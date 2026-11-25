สหรัฐฯ ผ่านขั้นตอนกฎหมายคลังสำรอง Bitcoin H.R. 8957 ห้ามขาย 20 ปี
ร่างกฎหมาย H.R. 8957 ของสหรัฐฯ บรรจุวาระเต็มสภา กำหนดห้ามขาย Bitcoin ของรัฐบาล 20 ปี ลดความผันผวนราคา ยังกฎหมายยังไม่เสร็จสิ้น
ร่างกฎหมายจัดตั้งคลังสำรอง Bitcoin แห่งชาติของ สหรัฐฯ หรือ Strategic Bitcoin Reserve Bill ( H.R. 8957) ได้ผ่านพ้นขั้นตอนสำคัญในการบรรจุเข้าสู่ปฏิทินวาระของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยข้อมูลจากการตรวจสอบระบุว่าเหตุการณ์ทางธุรกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน สอดคล้องกับการยื่นรายงานของคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินสภาผู้แทนราษฎร (House Report 119-894) การดำเนินการดังกล่าวทำให้ร่างกฎหมายมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเปิดทางให้ผู้นำสภากำหนดวันลงมติในวาระเต็มคณะได้
กลไกห้ามขาย Bitcoin ของรัฐบาลสหรัฐฯ 20 ปี
สาระสำคัญหลักของมาตรา 5 ในร่างกฎหมาย H.R. 8957 กำหนดให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีหน้าที่ต้องถือครอง Bitcoin ทั้งหมดที่รัฐบาลกลางเป็นเจ้าของและโอนเข้าสู่คลังสำรองดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปี นับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยห้ามมิให้มีการขาย ประมูล แลกเปลี่ยน ใช้เป็นหลักประกัน หรือจำหน่ายออกในทุกรูปแบบตลอดระยะเวลาดังกล่าว สิ่งนี้ช่วยสร้างความชัดเจนทางนโยบายว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่สร้างแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดผ่านการขายสะสมในระยะเวลาสั้นๆAlso readสหรัฐฯ เตรียมขึ้นภาษีนำเข้า 16 เศรษฐกิจรวมจีน ขณะ Bitcoin ผันผวนอยู่ราว $60,000
หลังจากพ้นระยะเวลา 20 ปีไปแล้ว รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขาย Bitcoin ออกจากคลังสำรองได้ แต่จะถูกจำกัดจำนวนไม่เกิน 10% ของปริมาณคลังสำรองทั้งหมดในทุกช่วงเวลา 2 ปี กฎการจำกัดอัตราส่วนการขายนี้旨在รักษาเสถียรภาพของราคาในระยะยาว ป้องกันความผันผวนรุนแรงจากการเข้าขายตลาดแบบก้าวกระโดดโดยหน่วยงานของรัฐ
ความแตกต่างจาก BITCOIN Act และขั้นตอนทางกฎหมาย
ข้อเท็จจริงที่มักมีการเข้าใจผิดในชุมชนคริปโตคือ คะแนนโหวตเห็นชอบด้วยอัตราส่วน 28 ต่อ 21 ของคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินสภาผู้แทนราษฎร เกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2026 ไม่ใช่เหตุการณ์ล่าสุด เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นเพียงขั้นตอนธุรการในการยื่นรายงานและบรรจุวาระ ซึ่งเป็นกระบวนการปกติของร่างกฎหมายที่ผ่านคณะกรรมาธิการแล้วเท่านั้น จึงยังไม่มีการกำหนดวันโหวตจริงในสภามีขึ้น
นอกจากนี้ ร่างกฎหมาย H.R. 8957 ยังแตกต่างจากร่างกฎหมาย BITCOIN Act ของวุฒิสมาชิก Cynthia Lummis อย่างสิ้นเชิง โดยร่างของวุฒิสมาชิก Lummis เสนอให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อ Bitcoin จำนวน 1 ล้าน BTC ภายในระยะเวลา 5 ปี ส่วน H.R. 8957 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อซื้อ Bitcoin แต่เน้นการรวบรวม Bitcoin ที่รัฐบาลยึดมาได้จากการบังคับใช้กฎหมายซึ่งประเมินว่ามีอยู่ระหว่าง 200,000 ถึง 328,000 BTC และสั่งให้ศึกษาแนวทางเพิ่มเติมโดยไม่ใช้งบประมาณภาครัฐภายใน 180 วัน
ผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยและราคาตลาด
การล็อกสถานะการถือครอง Bitcoin ไว้ในคลังสำรองเป็นเวลานาน 20 ปี ช่วยลดความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับแรงขายจากฝั่งรัฐบาลสหรัฐฯ ในระยะยาว แม้ว่าการผ่านขั้นตอนนี้จะช่วยเพิ่มทัศนคติเชิงบวกต่อสินทรัพย์ดิจิทัล แต่เนื่องจากร่างกฎหมายนี้ยังไม่ใช่กฎหมายที่บังคับใช้ได้และต้องผ่านด่านอื่นๆ อีกมาก ผลกระทบต่อราคาตลาดในระยะสั้นจึงมีจำกัด
ประธานาธิบดี Donald Trump แสดงความสนใจในแนวคิดการซื้อ Bitcoin เข้าคลังสำรองของสหรัฐฯ แต่ติดขัดกับข้อจำกัดทางกฎหมายและอำนาจของสภาคองเกรสที่ควบคุมงบประมาณ การผ่านขั้นตอนของ H.R. 8957 ในสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นสัญญาณสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความคืบหน้าของนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับสูง แม้จะยังมีความแตกต่างทางรายละเอียดและกลไกการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลก็ตาม
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy