สหรัฐฯ เดินหมากหลายชั้น ขัดขวางจีนครองโลก

สหรัฐฯ ดำเนินกลยุทธ์จัดระเบียบอำนาจใหม่ในตะวันออกกลางและขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขัดขวางจีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลก
สถานการณ์ความขัดแย้งและการแข่งขันเชิง ภูมิรัฐศาสตร์ ในระดับโลกกำลังทวีความซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกา ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ กำลังดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบอำนาจใหม่และการขยายอิทธิพลในภูมิภาคต่างๆ ท่ามกลางความท้าทายจากมหาอำนาจคู่แข่งอย่าง จีน ซึ่งกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลก การเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ เริ่มต้นจากการเข้าแทรกแซงในเวเนซุเอลา เพื่อควบคุมแหล่งทรัพยากรพลังงานและแร่ธาตุที่สำคัญ และจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือด้าน ความมั่นคง “โล่แห่งอเมริกา” เพื่อดึงประเทศในทวีปอเมริกาใต้ให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของตน จากนั้นจึงเปิดฉากความขัดแย้งกับอิหร่าน โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองและเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลของประเทศนี้ แน่นอนว่าการดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อ จีน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก จีน มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่ใกล้ชิดกับทั้งเวเนซุเอลาและอิหร่าน จีน เป็นลูกค้าหลักในการนำเข้าน้ำมันจาก ตะวันออกกลาง โดยมีสัดส่วนการนำเข้าจากอิหร่านคิดเป็นกว่า 40% ของปริมาณการนำเข้าน้ำมันทั้งหมด หากเกิดปัญหาในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญ หรือหากสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการจัดระเบียบอิหร่าน ก็จะส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคง ทางพลังงานของ จีน อย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้น ยุทธศาสตร์ ความมั่นคง แห่งชาติของสหรัฐฯ ยังระบุว่า จีน เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติสหรัฐฯ ทำให้กองทัพสหรัฐฯ ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับ จีน ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวัน ซึ่ง จีน ได้ประกาศความพร้อมในการทำศึกกับไต้หวันในปี 2570 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียด สหรัฐฯ ยังได้พยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการเจรจาและข้อตกลงกับอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงการขอใช้น่านฟ้าของอินโดนีเซียอย่างครอบคลุม และแนวคิดในการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก การเคลื่อนไหวเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการตอบโต้ จีน และเป็นการพยายามขัดขวางการขยายอิทธิพลของ จีน ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม จีน ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศหวัง อี้ เดินสายกระชับความสัมพันธ์กับประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กัมพูชา ไทย และเมียนมา เพื่อสร้างฐานอิทธิพลที่มั่นคง และตอบโต้การดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ เกมอำนาจระหว่างสหรัฐฯ และ จีน จึงยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นและซับซ้อน โดยมีภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเป็นสนามแข่งขั.
สหรัฐอเมริกา จีน ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมั่นคง ภูมิรัฐศาสตร์