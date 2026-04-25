สหรัฐฯ เดินหมากหลายชั้น ขัดขวางจีนครองโลก

สหรัฐอเมริกา จีน ตะวันออกกลาง
📆4/25/2026 10:44 PM
📰Thairath_News
สหรัฐฯ ดำเนินกลยุทธ์จัดระเบียบอำนาจใหม่ในตะวันออกกลางและขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขัดขวางจีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลก

สถานการณ์ความขัดแย้งและการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลกกำลังทวีความซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ กำลังดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบอำนาจใหม่และการขยายอิทธิพลในภูมิภาคต่างๆ ท่ามกลางความท้าทายจากมหาอำนาจคู่แข่งอย่างจีน ซึ่งกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลก การเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ เริ่มต้นจากการเข้าแทรกแซงในเวเนซุเอลา เพื่อควบคุมแหล่งทรัพยากรพลังงานและแร่ธาตุที่สำคัญ และจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือด้านความมั่นคง “โล่แห่งอเมริกา” เพื่อดึงประเทศในทวีปอเมริกาใต้ให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของตน จากนั้นจึงเปิดฉากความขัดแย้งกับอิหร่าน โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองและเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลของประเทศนี้ แน่นอนว่าการดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากจีนมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่ใกล้ชิดกับทั้งเวเนซุเอลาและอิหร่าน จีนเป็นลูกค้าหลักในการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลาง โดยมีสัดส่วนการนำเข้าจากอิหร่านคิดเป็นกว่า 40% ของปริมาณการนำเข้าน้ำมันทั้งหมด หากเกิดปัญหาในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญ หรือหากสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการจัดระเบียบอิหร่าน ก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของจีนอย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้น ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ยังระบุว่าจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติสหรัฐฯ ทำให้กองทัพสหรัฐฯ ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับจีนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวัน ซึ่งจีนได้ประกาศความพร้อมในการทำศึกกับไต้หวันในปี 2570 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียด สหรัฐฯ ยังได้พยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการเจรจาและข้อตกลงกับอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงการขอใช้น่านฟ้าของอินโดนีเซียอย่างครอบคลุม และแนวคิดในการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก การเคลื่อนไหวเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการตอบโต้จีน และเป็นการพยายามขัดขวางการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม จีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศหวัง อี้ เดินสายกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กัมพูชา ไทย และเมียนมา เพื่อสร้างฐานอิทธิพลที่มั่นคง และตอบโต้การดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ เกมอำนาจระหว่างสหรัฐฯ และจีนจึงยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นและซับซ้อน โดยมีภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเป็นสนามแข่งขั

สหรัฐอเมริกา จีน ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมั่นคง ภูมิรัฐศาสตร์

 

