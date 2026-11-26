สหรัฐฯ ปิดกั้นการเข้าถึงชิป AI ในไทยและอาเซียน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้อมูล
สหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกชิป AI ไปยังไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เริ่ม 19 พฤศจิกายน 2569 ทำให้ผู้ให้บริการคลาวด์และนิคมอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเข้มงวดใหม่ในการตรวจสอบผู้ใช้งานจริง
รัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการควบคุมการส่งออกชิปประมวลผลขั้นสูงสำหรับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศ ไทย อย่างเป็นทางการ โดยมาตรการนี้มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 การกระทำดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีน และองค์กรภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายได้รับอำนาจการคำนวณจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านช่องทางต่างๆ
รายละเอียดมาตรการควบคุมการเข้าถึงชิป AI ใหม่
สาระสำคัญของกติกาล่าสุดปรากฏในเอกสารชื่อ Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง หรือ BIS ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ มาตรการนี้กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกชิปประมวลผลขั้นสูงที่ยังคงอยู่ในข่ายควบคุม จำเป็นต้องขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนส่งมอบไปยังตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบราซิลAlso readฝันฮับ AI อาเซียนเจอทางตัน? สหรัฐฯ ปิดทางลัดจีนแอบใช้ชิป ทุนแสนล้านดอลล์เสี่ยงชะงัก
สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากมาตรการรอบก่อนหน้าคือ สหรัฐฯ ไม่ได้จำกัดการควบคุมอยู่เพียงการเคลื่อนย้ายทางกายภาพของชิปข้ามพรมแดนเท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตไปยังการจัดสรรกำลังประมวลผลจากศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศอีกด้วย หากมีการให้บริการประมวลผลแก่บริษัทจีนหรือประเทศที่ถูกคว่ำบาตร แม้ตัวชิปจะติดตั้งอยู่ภายในประเทศไทยและไม่มีการส่งออกออกนอกประเทศ ก็ยังถือเป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมตามกฎหมายใหม่
ผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีและผู้ให้บริการคลาวด์ในไทย
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและกระจายสินค้าไอทีรายใหญ่ได้ชี้แจงว่า สหรัฐฯ ไม่ได้สั่งห้ามการนำเข้าชิป AI ไปยังบริษัททั่วไปในประเทศไทย แต่จะเพ่งเล็งไปที่บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศจีน หรือกลุ่มที่พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอย่างชัดเจน
สำหรับบริษัทไทยหรือองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบสัญชาติและตัวตนของผู้ใช้งานจริง หรือ End-User อย่างถูกต้อง ยังคงสามารถขออนุมัตินำเข้าหรือเช่าใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ AI ได้ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีสัดส่วนการขายสินค้าแบรนด์อเมริกันสูงถึงร้อยละ 50 ของยอดขายรวม จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายแซงก์ชันของสหรัฐฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ บริษัทเอสไอเอสเคยต้องปฏิเสธคำสั่งซื้อและข้อเสนอขอเช่าเซิร์ฟเวอร์ AI ที่มีมูลค่าตั้งแต่ระดับพันล้านบาทจนถึงหมื่นล้านบาท เมื่อตรวจสอบพบว่าผู้ใช้งานจริงหรือบริษัทแม่มีความเชื่อมโยงกับประเทศจีน นอกจากนี้ บริษัทยังต้องเผชิญกับขั้นตอนการนำเข้าที่ยุ่งยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบประวัติและสัญชาติของผู้ใช้งานจริงซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 90 วัน
การขยายตัวของอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลและความเชื่อมโยงกับจีน
รายงานการวิจัยจาก OCBC Group Research เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ประเมินว่า ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นสองประเทศในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงจากมาตรการระงับส่งมอบชิปครั้งใหม่ เนื่องจากมีโครงการศูนย์ข้อมูลที่มีสัดส่วนความเชื่อมโยงกับจีนอยู่ในอัตราที่สูงมาก
จากการประเมินพบว่า โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับจีนคิดเป็นประมาณร้อยละ 38.4 ของกำลังรองรับศูนย์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงด้านที่มาของกิจการ โครงสร้างความเป็นเจ้าของ และกรณีที่มีบริษัทจีนเป็นลูกค้าหลักของศูนย์ข้อมูลเหล่านั้น
ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ระบุว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 ประเทศไทยมียอดยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมสูงถึง 1.71 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ในจำนวนการลงทุนดังกล่าว เป็นการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน 111 โครงการ โดยมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้ทรัพยากรประมวลผลขั้นสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรมของไทย
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