สหรัฐฯ ใช้ขีปนาวุธจำนวนมากในสงครามอิหร่าน เสี่ยงขาดแคลนหากเกิดสงครามใหม่

รายงานระบุว่าการใช้ขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องในช่วงความขัดแย้งกับอิหร่าน ทำให้สหรัฐฯ เสี่ยงต่อการขาดแคลนอาวุธสำคัญในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งอย่างจีน
รายงานจากสำนักข่าว CNN อ้างอิงผู้เชี่ยวชาญและแหล่งข่าวที่เข้าถึงการประเมินคลังอาวุธของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือเพนตากอน เผยให้เห็นว่ากองทัพสหรัฐฯ ได้ใช้ขีปนาวุธสำคัญจำนวนมากในช่วงความขัดแย้งกับอิหร่าน ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อการขาดแคลนในระยะสั้น หากเกิดสงครามในอนาคตอันใกล้ การวิเคราะห์ล่าสุดจากศูนย์เพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศ (CSIS) พบว่าในช่วง 7 สัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพสหรัฐฯ ได้ใช้ขีปนาวุธโจมตีแม่นยำ (Precision Strike Missiles) ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีพื้น-สู่-พื้นระยะสั้น-กลางรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพบกสหรัฐฯ ไปแล้วอย่างน้อย 45% นอกจากนี้ยังใช้ขีปนาวุธในระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูง (Terminal High Altitude Area Defense) หรือ THAAD ซึ่งออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธข้ามทวีป ไปแล้วอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง และขีปนาวุธสกัดกั้นทางอากาศ Patriot เกือบ 50% ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับข้อมูลลับของเพนตากอนเกี่ยวกับคลังอาวุธของสหรัฐฯ เมื่อต้นปี แม้ว่าเพนตากอนจะลงนามในสัญญาหลายฉบับเพื่อขยายการผลิตขีปนาวุธ แต่ผู้เชี่ยวชาญของ CSIS และแหล่งข่าวระบุว่าระยะเวลาในการส่งมอบเพื่อทดแทนระบบที่สูญเสียไปนั้นอยู่ที่ 3-5 ปี แม้จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ตาม ในระยะสั้น สหรัฐฯ อาจยังมีระเบิดและขีปนาวุธเพียงพอที่จะดำเนินการสู้รบกับอิหร่านต่อไปได้ หากการหยุดยิงที่ไม่มั่นคงนั้นสามารถรักษาไว้ได้ แต่ปริมาณที่เหลืออยู่ในคลังแสงนั้นไม่เพียงพอที่จะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างจีน และอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจำนวนอาวุธเหล่านั้นจะกลับไปสู่ระดับก่อนสงครามได้ รายงานของ CSIS ชี้ให้เห็นว่าการใช้ขีปนาวุธจำนวนมากได้สร้างช่องโหว่ที่เพิ่มความเสี่ยงในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ซึ่งจะต้องใช้เวลา 1-4 ปีในการเติมเต็มคลังแสงขีปนาวุธเหล่านี้ และอีกหลายปีหลังจากนั้นในการขยายคลังแสงขีปนาวุธให้เพียงพอต่อความต้องการ ฌอน พาร์เนลล์ โฆษกเพนตากอน แถลงว่ากองทัพ 'มีทุกอย่างที่จำเป็นในการปฏิบัติการในเวลาและสถานที่ที่ประธานาธิบดีเลือก' และนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง กองทัพสหรัฐฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จหลายครั้ง และรับประกันว่ากองทัพสหรัฐฯ มีคลังแสงและขีดความสามารถที่มากมายเพื่อปกป้องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศ รายงานของ CSIS ยังระบุด้วยว่ากองทัพสหรัฐฯ ได้ใช้ขีปนาวุธโทมาฮอว์กไปแล้วประมาณ 30% ขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินระยะไกลร่วม (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles) ไปแล้วมากกว่า 20% และขีปนาวุธ SM-3 และ SM-6 ประมาณ 20% ซึ่งการเปลี่ยนระบบเหล่านี้จะต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี การคำนวณปริมาณขีปนาวุธที่ลดลงนั้นขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างล่าสุดของทรัมป์ที่ว่าสหรัฐฯ ไม่ได้ขาดแคลนอาวุธใดๆ แต่กลับขอเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับขีปนาวุธ เนื่องจากผลกระทบของสงครามอิหร่านที่มีต่อคลังอาวุธที่มีอยู่ โดยทรัมป์กล่าวว่า 'เราขอเงินทุนเพิ่มเติมด้วยเหตุผลหลายประการ นอกเหนือจากสิ่งที่เรากำลังพูดถึงในอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระสุน (หมายถึงขีปนาวุธ) เรามีอยู่มาก แต่เรากำลังรักษามันไว้' และทิ้งท้ายว่า 'มันเป็นราคาเล็กน้อยที่เราต้องจ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังคงอยู่ในระดับแนวหน้า' CSIS ระบุว่าข้อตกลงล่าสุดของรัฐบาลทรัมป์กับบริษัทเอกชนจะช่วยเพิ่มการผลิต แต่จำนวนการส่งมอบในระยะเวลาอันสั้นค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเป็นคำสั่งซื้อในจำนวนที่น้อยในอดีต ก่อนที่สงครามจะเริ่มต้น พลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม และผู้นำทางทหารคนอื่นๆ ได้เตือนทรัมป์ว่าการใช้ปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อคลังแสงของสหรัฐฯ เนื่องจากถูกใช้สนับสนุนอิสราเอลและยูเครนไปก่อนหน้านี
