สหรัฐฯ เตรียมกฎหมายใหม่กำกับดูแลคริปโตฯ ชี้แจงนิยามหลักทรัพย์-สินค้าโภคภัณฑ์

ร่างกฎหมาย CLARITY Act ของสหรัฐฯ มุ่งสร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมคริปโตฯ โดยจำกัดการจ่ายผลตอบแทน Stablecoin และส่งผลให้ราคา Bitcoin และหุ้นบริษัทคริปโตปรับตัวขึ้น
ร่างกฎหมาย Digital Asset Market Clarity Act of 2025 เป็นความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรม คริปโตเคอร์เรนซี โดยครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัล แพลตฟอร์มการซื้อขาย และผู้ให้บริการดูแลสินทรัพย์ กฎหมายนี้ผ่านการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม 2025 โดยมีเป้าหมายหลักคือการยุติการกำกับดูแลผ่านการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดในช่วงที่ผ่านมา CLARITY Act มุ่งเน้นการกำหนดนิยามที่ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดควรถูกจัดเป็นหลักทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของ SEC และประเภทใดควรเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้การดูแลของ CFTC ร่างกฎหมายนี้มีข้อจำกัดสำคัญคือ ห้ามบริษัทคริปโตจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยเงินฝากหรือ Yield ให้กับผู้ถือ Stablecoin ที่ไม่ได้ใช้งาน (Passive Deposits) สิทธิประโยชน์นี้สงวนไว้สำหรับธนาคารแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทคริปโตยังสามารถให้รางวัลหรือ Reward ได้โดยอิงตามการใช้งาน เช่น การซื้อขาย การทำธุรกรรม หรือการ Staking การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้หุ้นของ Circle พุ่งขึ้น 19.9% และ Coinbase ปรับตัวขึ้น 6.1% ในขณะที่ BitGo และ Galaxy Digital เพิ่มขึ้น 10.3% และ 3.8% ตามลำดับ Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% อยู่ที่ประมาณ 79,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากทะลุ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมกราคม การได้รับผลตอบแทนจาก Stablecoin เช่น USDC เป็นแรงจูงใจสำคัญในการถือครองเหรียญเหล่านี้ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Circle และ Coinbase แต่ในขณะเดียวกันอาจสร้างแรงกดดันต่อแพลตฟอร์มขนาดเล็กที่พึ่งพาผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อดึงดูดผู้ใช้ พัฒนาการนี้สะท้อนแนวโน้มที่กว้างขึ้นของอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนจากการเน้นผลตอบแทนสูงไปสู่การใช้คริปโตเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน แม้ว่าธนาคารส่วนใหญ่จะยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน แต่ Bank of America มองว่ากฎหมายนี้เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรม โดย Ebrahim H. Poonawala นักวิเคราะห์ของ Bank of America กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาผลตอบแทนของ Stablecoin จะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการไหลออกของเงินฝาก ลดความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ และเปิดโอกาสให้ธนาคารมีส่วนร่วมในโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กรอบที่ควบคุมได้ อุตสาหกรรมคริปโตโดยรวมตอบรับข่าวนี้ในเชิงบวก Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ในสภาคองเกรส ได้โพสต์ข้อความบน X ว่า “Mark it up.
” การประนีประนอมครั้งนี้บ่งชี้ว่าโอกาสที่ร่างกฎหมาย CLARITY Act จะผ่านในช่วงปลายปีมีมากขึ้น การผ่านกฎหมายนี้มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมคริปโต เนื่องจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจของหน่วยงานกำกับดูแล และกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตหรือไม่อนุญาต มาตรฐานโครงสร้างตลาดที่ชัดเจนจะช่วยลดความไม่แน่นอนทางกฎหมายสำหรับผู้เล่นในอุตสาหกรรม ทำให้สามารถลงทุน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือร่วมมือกับธนาคารและเครือข่ายการชำระเงินได้ง่ายขึ้
