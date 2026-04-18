สหรัฐฯ คว่ำบาตร 518 ที่อยู่ Bitcoin ยังถือครองมูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศสหรัฐฯ (OFAC) ได้คว่ำบาตรที่อยู่ Bitcoin แล้ว 518 แห่ง แต่ยังคงถือครอง Bitcoin รวมกันกว่า 9,300 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 707 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงข้อจำกัดในการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลบนบล็อกเชน.
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศสหรัฐฯ หรือ OFAC ได้ดำเนินการ คว่ำบาตร ต่อที่อยู่ Bitcoin ไปแล้วจำนวนมหาศาลถึง 518 แห่ง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขนี้ได้เผยให้เห็นช่องว่างที่น่าสังเกตระหว่างคำสั่ง คว่ำบาตร ของหน่วยงานกำกับดูแลกับความสามารถในการควบคุม สินทรัพย์ดิจิทัล บนเทคโนโลยี บล็อกเชน ได้อย่างแท้จริง ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ที่อยู่ Bitcoin ที่อยู่ภายใต้การ คว่ำบาตร เหล่านี้ ยังคงถือครอง Bitcoin รวมกันเป็นจำนวนถึง 9,306 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 707 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท หากประเมินตามราคา Bitcoin ในปัจจุบัน ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ OFAC กำลังเผชิญในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากจากการอายัดบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิม ในขณะเดียวกัน ราคา Bitcoin ก็ได้มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ประมาณ 75,702 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลง 2.18% ภาพหน้าจอแดชบอร์ดที่เปิดเผยข้อมูลสถิติเกี่ยวกับที่อยู่ Bitcoin ที่ถูก OFAC คว่ำบาตรนั้น แสดงให้เห็นถึงจำนวนที่อยู่ที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนคือ 518 แห่ง โดยมีปริมาณ Bitcoin สุทธิที่ยังคงถือครองอยู่ที่ 9,306.26 BTC นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลแสดงยอดรวม Bitcoin ที่เคยได้รับเข้ามายังที่อยู่เหล่านี้มากถึง 249,014.44 BTC และยอดรวมที่ได้ถูกโอนออกไปแล้วจำนวน 239,708.19 BTC ซึ่งตัวเลขที่แตกต่างกันนี้บ่งชี้ถึงปริมาณเงินจำนวนมากที่เคยหมุนเวียนผ่านที่อยู่เหล่านี้ และยังมีมูลค่าคงค้างอยู่อีกไม่น้อย OFAC เริ่มต้นการนำที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลเข้าสู่บัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกระบุเป็นพิเศษและถูกระงับการทำธุรกรรม (Specially Designated Nationals and Blocked Persons หรือ SDN List) เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยเป้าหมายเริ่มต้นคือการคว่ำบาตรบุคคลสองรายในประเทศอิหร่าน ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการแปลงสกุลเงินดิจิทัลที่ได้มาจากการโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือ Ransomware ที่มีชื่อว่า SamSam ให้เป็นสกุลเงินอื่น มัลแวร์ SamSam นี้ได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่ปี 2558 และได้โจมตีหน่วยงานต่างๆ อย่างไม่เลือกหน้า ทั้งองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลที่รวบรวมโดย Alex Thorn แสดงให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่อยู่ Bitcoin ทั้ง 518 แห่งที่ถูกคว่ำบาตรนั้น เคยมีปริมาณ Bitcoin ไหลเข้ามารวมกันถึง 249,014 BTC และมีการโอนออกไปแล้วถึง 239,708 BTC ทำให้เหลือยอดสุทธิคงค้างอยู่ที่ 9,306 BTC ตัวเลขนี้เป็นสิ่งยืนยันว่ามีการหมุนเวียนของเงินทุนจำนวนมหาศาลผ่านที่อยู่เหล่านี้ และยังมีมูลค่าสินทรัพย์ที่ยังคงอยู่เป็นจำนวนมาก ในทางปฏิบัติ OFAC บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรด้วยการกำหนดให้สถาบันการเงินและแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ต้องทำการบล็อกการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่เหล่านี้ และต้องรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยให้กับทางการ การที่ยังมี Bitcoin มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คงเหลืออยู่ในที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร อาจตีความได้หลายประการ ประการแรก เจ้าของที่อยู่อาจสูญเสียการเข้าถึงคีย์ส่วนตัว (Private Key) ของตนเอง ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงและโอน Bitcoin ออกไปได้ ประการที่สอง คีย์ส่วนตัวอาจสูญหายไปโดยสิ้นเชิง หรือประการสุดท้าย เจ้าของที่อยู่เหล่านี้อาจกำลังรอจังหวะและหาช่องทางที่จะนำเหรียญเหล่านี้ออกไปโดยอาศัยวิธีการที่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ได้ ซึ่งทุกความเป็นไปได้ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ยังคงมีข้อจำกัดพื้นฐานที่แตกต่างจากการอายัดบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน การควบคุมสินทรัพย์บนบล็อกเชนนั้นต้องอาศัยวิธีการที่ซับซ้อนและแตกต่างออกไ
OFAC Bitcoin คว่ำบาตร สินทรัพย์ดิจิทัล บล็อกเชน
