่า หากเรือดังกล่าวเข้าใกล้พื้นที่ปิดล้อมของสหรัฐฯ จะถูกทำลายทันที โดยใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับที่ใช้จัดการกับเครือข่ายค้ายาเสพติดทางเรือ พร้อมทั้งระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ได้ประกาศแผนการปิดล้อมเมื่อวันอาทิตย์ (12 เมษายน) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิจารณ์อิหร่านที่ไม่ยอมยุติความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ และกล่าวหาอิหร่านว่าใช้การควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวเป็นเครื่องมือข่มขู่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากทั่วโลก การตัดสินใจของสหรัฐฯ ในการบังคับใช้มาตรการปิดล้อมในช่องแคบฮอร์มุซ ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและทั่วโลก ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากตะวันออกกลางไปยังตลาดโลก การปิดกั้นเส้นทางเดินเรือนี้ย่อมส่งผลให้ราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น และอาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในวงกว้าง นอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว มาตรการนี้ยังเพิ่มความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างมาก สหรัฐฯ อ้างว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอิหร่าน และเป็นความพยายามที่จะกดดันให้อิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจาและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน อย่างไรก็ตาม อิหร่านได้ออกมาประณามการกระทำของสหรัฐฯ อย่างรุนแรง และกล่าวหาว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและละเมิดอธิปไตยของอิหร่าน สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงระหว่างสองประเทศ หากสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีการเจรจาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งนี้ สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด การตอบสนองของนานาชาติต่อมาตรการปิดล้อมของสหรัฐฯ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของสถานการณ์ในอนาคต ประเทศต่างๆ ที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางอาจต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น หากเส้นทางเดินเรือยังคงถูกปิดกั้นต่อไป นอกจากนี้ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอื่นๆ ในตะวันออกกลาง รวมถึงความมั่นคงและเสถียรภาพโดยรวมของภูมิภาค ความพยายามในการเจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการทูตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางทหาร หากการเจรจาประสบความสำเร็จ เส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญนี้ก็จะสามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้ง และจะช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและลดความตึงเครียดทางการเมืองลงได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่แท้จริงคือการหาจุดร่วมและข้อตกลงที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองและความพยายามทางการทูตอย่างต่อเนื่อ
