สหรัฐฯเตรียมใช้ 3 แผนโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ ราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดใน 4 ปี

สหรัฐฯเตรียมใช้แผนปฏิบัติการทางทหาร 3 แผนโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ เพื่อบีบให้ยอมจำนน รวมถึงเตรียมใช้จรวดใหม่ดาร์ก อีเกิล พิสัยยิงกว่า 2,700 กม. ราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดใน 4 ปีที่ 126 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังกลับมาปะทุอีกครั้ง หลังจากรัฐบาล สหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าจะกลับไปใช้กำลังทางทหารต่อประเทศ อิหร่าน แม้ว่า สหรัฐฯ จะได้ขยายกรอบเวลาหยุดยิงอย่างไม่มีกำหนดก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน คณะเสนาธิการกองทัพ สหรัฐฯ นำโดยพลเอกแดน เคน ผู้บัญชาการคณะเสนาธิการร่วมกองทัพ สหรัฐฯ มีกำหนดจัดประชุมร่วมกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี สหรัฐฯ เพื่อเสนอแผนปฏิบัติการทางทหารต่อ อิหร่าน ระลอกใหม่ให้ผู้นำ สหรัฐฯ ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้หนทางใด แบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ แผนแรกคือการใช้กำลังทางอากาศโจมตีอย่างรุนแรงระยะสั้นต่อเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อิหร่าน รวมถึงเป้าหมายทางพลังงานของ อิหร่าน เพื่อให้ อิหร่าน เผชิญกับปัญหาและแรงกดดันทางเศรษฐกิจ พร้อมบีบให้รัฐบาล อิหร่าน ยอมจำนนทำตามเงื่อนไขของ สหรัฐฯ ในเรื่องการระงับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ แผนที่สองคือการส่งกำลังภาคพื้นดินที่กองทัพ สหรัฐฯ ระดมมาเตรียมไว้ในภูมิภาคตะวันออกกลางหลักหมื่นนาย บุกเข้ายึดพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซบางส่วน เพื่อเปิดช่องแคบให้เรือสินค้าเดินเรือผ่านได้ ส่วนแผนที่สามคือการส่งหน่วยรบพิเศษเดลต้าฟอร์ซ ซีลทีม หรือชุดปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธินและพลร่มเข้าโจมตีฉับพลันเพื่อยึดครองแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของประเทศ อิหร่าน ในศูนย์พัฒนานิวเคลียร์ในเมืองฟอร์โดว์ อิสฟาฮาน หรือเมืองอื่นๆ สำนักข่าวต่างประเทศระบุด้วยว่าแผนปฏิบัติการอย่างแรกคือการย้อนกลับไปใช้ความรุนแรงเหมือนกับช่วงเริ่มสงคราม แต่จะมีการยกระดับทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ส่งผลกระทบสภาพเศรษฐกิจของ อิหร่าน รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่กำลังอยู่ในสภาพปั่นป่วน แผนที่สองย่อมหมายความว่าทหาร สหรัฐฯ จะเข้าไปเหยียบแผ่นดิน อิหร่าน อย่างเป็นทางการ แต่ในทางกลับกันจะทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขั้นสูงสุด ทั้งเป็นสิ่งที่ผู้นำ สหรัฐฯ พยายามหลีกเลี่ยงมาตลอด เพราะเป็นไปได้ที่จะเป็นการทำศึกยืดเยื้อและสุ่มเสี่ยงเกิดความสูญเสียอย่างหนักต่อทหารอเมริกัน ส่วนแผนที่สามแม้จะตรงตามเป้าหมายของ สหรัฐฯ และอิสราเอล ที่ต้องการตัดความเป็นไปได้ที่ อิหร่าน จะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ แต่ย่อมหมายถึงการยกระดับความขัดแย้งเช่นกัน นอกจากนี้ สำนักข่าวบลูมเบิร์กยังรายงานว่า กองบัญชาการกองทัพ สหรัฐฯ ประจำภูมิภาคตะวันออกกลางได้ยื่นเรื่องไปยังกระทรวงกลาโหมเพนตากอน สหรัฐฯ ขอเบิกอาวุธรุ่นใหม่มาใช้งาน เป็นจรวดความเร็วเหนือเสียงที่มีชื่อรหัสว่าดาร์ก อีเกิล-อินทรีทมิฬมีพิสัยการยิงกว่า 2,700 กิโลเมตร ราคาลูกละ 15 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรือกว่า 480 ล้านบาท อาวุธดังกล่าวยังอยู่ในขั้นทดสอบ ไม่พร้อมใช้งานจริง และมีจำนวนจำกัด แต่เป้าประสงค์ของกองทัพ สหรัฐฯ ต้องการอาวุธที่สามารถโจมตีฐานขีปนาวุธของ อิหร่าน ที่อยู่นอกระยะทำการของอาวุธ สหรัฐฯ ที่มีอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางในตอนนี้ ขณะที่สำนักข่าวการ์เดียนรายงานด้วยว่า กองเรือบรรทุกเครื่องบิน สหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ในพื้นที่สู้รบได้ลดลงเหลือ 2 กอง คือ กองเรือยูเอสเอส อับบราฮัม ลินคอล์น และยูเอสเอส จอร์จ ดับเบิลยู บุช ภายหลังจากยูเอสเอส เจอรัลด์ ฟอร์ด ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ถูกสั่งให้เดินทางกลับ สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ มีกำหนดถึงรัฐเวอร์จิเนียประมาณกลางเดือนพฤษภาคม วันเดียวกัน นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี สหรัฐฯ ยังออกมาเตือนว่า ปฏิบัติการปิดล้อม อิหร่าน ทางทะเลอาจดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลาหลายเดือน การส่งสัญญาณดังกล่าวทำให้ราคา น้ำมัน พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ราคา น้ำมัน ดิบเบรนท์แตะที่ระดับ 126 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ถือเป็นราคา น้ำมัน ดิบที่สูงสุดในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่สงครามรัสเซีย-ยูเครน สำหรับมาตรการปิดล้อม อิหร่าน ทางทะเลถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ อิหร่าน ได้เรียกร้องให้ สหรัฐฯ ยกเลิก หากต้องการเจรจาให้ อิหร่าน ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่รัฐบาล อิหร่าน ระบุด้วยว่าเป็นแผนการของ สหรัฐฯ ที่ใช้ไม่ได้ผล ยังคงมีเรือ น้ำมัน และเรือสินค้าของ อิหร่าน เล็ดลอดออกไปได้แล้ว 52 ลำ เป็นเรือบรรทุก น้ำมัน ดิบ 31 ลำ เรือขนสินค้า 21 ลำ ค่ำวันเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน น้ำมัน เชื้อเพลิง (กบน.
) มีมติปรับเพิ่มอัตราชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี7) 0.94 บาทต่อลิตร เป็น 3.12 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการปรับเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เป็น 40.80 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ปรับเพิ่มอัตราชดเชย 0.74 บาทต่อลิตร เป็น 9.18 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการปรับเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เป็น 33.80 บาทต่อลิตร ส่วนเบนซินก็ปรับขึ้น 85 สตางค์ต่อลิตรด้วย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป สำหรับการปรับขึ้นราคาดังกล่าวเป็นผลมาจากราคาตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันในตลาดโลกวันที่ 30 เมษายน น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ 179 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ 138 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากวันที่ 22 เมษายนปิดอยู่ที่ 167 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ 129 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ขณะที่ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันปัจจุบันมีรายจ่ายวันละ 171 ล้านบา
สงครามตะวันออกกลาง สหรัฐฯ อิหร่าน น้ำมัน ทรัมป์
