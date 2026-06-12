สหรัฐฯ-อิหร่านใกล้เจรจา ตลาดการเงินตอบรับบวก

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนท่าทีอย่างรวดเร็วจากการขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักและอาจควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของประเทศ มาเป็นการประกาศว่าการเจรจาได้รับการอนุมัติจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์และผู้สังเกตการณ์ทั่วโลก เนื่องจากก่อนหน้านี้สหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่ออิหร่านมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก เนื่องจากฝั่งอิหร่านยังไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว โดยสื่อของรัฐบาลอิหร่าน Fars รายงานว่ารัฐบาลเตหะรานยังไม่ได้อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจฉบับใดกับสหรัฐฯ พร้อมยืนยันว่าจนถึงขณะนี้อิหร่านยังไม่ได้ตอบรับข้อตกลงดังกล่าว
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและ อิหร่าน กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ หลังจากที่ประธานาธิบดี สหรัฐฯ ได้เปลี่ยนท่าทีอย่างรวดเร็วจากการขู่ว่าจะโจมตี อิหร่าน อย่างหนักและอาจควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้าน น้ำมัน ของประเทศ มาเป็นการประกาศว่าการ เจรจา ได้รับการอนุมัติจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์และผู้สังเกตการณ์ทั่วโลก เนื่องจากก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่อ อิหร่าน มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของ อิหร่าน อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก เนื่องจากฝั่ง อิหร่าน ยังไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว โดยสื่อของรัฐบาล อิหร่าน Fars รายงานว่ารัฐบาลเตหะรานยังไม่ได้อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจฉบับใดกับ สหรัฐฯ พร้อมยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ อิหร่าน ยังไม่ได้ตอบรับข้อตกลงดังกล่าว นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดี สหรัฐฯ ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจที่กำลังเกิดขึ้นระหว่าง สหรัฐฯ และ อิหร่าน โดยอิสราเอลมีท่าทีระวังต่อการ เจรจา ครั้งนี้ เนื่องจากกังวลว่าข้อตกลงใหม่อาจไม่เข้มงวดเพียงพอในการหยุดยั้งโครงการนิวเคลียร์ของ อิหร่าน อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินทั่วโลกเลือกตอบสนองต่อความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะคลี่คลายมากกว่าความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ โดยดัชนีตลาดหุ้นและราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นทันที ขณะที่ราคา น้ำมัน ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนมองว่าความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานอาจลดลงหากสงครามยุติลงจริง ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของตลาดต่อข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิต น้ำมัน สำคัญของโลก จากข้อมูลล่าสุด Bitcoin มีการซื้อขายกันอยู่ที่ 63,319 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.
71% ตลอดช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงประมาณ 2% สู่ระดับ 72 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นักวิเคราะห์ชี้ว่าหากการเจรจาเดินหน้าต่อไปและนำไปสู่ข้อตกลงที่สามารถลดความตึงเครียดได้ ราคาน้ำมันอาจปรับลดลงอีกแต่การปรับตัวของตลาดหุ้นและคริปโทเคอร์เรนซีอาจยังคงได้รับแรงหนุนจากความหวังในการผ่อนคลายความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายยังคงติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองของอิหร่านซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางต่อไปของสถานการณ์ในตะวันออกกลางและตลาดการเงินโล
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