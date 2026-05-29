สหรัฐฯ ประกาศไม่เอา CBDC ชี้เป็นเครื่องมือสอดส่อง เร่งผลักดันกฎหมายคริปโตเพื่อเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลโลก

รมว.คลังสหรัฐฯ ปัดตกแนวคิดเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง พร้อมเร่งสภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมาย Clarity Act เพื่อดึงดูดการลงทุนคริปโตและทำให้สหรัฐฯ เป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลโลก
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศปัดตกแนวคิดเงินดิจิทัลของธนาคารกลางอย่างเด็ดขาด ชี้เป็นเครื่องมือสอดส่องและสะกดรอยตามพฤติกรรมประชาชน พร้อมเดินหน้านโยบายเชิงรุก มุ่งดันอเมริกาขึ้นแท่นศูนย์กลาง สินทรัพย์ดิจิทัล โลก โดยเร่งสภาคองเกรสผลักดันร่างกฎหมาย Clarity Act ให้เสร็จสิ้น เพื่อดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมทบโรงย้ำจุดยืนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เตรียมล็อกกฎหมายตลาด สินทรัพย์ดิจิทัล ให้แน่นหนา ป้องกันกลุ่มต่อต้านคริปโตเข้ามาล้มล้างในอนาคต การประกาศจุดยืนไม่เอาเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยส่วนกลางหรือ CBDC ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันกฎหมายคริปโตเคอร์เรนซีฉบับเอื้อประโยชน์ ถือเป็นข่าวดีขั้นสุดสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคริปโต เม็ดเงินทุนที่เคยหวาดระแวงการแทรกแซงจากรัฐบาลสหรัฐฯ จะมีความเชื่อมั่นในการหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกมาย้ำจุดยืนอย่างหนักแน่นอีกครั้งว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะไม่มีวันอนุญาตให้มีการออก CBDC ซึ่งเป็นเงินดิจิทัลในรูปแบบที่ออกและควบคุมโดยธนาคารกลางโดยตรง โดยในระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สก็อตต์ เบสเซนต์ระบุว่า ประเด็นเรื่อง CBDC นั้น ได้ถูกปัดตกไปจากวาระการพิจารณาอย่างสิ้นเชิง พร้อมทั้งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการผลักดันให้ สหรัฐอเมริกา กลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับ สินทรัพย์ดิจิทัล รัฐบาลชุดนี้มีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งว่า จะไม่มีการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง ซึ่งผมมองว่า มันคือก้าวแรกที่นำไปสู่การสะกดรอยและติดตามข้อมูลประชาชน ดังนั้นเราจึงตัดมันออกจากแผนงานเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้คือ การดึงดูดให้กระแส สินทรัพย์ดิจิทัล หลั่งไหลเข้ามาดำเนินงานภายใน สหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม การผลักดันร่างกฎหมาย Clarity Act จะช่วยกำหนดกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนและเป็นมิตรต่อธุรกิจคริปโต ซึ่งจะทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งสำหรับการลงทุนด้าน สินทรัพย์ดิจิทัล ของโลก นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้แสดงจุดยืนผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า นโยบายของเขาจะปกป้องอุตสาหกรรมคริปโตจากการถูกบิดเบือนโดยฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรากฎหมายที่ป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มต่อต้านคริปโตในอนาคต นโยบายดังกล่าวสร้างความตื่นตัวให้กับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่มีซิลิคอนแวลลีย์เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี นักวิเคราะห์คาดว่า การที่รัฐบาลทรัมป์ไม่สนับสนุน CBDC แต่หันมาส่งเสริม สินทรัพย์ดิจิทัล แบบกระจายศูนย์ จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมหาศาล และอาจทำให้สหรัฐฯ แซงหน้าประเทศคู่แข่งอย่างจีนและสหภาพยุโรปที่กำลังพัฒนา CBDC อยู่ ขณะที่สภาคองเกรสกำลังพิจารณาร่างกฎหมาย Clarity Act อย่างเร่งด่วน โดยคาดว่าจะผ่านภายในปีนี้ ซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอนทางกฎหมายและส่งเสริมให้ธนาคารแบบดั้งเดิมเข้ามามีส่วนร่วมในตลาด สินทรัพย์ดิจิทัล มากขึ้น การเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำบทบาทผู้นำของสหรัฐฯ ในโลกคริปโต และสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนว่า มาตรการกำกับดูแลจะไม่เป็นการสอดแนม แต่เป็นการสนับสนุนนวัตกรรมอย่างแท้จริ.
FDIC ดับฝัน Stablecoin: ไม่คุ้มครองเงินฝากภายใต้ GENIUS ActFDIC ยืนยัน Stablecoin จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองเงินฝากภายใต้กฎหมาย GENIUS Act ใหม่ เตรียมห้าม Stablecoin ชำระเงินได้รับการประกันแบบส่งผ่าน ขณะที่วงการธนาคารกังวลผลกระทบต่อเงินฝากและพยายามผลักดันกฎหมาย CLARITY Act
นักเศรษฐศาสตร์เตือน: สภาคองเกรสซ่อนแผน CBDC ในร่างกฎหมายที่อยู่อาศัยPeter St. Onge นักเศรษฐศาสตร์จาก Heritage Foundation เตือนว่าสภาคองเกรสกำลังพยายามซ่อนประเด็น CBDC ในร่างกฎหมายที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจเป็นการแทนที่เงินดอลลาร์ด้วยสกุลเงินดิจิทัลของรัฐบาล โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก และเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในร่างกฎหมาย 21st Century ROAD to Housing Act ที่ห้าม Fed ออกดอลลาร์ดิจิทัลจนถึงปี 2031 นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเกี่ยวกับร่างกฎหมาย CLARITY Act ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ร่างกฎหมาย CLARITY Act อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อ DeFi หากจำกัดผลตอบแทน Stablecoinร่างกฎหมาย Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) ในสหรัฐฯ กำลังถูกพิจารณา โดยอาจจำกัดการจ่ายผลตอบแทนแบบ Passive บน Stablecoin ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโปรโตคอล DeFi และทำให้ผู้เล่นที่ได้รับใบอนุญาตได้เปรียบ
Clarity Act: ร่างกฎหมายคริปโตเผชิญแรงกดดันด้านเวลา ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากภาคธนาคารร่าง Digital Asset Market Clarity Act หรือ Clarity Act กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านเวลาอย่างหนัก เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ มิฉะนั้นร่างกฎหมายจะตกไป แม้ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากทำเนียบขาวและนักพัฒนาคริปโต แต่ยังคงเผชิญกับเสียงคัดค้านจากภาคธนาคารในประเด็นเรื่องผลตอบแทน Stablecoin
กฎหมาย CLARITY Act สหรัฐฯ: จุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดคริปโตทั่วโลกร่างกฎหมาย Digital Asset Market Clarity Act of 2025 หรือ CLARITY Act ของสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงพิจารณาที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อคลี่คลายความคลุมเครือในการจัดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของตลาดคริปโตทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อนักลงทุน รวมถึงการเข้ามาของเงินทุนสถาบัน
ธปท. ร่วมวง mBridge ระบบ CBDC ที่จีนคุม 95% หลัง BIS ถอนตัวธปท. ร่วมก่อตั้ง mBridge ระบบ CBDC ข้ามพรมแดนที่ประมวลผลธุรกรรม $55 พันล้าน โดย 95% เป็นหยวนดิจิทัล หลัง BIS ถอนตัวออกในตุลาคม 2024
