สหรัฐฯสั่งหยุดส่งเซิร์ฟเวอร์ AI ไทย-3 ชาติอาเซียน ธนาคารชะลอให้กู้
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ สั่ง Nvidia หยุดส่งเซิร์ฟเวอร์ AI ไปยังไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่งผลให้ธนาคารหลักชะลอสินเชื่อโปรเจกต์ดาต้าเซ็นเตอร์จีน มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้มีคำสั่งให้บริษัท Nvidia ผู้ผลิตชิปกราฟิกและเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของโลก ระงับการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ AI ไปยังประเทศเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มาตรการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบียบควบคุมการส่งออกฉบับใหม่ที่มีเป้าหมายสกัดกั้นไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีของจีนใช้ภูมิภาคอาเซียนเป็นช่องทางอ้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
Nvidia ห้ามส่งเซิร์ฟเวอร์ AI ไปยัง 4 ประเทศ
Nvidia ได้แจ้งให้พันธมิตรผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ระดับโลกอย่าง Dell และ Supermicro หยุดการดำเนินการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ AI ทั้งหมดไปยังทั้ง 4 ประเทศทันที โดยรายงานจาก Financial Times ระบุว่ามาตรการนี้มีผลบังคับใช้เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการควบคุมเทคโนโลยีที่มีความละเอียดอ่อนสูง แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นเพียงการหยุดชะงักชั่วคราวหรือจะเป็นการห้ามส่งถาวรในระยะยาว ยังคงไม่มีความชัดเจนจากแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการAlso readญี่ปุ่นเตรียมยกระดับเป็นมหาอำนาจ AI โลก โดยมุ่งเน้น Physical AI และยานยนต์ไร้คนขับในนโยบายความมั่นคงใหม่
กฎระเบียบใหม่นี้กำหนดให้บริษัทในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบราซิล ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ก่อนจึงจะสามารถจัดซื้อชิปจากบริษัทอเมริกันได้ และศูนย์ข้อมูลทั่วโลกที่ให้บริการประมวลผลปริมาณมากแก่บริษัทจีน มีระยะเวลาเพียง 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน เพื่อยื่นขอใบอนุญาตดังกล่าว ผู้บริหารธุรกิจคลาวด์ในภูมิภาคเปิดเผยว่า ความไม่ชัดเจนของแนวปฏิบัติจากสหรัฐฯ ทำให้เกิดความโกลาหลในห่วงโซ่อุปทานอย่างรุนแรง
ธนาคารหลักชะลอปล่อยกู้หลายพันล้านดอลลาร์
ผลกระทบได้ลุกลามสู่ภาคการเงินอย่างรวดเร็ว โดยสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกได้เริ่มทบทวนความเสี่ยงและชะลอการปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีผู้เช่าหลักเป็นยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจีน ได้แก่ ByteDance Alibaba และ Tencent สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Citigroup Standard Chartered และธนาคารชั้นนำในสิงคโปร์ กำลังระงับการตัดสินใจทางการเงินในดีลขนาดใหญ่
ดีลสำคัญที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ โปรเจกต์ Bridge Data Centres ในมาเลเซีย ซึ่งมีวงเงินกู้ 6,600 ล้านดอลลาร์ ถูกชะลอการพิจารณาเพื่อประเมินความเสี่ยงเนื่องจากมี ByteDance เป็นผู้เช่าหลัก ส่วนโปรเจกต์ Aolani ในสิงคโปร์ ที่มีวงเงินกู้ 480 ล้านดอลลาร์ อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างเข้มข้นท่ามกลางกระแสข่าวว่า ByteDance อาจพิจารณาถอนตัวออกจากโปรเจกต์
นอกจากนี้ โปรเจกต์ Digital Halo ในมาเลเซีย ซึ่งมีวงเงินกู้ 372 ล้านดอลลาร์ เพื่อให้บริการแก่ Alibaba ได้มีธนาคารอย่างน้อยหนึ่งแห่งถอนตัวจากการสนับสนุนทางการเงินแล้ว ส่วนในประเทศไทย โปรเจกต์ GMI Cloud ซึ่งเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่ให้บริการแก่ Tencent ถูกกองทุนอย่างน้อยหนึ่งแห่งปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ สำหรับใช้ในการจัดซื้อชิปเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ
รายได้ Nvidia สิงคโปร์ พุ่ง 72% สั่นคลอนฐานตลาด
มาตรการควบคุมการส่งออกนี้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ Nvidia โดยตรง เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดสำคัญที่สร้างรายได้มหาศาลให้บริษัท ในปี 2568 Nvidia ได้บันทึกรายได้ผ่านบริษัทย่อยในสิงคโปร์สูงถึง 104,000 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.53 ล้านล้านบาทของไทย ซึ่งเติบโตถึง 72% ภายในปีเดียว แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุปสงค์ในภูมิภาคที่เคยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ความล่าช้าในการออกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการยื่นขออนุญาต ทำให้ผู้ประกอบการดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยและประเทศเพื่อนบ้านต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการวางแผนโครงการขนาดใหญ่ หลายโครงการอาจต้องเลื่อนกำหนดเวลาการเปิดใช้งานหรือปรับขนาดการลงทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่เข้มงวดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
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